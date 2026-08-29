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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Thuram ameliyat riskiyle karşı karşıya: Lyon'daki uzmana ani ziyaret ve transfer piyasası

Juventus
K. Thuram-Ulien

Juventus'ta Fransız orta sahanın durumuyla ilgili endişe var

Juventus'ta Khephren Thuram'ın dizindeki durumla ilgili endişe büyüyor. Luciano Spalletti, "Çok endişeliyim" itirafında bulundu ve oyuncu, teknik ekip ile yönetimin paylaştığı ruh halini özetledi.


Fransız orta saha oyuncusu, geçen ilkbahardan bu yana kendisini rahatsız eden patellofemoral sendrom nedeniyle bütün yaz sahalardan uzak kaldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre hafta başında Bertrand Sonnery-Cottet'ye danışmak için Lyon'a uçacak. Söz konusu uzman daha önce Gleison Bremer ile Federico Gatti'yi de ameliyat etmişti.


Yapılacak muayene, izlenecek yol haritasını belirlemek açısından kritik olacak: yeni bir tedavi mi, yoksa cerrahi müdahale mi? Thuram ameliyattan kaçınmayı umuyor, çünkü bu seçenek daha uzun bir yokluk anlamına gelecek. Ancak şu anda kimse net bir yorum yapmıyor. Kesin olan şu ki Spalletti, fizik gücü ve temposuyla öne çıkan orta sahasına yeniden kavuşmak için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

  • THURAM, SANCILI BİR YAZ

    Thuram için son derece zorlu bir yaz oldu: dizindeki sorun, ona Fransa'nın Amerikan Dünya Kupası kadrosuna çağrılma fırsatına da mal oldu. Continassa'da çalışmalara erken başladı, ancak yaklaşık kırk gün boyunca takımdan ayrı çalıştı; tüm sezon öncesi kampını, Çin ve Avustralya turunu ve Basel, Standard Liege, Nice, Chelsea, Inter ve Palermo ile oynanan hazırlık maçlarının tamamını kaçırdı.


    Takımla çalışmalara dönmesi ve ligdeki ilk maç için kadroya alınması cesaret verici işaretler gibi görünüyordu. Ancak yeni duraklama yeniden alarm zillerini çaldırdı. Şimdi karar Fransız uzmana kaldı: Lyon'dan çıkacak sonuç, Thuram'ın yakın geleceğine ve Juventus'un transfer piyasasındaki son hamlelerine yön verebilir.

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  • TRANSFER PİYASASI

    Gazeteye göre Sonnery-Cottet’in kararı Juventus’un transfer piyasasında da sonuçlar doğuracak. Zaten bir orta saha oyuncusu arayan yöneticiler ve şu saatlerde serbest statüdeki Franck Kessié’yi kadroya katmak için yürütülen görüşmelerin durmasıyla uğraşan kulüp, transfer döneminin son günlerinde, tercihen kiralık ya da düşük maliyetli bir fırsat için arayışını hızlandırabilir; bunda UEFA ile yapılan uzlaşma anlaşmasının getirdiği kısıtlamalar da etkili olacak.

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