Goal.com
Canlı
cm grafica thuram juventusGetty Images

Çeviri:

Juventus'ta Thuram bugün takım antrenmanına katılacak, Vlahovic ise kadroya girmeyi umuyor: Sassuolo maçı öncesinde Continassa'dan gelen haberler

Spalletti, Sassuolo maçı öncesinde kadrosunun tamamının ya da neredeyse tamamının hazır olmasını umuyor

Tuttosport'un bugünkü sayısında, Cumartesi akşamı saat 20:45'te Sassuolo ile oynanacak maç öncesinde Thuram ve Vlahovic'in sağlık durumlarına ilişkin Juventus'tan son gelişmeler yer alıyor.

  • SU THURAM

    Khephren Thuram, Udine deplasmanının ikinci yarısında ayak bileğinde şiddetli bir incinme yaşadı ve 49. dakikada oyundan çıktı. Sassuolo maçı öncesinde, Fransız oyuncu dün itibarıyla henüz takım antrenmanlarına katılmamıştı. Ancak bugünkü Tuttosport gazetesinde, ağrının azaldığı ve şişliğin neredeyse tamamen indiği belirtiliyor. Bu noktada Spalletti, Thuram'ın bugün Continassa'da takıma dönmesini ve ilk dakikadan itibaren sahada olmasını umuyor. Gazeteye göre, Udine'deki ikna edici galibiyetin ardından Spalletti, Thuram da dahil olmak üzere aynı on bir ile sahaya çıkmak istiyor.

  • VLAHOVIC BÖLÜMÜ

    Dusan Vlahovic'in kadroya dönüşü giderek daha da yakınlaşıyor gibi görünüyor. Aylardır sahalardan uzak kalan forvet, tekrar sahada süre almaya hazır gibi görünüyor ancak aynı zamanda, yükü dengelemek amacıyla yarın takımla antrenmana katılmayacak: Bu, Sırp oyuncu için önceden planlanmış bir sürecin parçası olan planlı bir karar. Continassa'dan gelen haberlere göre, fiziksel durumu giderek iyileşiyor ve oyuncunun maç ritmini yeniden kazanması gerekiyor. Bu nedenle Vlahovic, sözleşme yenileme konusu hâlâ belirsizliğini koruduğu için Juventus ile ilişkisi açısından kritik bir dönemde, Sassuolo maçında sadece birkaç dakika da olsa sahaya dönebilir.

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS