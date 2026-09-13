Eksikler hakkında: "Locatelli gibi bir liderin yokluğu ne kadar etkiliyor mu? Elbette, o kaptanımız ve bizim için çok önemli bir oyuncu. Ancak eksiklerin bahanesine sığınamayız".





Ve son olarak: "Bence geride pişmanlık ve öfke bırakıyor, çünkü maç bizim lehimize dönmüştü. Daha fazla dengeye ve anları daha iyi yönetmeye ihtiyaç var. Son saniyede de gol atılabileceğini anlamak gerekiyor, sadece biraz daha dikkat lazım. Yarından itibaren yeni bir sayfa açmak gerekiyor".



