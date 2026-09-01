Juventus, sol kanadı tamamlamak için transferin bu son saatlerinde piyasaya bakıyor ve Nicolás Tagliafico’yu hedefine aldı. Arjantinli bek, Juventus yönetiminin beğendiği bir profil ve özellikle Juan Cabal’ın Torino’dan ayrılması halinde, yaz transfer döneminin son bölümünde somut bir seçenek haline gelebilir.





Tecrübeli savunmacının olası gelişi, Luciano Spalletti’nin rotasyonları içinde net bir mantığa sahip olurdu. 1992 doğumlu Tagliafico, uluslararası tecrübe, karakter ve güvenilirlik getirecek; bunlar da teknik adamın özellikle değer verdiği özellikler arasında yer alıyor. Juventus’un fikri, kadroya tecrübeli bir oyuncu ekleyerek sol kanatta dönüşümlü oynayabilecek ve tercihleri daha da derinleştirebilecek bir isim kazandırmak.



