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Tomori MilanGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’ta Tomori yeniden gündeme geldi: ancak Gatti’nin ayrılması gerekiyor

Juventus
Transfers
AC Milan
F. Tomori

Rossonero’nun savunma oyuncusu, 2025 yılında Bianconero’ya transfer olmayı reddetmişti

Juventus, Fikayo Tomori’yi yeniden takip etmeye başladı. Defans oyuncusunun reddi nedeniyle gerçekleşmeyen transferin üzerinden bir buçuk yıl geçtikten sonra, La Gazzetta dello Sport’a göre Bianconeri, Luciano Spalletti’nin taleplerine uygun olarak, deneyimli ve Serie A’da kendini kanıtlamış bir profil olarak görülen Milan’ın stoperini yeniden değerlendiriyor.


Ancak gazeteye göre bu transfer, diğer oyuncuların satılmasına bağlı. Giovanni Carnevali liderliğindeki yönetimin önceliği, transfer piyasasına girmeden önce kadroyu hafifletmek. Ayrılma ihtimali olan isimler arasında Federico Gatti de bulunuyor: Bremer’in gölgesinde kalan ve daha fazla süre alabilmek isteyen savunma oyuncusu, kulübe önemli bir kar getirebilir. Napoli ve Türk kulüpleri ise arka planda kalmaya devam ediyor.


  • Gatti'nin ayrılması durumunda Juventus, Tomori için harekete geçmeye hazır. Milan ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan ve Gila'nın gelişinin ardından daha az süre alması beklenen İngiliz oyuncu, bu kez bir transferi düşünebilir. Bu, Milan için nakit elde etme fırsatı olurken, Juventus ise transfer piyasasında bir fırsat görüyor. Ancak önce bir oyuncunun satılması gerekiyor.


    1997 doğumlu Tomori, 2021'den beri Milan forması giyiyor ve bu süre zarfında 214 maça çıkarak 7 gol attı. Kariyerinde bir Scudetto (2022) ve bir İtalya Süper Kupası (2024) şampiyonluğu bulunuyor.



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