Transfer döneminin bitimine üç buçuk hafta kala, Juventus kadrosunu mevki mevki analiz ediyoruz; hem sayı hem de kalite açısından en büyük eksiklerin nerede olduğunu anlamaya çalışıyoruz.





Giriş olarak, Juventus'un şu ana kadar transferde yaptığı hamleleri, hem gelenler hem de gidenler tarafında hatırlayalım.





TRANSFERLER: Ekhator (f, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (f, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (f, Paris Saint-Germain).





AYRILIKLAR: Vlahovic (f, bonservissiz), Kostic (o, bonservissiz), Openda (f, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing Santander), Adzic (o, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina)







