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Tagliafico(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Tagliafico gündemi: Cabal ayrılırsa gelecek

Juventus
Transfers
N. Tagliafico
J. Cabal

Transfer döneminin son saatlerinde Juventus, Spalletti’ye sol kanatta bir alternatif daha sunmak için girişimde bulundu.

Juventus, sol kanadı tamamlamak için transferin bu son saatlerinde piyasaya bakıyor ve Nicolás Tagliafico’yu hedefine aldı. Arjantinli bek, Juventus yönetiminin beğendiği bir profil ve özellikle Juan Cabal’ın Torino’dan ayrılması halinde, yaz transfer döneminin son bölümünde somut bir seçenek haline gelebilir.


Tecrübeli savunmacının olası gelişi, Luciano Spalletti’nin rotasyonları içinde net bir mantığa sahip olurdu. 1992 doğumlu Tagliafico, uluslararası tecrübe, karakter ve güvenilirlik getirecek; bunlar da teknik adamın özellikle değer verdiği özellikler arasında yer alıyor. Juventus’un fikri, kadroya tecrübeli bir oyuncu ekleyerek sol kanatta dönüşümlü oynayabilecek ve tercihleri daha da derinleştirebilecek bir isim kazandırmak.


  • ELVERİŞLİ KOŞULLAR

    Şu anda sol kanatta Spalletti’nin başlıca güvenebileceği isim Andrea Cambiaso; son maçlarda ise Parma karşılaşmasında tam da o kanatta ilk 11’de sahaya çıkan Zeki Çelik de bu bölgede değerlendirildi. Dolayısıyla Tagliafico’nun kadroya katılması, bu rolde daha doğal bir çözüm sunar ve hepsinden önemlisi, büyük maçların baskısını taşımaya alışkın bir oyuncu kazandırır.


    Formül açısından da bu ihtimal ilgi çekici hâle gelebilir. Tagliafico’nun Lyon ile sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar sürüyor: nispeten yakın olan bu tarih, kiralık bir operasyonu kolaylaştırabilir; buna satın alma opsiyonu ya da zorunlu satın alma maddesi de eklenebilir. Ancak çok şey, anlaşmanın ekonomik şartlarına ve her şeyden önce Juventus’taki olası ayrılıklara bağlı olacak.





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  • Her şey Cabal'a bağlı.

    Tagliafico, 2022'den bu yana Lyon forması giyiyor ve Fransa'daki kariyeri boyunca 102 maça çıkıp 9 gol attı. Büyük Avrupa ve uluslararası sahnelerde de şekillenen bu kariyer, Juventus için en cazip unsurlardan birini oluşturuyor.


    Dolayısıyla durum, Atalanta'nın ilgilendiği Cabal'ın geleceğine sıkı sıkıya bağlı olmaya devam ediyor. Kolombiyalı oyuncunun ayrılması halinde Juventus, Tagliafico için hızlanabilir ve Arjantinli oyuncuyu sol kanadı tamamlayacak ve Spalletti'nin elindeki alternatifleri artıracak tecrübeli takviye olarak görüyor.


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