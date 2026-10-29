Spalletti'nin görevden alınması halinde Juventus'un önünde iki yol olacak: Önemli bir teknik direktörle hemen yeni bir dönem başlatmaya çalışmak ya da sezon sonuna kadar takımı geçici bir teknik direktöre emanet etmek. İlk seçenek için gündemdeki isimler Antonio Conte ve Didier Deschamps. Conte sonuç alma konusunda güven veriyor ancak maliyeti yüksek ve transfer konusunda ısrarcı talepleri var. Üstelik kulüp yönetimi, 2014'teki geri adımını ona hâlâ tam olarak affetmiş değil. Conte'nin bu kadar zor duruma düşmüş bir Juventus'u kabul edip etmeyeceğini de görmek gerekiyor: 2025'te Juventus'u reddederek Napoli ile sözleşmesini yenilemeyi tercih etmişti. Deschamps da kazanan bir teknik direktör ve Torino'daki Juventus'la güçlü bir bağı var ancak 2012'den bu yana bir kulüp çalıştırmadı (Marsilya).