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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta transferde ne eksik? Suzuki, Lucumì ve Vlahovic'in yerine düşünülen isim arasında: mevki mevki analiz

Juventus
Transfers
Z. Suzuki
J. Lucumi

Juventus’un şu anda 28 oyuncudan oluşan geniş bir kadrosu var, ancak bazı mevkilerde belirgin eksikler bulunuyor.

Transfer döneminin bitimine üç buçuk hafta kala, Juventus kadrosunu mevki mevki analiz ediyoruz; hem sayı hem de kalite açısından en büyük eksiklerin nerede olduğunu anlamaya çalışıyoruz.


Giriş olarak, Juventus'un şu ana kadar transferde yaptığı hamleleri, hem gelenler hem de gidenler tarafında hatırlayalım.


TRANSFERLER: Ekhator (f, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (f, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (f, Paris Saint-Germain).


AYRILIKLAR: Vlahovic (f, bonservissiz), Kostic (o, bonservissiz), Openda (f, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (o, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)



  • Kaleciler

    Sayısal açıdan bakıldığında Juventus'un üç kalecisi var: Di Gregorio, Perin ve Pinsoglio. Sorun şu ki ikinci ve üçüncü kalecilerin (Perin ve Pinsoglio) sözleşmesi bir yıl sonra bitiyor; 2029'a kadar kontratı bulunan birinci kaleci Di Gregorio ise Spalletti ile kulübü memnun etmiyor ve temmuz ayında menajerinin başrolde olduğu sansasyonel olay da göz önüne alındığında neredeyse gözden çıkarılmış durumda. Juventus şu ana kadar ne Di Gregorio'ya bir çözüm bulabildi ne de yeni bir birinci kaleci transfer edebildi. Ana hedefler Alisson ve Dibu Martinez rafa kalktı; diğer çözümler (Vicario gibi) ise tam anlamıyla ikna edici değil. Son fikir, Suzuki'yi kiralık olarak kadroya katmak; tabii Fransız kulübü Japon kaleciyi Parma'dan transfer ederse.



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  • DEFANSLAR

    Burada da, sayısal açıdan bakıldığında, eksikler tamamlanmış durumda. Dörtlü savunma için sağdan sola ikililer şöyle: Kalulu ve Celik, Bremer ve Gatti, Kelly ve Rugani, Cambiaso ve Cabal. Ancak burada da, kalecilerde olduğu gibi, bazı isimlerin kalitesi Spalletti’yi ikna etmiyor. Toskana doğumlu teknik adamın takımı için aklındaki oyun tipine göre, örneğin Lucumì gibi bir oyuncu Gatti’ye kıyasla daha işlevsel olurdu: Bologna’nın savunmacısı, eski Frosinoneli oyuncuya göre yaklaşık 10 metre daha önde oynamaya alışkın ve oyun kurulumunda daha becerikli; buna karşılık Gatti en iyi performansını alçak blokta ve adam adama savunmada veriyor.


  • Orta saha oyuncuları

    Başlangıç dizilişi olarak 4-2-3-1 esas alındığında, mevcut Juventus kadrosunda merkez orta saha için fazlasıyla oyuncu var; tam yedi isim: Locatelli, McKennie, Thuram, Kooopmeiners, Miretti, Douglas Luiz ve Arthur. İlk üç isim neredeyse dokunulmaz durumda, buna karşılık Koopmeiners ve Miretti için Juventus yönetimi teklifleri dinlemeye hazır. Son olarak, iki Brezilyalı ise bir soru işareti oluşturuyor: teoride ayrılmaya en yakın iki aday onlar gibi görünüyor, ancak sürpriz şekilde ikisinden biri sonunda takımda da kalabilirYıllardır, hâlâ o oyun kurucu eksik. Burada da, önceki mevkilerde olduğu gibi aynı nakarat tekrarlanabilir: oyuncu sayısı fazla, ancak kalite seviyesi çok yüksek değil. Ve, önce Pirlo'nun, ardından Pjanic'in yaptıklarını tekrarlama başarısını gösterebilecek o oyuncu hâlâ yok.



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  • Forvetler

    Hücum hattında da sayısal anlamda büyük bir bolluk var: 4-2-3-1’in dört hücum pozisyonu için şu anda elde tam 10 oyuncu bulunuyor: Alajbegovic, Kolo Muani, Ekhator, Nico Gonzalez, Boga, Conceicao, David, Milik, Yildiz ve Zhegrova. Ancak burada da, tekrar için kusura bakmayın, soru işaretleri çok fazla: Nico Gonzalez gönderilecek, sadece gideceği takım ve bonservis bedeli netleşecek; aynı şekilde David, Milik ve Zhegrova da satış listesinde, Chelsea’ye attığı gole rağmen. Bir de santrforla ilgili kronik sorun var: Kolo Muani iyi bir dönüş, ancak hareketli bir forvet ve Spalletti’nin görmek isteyeceği güçlü, merkezde oynayan klasik bir 9 numara değil. Özünde, kadroda on forvet olmasına rağmen, Vlajovic’in yerine geçecek isim hâlâ yok.


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