Juventus'ta Thuram ameliyat riskiyle karşı karşıya: Lyon'daki uzmana ani ziyaret ve transfer piyasası

Juventus'ta Khephren Thuram'ın dizindeki durumla ilgili endişe büyüyor. Luciano Spalletti, "Çok endişeliyim" itirafında bulundu ve oyuncu, teknik ekip ile yönetimin paylaştığı ruh halini özetledi.





Fransız orta saha oyuncusu, geçen ilkbahardan bu yana kendisini rahatsız eden patellofemoral sendrom nedeniyle bütün yaz sahalardan uzak kaldı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre hafta başında Bertrand Sonnery-Cottet'ye danışmak için Lyon'a uçacak. Söz konusu uzman daha önce Gleison Bremer ile Federico Gatti'yi de ameliyat etmişti.





Yapılacak muayene, izlenecek yol haritasını belirlemek açısından kritik olacak: yeni bir tedavi mi, yoksa cerrahi müdahale mi? Thuram ameliyattan kaçınmayı umuyor, çünkü bu seçenek daha uzun bir yokluk anlamına gelecek. Ancak şu anda kimse net bir yorum yapmıyor. Kesin olan şu ki Spalletti, fizik gücü ve temposuyla öne çıkan orta sahasına yeniden kavuşmak için biraz daha beklemek zorunda kalacak.