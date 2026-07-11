Juventus’ta Tomori yeniden gündeme geldi: ancak Gatti’nin ayrılması gerekiyor

Juventus, Fikayo Tomori’yi yeniden takip etmeye başladı. Defans oyuncusunun reddi nedeniyle gerçekleşmeyen transferin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra, La Gazzetta dello Sport’a göre Bianconeri, Luciano Spalletti’nin taleplerine uygun olarak, deneyimli ve Serie A’da kendini kanıtlamış bir profil olarak görülen Milan’ın stoperini yeniden değerlendiriyor.





Ancak gazeteye göre bu transfer, diğer oyuncuların satılmasına bağlı. Giovanni Carnevali liderliğindeki yönetimin önceliği, transfer piyasasına girmeden önce kadroyu hafifletmek. Ayrılma ihtimali olan isimler arasında Federico Gatti de bulunuyor: Bremer’in gölgesinde kalan ve daha fazla süre alabilmek isteyen savunma oyuncusu, kulübe önemli bir kar getirebilir. Napoli ve Türk kulüpleri ise arka planda kalmaya devam ediyor.



