Sassuolo yenilgisinin ardından Juventus, sezonu açısından şimdiden önemli bir yol ayrımına gelmiş durumda. Perşembe günü Avrupa Ligi'nde NEC Nijmegen karşısında oynanacak maç ve pazar günü ligde Atalanta ile oynanacak karşılaşma, şimdiden Yaşlı Kadın için ve özellikle de Luciano Spalletti adına önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.





Juventus teknik direktörü, sezonun bu başlangıç bölümünde uğraşmak zorunda kaldığı çok sayıdaki sakatlığa rağmen, toplam dokuz isimden yalnızca ikisinin dönüş yolunda olmasıyla (McKennie ve Cambiaso), elindeki kadrodan en iyi verimi alabilmek için çözümler üzerinde düşünüyor.