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Vicario JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Vicario'dan eleştiri: "Böyle iki gol yenmez. Daha fazla denge gerekiyor"

Juventus
G. Vicario

Juventus'un kalecisi, Sassuolo deplasmanındaki yenilginin ardından konuştu

Guglielmo Vicario, Juventus kalecisi, DAZN'e yaptığı açıklamada Juventus'un Sassuolo deplasmanında 3-2 kaybetmesini değerlendirdi: "Büyük bir hayal kırıklığı var, maçı kazanmaya gitme isteğini anlıyorum çünkü Juventus'un bunu yapma zorunluluğu var ama denge kaybedildi ve hafta içinde bu konu çok konuşulmuştu. Juventus bu şekilde iki gol yiyemez, daha sakin ve dengeli olmak gerekiyor çünkü kaliteli bir takımız ve pozisyonlar bulunur".


  • Eksikler hakkında: "Locatelli gibi bir liderin yokluğu ne kadar etkiliyor mu? Elbette, o kaptanımız ve bizim için çok önemli bir oyuncu. Ancak eksiklerin bahanesine sığınamayız".


    Ve son olarak: "Bence geride pişmanlık ve öfke bırakıyor, çünkü maç bizim lehimize dönmüştü. Daha fazla dengeye ve anları daha iyi yönetmeye ihtiyaç var. Son saniyede de gol atılabileceğini anlamak gerekiyor, sadece biraz daha dikkat lazım. Yarından itibaren yeni bir sayfa açmak gerekiyor".


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