Artık yeni bir takım bulduğuna göre, Dusan Vlahovic’in Juventus için kim olduğu ve neyi temsil ettiğine dair artık kesin bir bilanço çıkarılabilir. Sonunda bunun büyük bir hayal kırıklığı, ya da en azından büyük bir yanılsama olduğunu söyleyebiliriz.





2022 Ocak ayında onu Fiorentina’dan 70 milyon euro artı 10 milyon euro bonus karşılığında transfer edip aynı zamanda çok yüksek bir maaş garanti ettiğinde, kesinlikle yanılan taraf Juventus’tu; bu ücret artarak sonunda sezon başına 12 milyon euroya kadar çıktı. 108 maçta 49 gol kaydetmiş 22 yaşındaki bir oyuncuyu Fiorentina’dan alan Juventus, gelecek nesle damga vuracak bir santrforu kadrosuna kattığını düşünüyordu; takımı sırtlayabilecek ve fark yaratabilecek birini. Ancak öyle olmadı.







