18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
cm suzuki psg
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’ta transferde neler eksik? Suzuki, Lucumì ve Vlahovic’in yerine gelecek isim arasında: mevki mevki analiz

Juventus
Transfers
Z. Suzuki
J. Lucumi

Juventus’un şu anda 28 oyuncudan oluşan geniş bir kadrosu var, ancak bazı mevkilerde belirgin eksikler bulunuyor.

Transfer döneminin bitimine üç buçuk hafta kala, Juventus kadrosunu mevki mevki analiz ediyoruz; hem sayı hem de kalite açısından en büyük eksiklerin nerede olduğunu anlamaya çalışıyoruz.


Giriş olarak, Juventus'un transfer döneminde şu ana kadar yaptığı hamleleri, hem gelenler hem de gidenler açısından hatırlayalım.


TRANSFERLER: Ekhator (f, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (f, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (f, Paris Saint-Germain).


AYRILIKLAR: Vlahovic (f, serbest), Kostic (o, serbest), Openda (f, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (o, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)



  • Kaleciler

    Sayısal açıdan bakıldığında Juventus'un üç kalecisi var: Di Gregorio, Perin ve Pinsoglio. Sorun şu ki ikinci ve üçüncü kalecilerin (Perin ve Pinsoglio) sözleşmesi bir yıl sonra sona eriyor; 2029'a kadar kontratı bulunan birinci kaleci Di Gregorio ise Spalletti ile kulübü memnun etmiyor ve temmuz ayında menajerinin başrolde olduğu sansasyonel olay da göz önüne alındığında, neredeyse evde ayrılmış biri gibi. Şu ana kadar Juventus ne Di Gregorio'ya bir çözüm bulabildi ne de yeni bir birinci kaleci bulmayı başardı. Ana hedefler olan Alisson ile Dibu Martinez defterden düştü; diğer çözümler de (Vicario gibi) tam anlamıyla ikna etmiyor. Son fikir ise, Fransız kulübünün Japon kaleciyi Parma'dan transfer etmesi halinde Suzuki'yi Paris Saint Germain'den kiralamak.



    • Reklam

  • DEFANSLAR

    Burada da, sayısal açıdan bakıldığında, boşluklar doldurulmuş durumda. Dörtlü savunmada sağdan sola ikililer şöyle: Kalulu ve Celik, Bremer ve Gatti, Kelly ve Rugani, Cambiaso ve Cabal. Ancak burada da, kalecilerde olduğu gibi, bazı isimlerin kalitesi Spalletti’yi ikna etmiyor. Toskanalı teknik adamın takımı için aklındaki oyun yapısına göre, örneğin Lucumì gibi bir oyuncu Gatti’ye kıyasla daha işlevsel olurdu: Bologna’nın savunmacısı, eski Frosinone oyuncusuna göre yaklaşık 10 metre daha önde oynamaya alışık ve oyun kurulumunda daha becerikli; buna karşılık Gatti en iyi performansını alçak blokta ve bire bir eşleşmelerde veriyor.


  • Orta saha oyuncuları

    Başlangıç dizilişi olarak 4-2-3-1 dikkate alındığında, mevcut Juventus kadrosunda merkezi orta saha için fazlasıyla çok oyuncu var; tam yedi isim: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz ve Arthur. İlk üç isim neredeyse dokunulmaz durumda, buna karşılık Juventus yönetimi Koopmeiners ve Miretti için gelecek teklifleri dinlemeye hazır. Son olarak, iki Brezilyalı ise bir soru işareti oluşturuyor: teoride ayrılmaya en yakın iki aday onlar gibi görünse de, sürpriz şekilde ikisinden biri sonunda takımda da kalabilir. Ancak aradan geçen yıllara rağmen hâlâ bir oyun kurucu eksik; Pirlo’nun önce, Pjanic’in ise sonra yaptıklarını tekrarlamayı deneyebilecek bir isim yok. Burada da, önceki bölgelerde olduğu gibi aynı nakarat tekrar edilebilir: oyuncu çok, ancak kalite çok yüksek değil.



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Forvetler

    Hücum hattında da sayısal anlamda büyük bir bolluk var: 4-2-3-1’in hücumdaki dört pozisyonu için bugün elde tam 10 oyuncu bulunuyor: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz ve Zhegrova. Ancak burada da, tekrar için kusura bakmayın, soru işaretleri çok fazla: Nico Gonzalez gönderilecek, sadece gideceği adres ve bonservis bedelinin belirlenmesi gerekiyor; aynı şekilde David, Milik ve Zhegrova da satış listesinde, Chelsea’ye attığı gole rağmen. Bir de santrfor konusunda kronikleşmiş sorun var: Kolo Muani iyi bir dönüş, ancak hareketli bir hücumcu ve Spalletti’nin görmek isteyeceği fizik gücü yüksek klasik santrfor değil. Özetle, kadroda on forvet bulunmasına rağmen Vlahovic’in yerine geçecek isim hâlâ yok.


    WHATSAPP: Tüm GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI! CALCIOMERCATO.COM’UN WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın


Club Friendlies
Juventus crest
Juventus
JUV
Inter crest
Inter
INT