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Juventus Inside Vlahovic 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’ta Vlahovic hayali: Kazanan tek taraf kasa, ancak yerine geçecek isim hâlâ yok

Juventus
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Opinion
D. Vlahovic

Ne Premier Lig ne de La Liga: Sırp oyuncu yüksek bir maaşla Beşiktaş'a gidiyor

Artık yeni bir takım bulduğuna göre, Dusan Vlahovic’in Juventus için kim olduğu ve neyi temsil ettiğine dair artık kesin bir bilanço çıkarılabilir. Sonunda bunun büyük bir hayal kırıklığı, ya da en azından büyük bir yanılsama olduğunu söyleyebiliriz.


2022 Ocak ayında onu Fiorentina’dan 70 milyon euro artı 10 milyon euro bonus karşılığında transfer edip aynı zamanda çok yüksek bir maaş garanti ettiğinde, kesinlikle yanılan taraf Juventus’tu; bu ücret artarak sonunda sezon başına 12 milyon euroya kadar çıktı. 108 maçta 49 gol kaydetmiş 22 yaşındaki bir oyuncuyu Fiorentina’dan alan Juventus, gelecek nesle damga vuracak bir santrforu kadrosuna kattığını düşünüyordu; takımı sırtlayabilecek ve fark yaratabilecek birini. Ancak öyle olmadı.



  • Elbette Vlahovic’e bir hafifletici neden tanınmalı; o da Juventus tarihinin en kötü takımlarından birine gelmiş olması. Dört buçuk yılda Juventus dünyasında her şey yaşandı: bir başkan (Agnelli) ve tüm yönetim kurulu bir soruşturmayla silinip gitti, kulüp tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir dizi yönetim değişikliği yaşandı (Arrivabene, Cherubini, Giuntoli, Comolli ve son olarak Carnevali ile Massara), teknik direktörlerden ise hiç söz etmeye gerek yok. Vlahovic, Torino’da Allegri, Motta, Tudor ve Spalletti tarafından çalıştırıldı; ardından onu Fiorentina’da en çok parlatan teknik direktör olan Italiano’ya döndü ve şimdi Beşiktaş’ta onunla yeniden buluşuyor.


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  • Her hâlükârda, son yıllardaki Juventus kaosu bir yana, fark yaratabilecek şampiyonlar olduklarını göstermesi gereken isimlerin başında Vlahovic ve birkaç kişi daha geliyordu; takımı bataklıktan çıkarmaları bekleniyordu. Vlahovic ise bunu yalnızca kısmen yaptı: 168 maçta attığı 68 gole rağmen, 9 numara sık sık gerginliğinin ve hayal kırıklıklarının, ayrıca asla geliştiremediği teknik sınırlılıklarının kurbanı oldu; özellikle top kontrolünde ve takım arkadaşlarıyla dar alandaki paslaşmalarında. Güçlü ve isabetli bir şuta sahip olmasına rağmen Vlahovic, Juventus’tan müzesinde tek bir kupayla ayrılıyor: 2024 İtalya Kupası. Bu kupa, Atalanta ile oynanan finalde attığı gol sayesinde kazanıldı.



  • Vlahovic'in, Juventus camiasının umduğu o şampiyon oyuncu olmadığını, transfer döneminin onu götürdüğü adres de gösteriyor. Sırp oyuncu aylarca, hatta yıllarca daha büyük hayaller kurdu; adı Premier League'le, özellikle Arsenal'le, ayrıca Barcelona ve Bayern Münih'le anıldı. Sonunda, bu kulüplerin hiçbiri onu değerlendirmeye almadı. 26 yaşında olan Vlahovic, önündeki üç yılı da kapsayacak şekilde kariyerinin merkezinde ve en önemli döneminde, Türk ligine razı olmak zorunda. Bunu elbette Beşiktaş'a ve Türk futboluna azami saygıyla söylüyoruz; zira bunlar, içinde bulunduğumuz bu tarihsel dönemde, İtalyan futbolundan daha zengin ve daha rekabetçi. Ancak Vlahovic'in hayali olan Premier League ya da La Liga değiller.

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  • Sözleşme açısından bakıldığında, 2000 doğumlu Belgradlı oyuncu bu işten kesinlikle kazançlı çıkıyor: İstanbul’da sezon başına net 7,5 milyon euro, bonuslar ve yüksek bir imza parası kazanacak. Bu açıdan bakıldığında, o ve çevresi kesinlikle kazanan taraf. Juventus ise Vlahovic’in yerine geçecek ismi hâlâ bulmuş değil; çünkü Kolo Muani, hücum hattının tamamında gezmeyi seven hareketli bir forvet ve klasik bir ceza sahası santrforu değil.

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