Juventus’ta transferde neler eksik? Suzuki, Lucumì ve Vlahovic’in yerine gelecek isim arasında: mevki mevki analiz

Transfer döneminin bitimine üç buçuk hafta kala, Juventus kadrosunu mevki mevki analiz ediyoruz; hem sayı hem de kalite açısından en büyük eksiklerin nerede olduğunu anlamaya çalışıyoruz.





Giriş olarak, Juventus'un transfer döneminde şu ana kadar yaptığı hamleleri, hem gelenler hem de gidenler açısından hatırlayalım.





TRANSFERLER: Ekhator (f, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (f, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (f, Paris Saint-Germain).





AYRILIKLAR: Vlahovic (f, serbest), Kostic (o, serbest), Openda (f, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (o, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)







