Tuttosport'un bugünkü sayısında, Cumartesi akşamı saat 20:45'te Sassuolo ile oynanacak maç öncesinde Thuram ve Vlahovic'in sağlık durumlarına ilişkin Juventus'tan son gelişmeler yer alıyor.
Juventus'ta Thuram bugün takım antrenmanına katılacak, Vlahovic ise kadroya girmeyi umuyor: Sassuolo maçı öncesinde Continassa'dan gelen haberler
SU THURAM
Khephren Thuram, Udine deplasmanının ikinci yarısında ayak bileğinde şiddetli bir incinme yaşadı ve 49. dakikada oyundan çıktı. Sassuolo maçı öncesinde, Fransız oyuncu dün itibarıyla henüz takım antrenmanlarına katılmamıştı. Ancak bugünkü Tuttosport gazetesinde, ağrının azaldığı ve şişliğin neredeyse tamamen indiği belirtiliyor. Bu noktada Spalletti, Thuram'ın bugün Continassa'da takıma dönmesini ve ilk dakikadan itibaren sahada olmasını umuyor. Gazeteye göre, Udine'deki ikna edici galibiyetin ardından Spalletti, Thuram da dahil olmak üzere aynı on bir ile sahaya çıkmak istiyor.
VLAHOVIC BÖLÜMÜ
Dusan Vlahovic'in kadroya dönüşü giderek daha da yakınlaşıyor gibi görünüyor. Aylardır sahalardan uzak kalan forvet, tekrar sahada süre almaya hazır gibi görünüyor ancak aynı zamanda, yükü dengelemek amacıyla yarın takımla antrenmana katılmayacak: Bu, Sırp oyuncu için önceden planlanmış bir sürecin parçası olan planlı bir karar. Continassa'dan gelen haberlere göre, fiziksel durumu giderek iyileşiyor ve oyuncunun maç ritmini yeniden kazanması gerekiyor. Bu nedenle Vlahovic, sözleşme yenileme konusu hâlâ belirsizliğini koruduğu için Juventus ile ilişkisi açısından kritik bir dönemde, Sassuolo maçında sadece birkaç dakika da olsa sahaya dönebilir.