Juventus'ta Thuram bugün takım antrenmanına katılacak, Vlahovic ise kadroya girmeyi umuyor: Sassuolo maçı öncesinde Continassa'dan gelen haberler

Dusan Vlahovic'in kadroya dönüşü giderek daha da yakınlaşıyor gibi görünüyor. Aylardır sahalardan uzak kalan forvet, tekrar sahada süre almaya hazır gibi görünüyor ancak aynı zamanda, yükü dengelemek amacıyla yarın takımla antrenmana katılmayacak: Bu, Sırp oyuncu için önceden planlanmış bir sürecin parçası olan planlı bir karar. Continassa'dan gelen haberlere göre, fiziksel durumu giderek iyileşiyor ve oyuncunun maç ritmini yeniden kazanması gerekiyor. Bu nedenle Vlahovic, sözleşme yenileme konusu hâlâ belirsizliğini koruduğu için Juventus ile ilişkisi açısından kritik bir dönemde, Sassuolo maçında sadece birkaç dakika da olsa sahaya dönebilir.