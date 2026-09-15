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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Spalletti, sistem değişikliğini, 3-4-2-1'i ve Nico Gonzalez'i santrfor olarak kullanmayı düşünüyor

Juventus
L. Spalletti
N. Gonzalez

Juventus teknik direktörü, hücumun kilidini açmak için bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor

Sassuolo yenilgisinin ardından Juventus, sezonu açısından şimdiden önemli bir yol ayrımına gelmiş durumda. Perşembe günü Avrupa Ligi'nde NEC Nijmegen karşısında oynanacak maç ve pazar günü ligde Atalanta ile oynanacak karşılaşma, şimdiden Yaşlı Kadın için ve özellikle de Luciano Spalletti adına önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.


Juventus teknik direktörü, sezonun bu başlangıç bölümünde uğraşmak zorunda kaldığı çok sayıdaki sakatlığa rağmen, toplam dokuz isimden yalnızca ikisinin dönüş yolunda olmasıyla (McKennie ve Cambiaso), elindeki kadrodan en iyi verimi alabilmek için çözümler üzerinde düşünüyor.

  • 3-4-2-1 diziliş fikri

    Tuttosport'a göre, Nico Gonzalez konusu, hücum hattındaki diğer tüm oyunculardan daha fazla, bu saatlerde Continassa'da yoğun şekilde tartışılıyor. Spalletti, Arjantinli oyuncunun katkısından çok memnun, ancak McKennie'nin dönüşüyle birlikte yeniden bulunmak istenen denge adına saf bir 10 numaradan vazgeçilmesi ihtimali, onu sol kanat rolü için Alajbegovic ile rekabete sokabilir. Ya da 3-4-2-1'e geçilmesi halinde Chico Conceiçao'nun yanında ilk 11'de yer alabilir; gazeteye göre bu seçenek,Spalletti'nin Juventus'u düzeltmek için zaten değerlendirdiği bir opsiyon. Ancak Nico Gonzalez'in santrfor olarak da değerlendirilip kullanılma ihtimali göz ardı edilmiyor. Özellikle Kolo Muani yeterince tatmin edici yanıtlar vermeyi sürdürmezse, alışılmadık bir 9 numara olarak.


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  • Peki ya kanatlar?

    3-4-2-1’in dezavantajı, Juventus’un hücumdaki çok sayıdaki kanat oyuncusunu daha merkeze yakın bir pozisyonda, santrforun arkasında, Conceicao’dan Alajbegovoic’e, oradan Zhegrova’ya kadar, Boga ile Yildiz’in dönüşü beklenirken feda etmek olabilir. Nico Gonzalez’i kaleye daha yakın oynatmanın bir mantığı var; Juventus hücum hattının gol bölgesindeki zayıf istatistikleri düşünüldüğünde bu anlaşılır. Ancak Spalletti, bunun kanatlardan değer anlamında neler eksilteceğini de dikkatle değerlendirmek zorunda.

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