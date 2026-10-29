Ligde dokuz haftada alınan üçüncü yenilginin ardından Luciano Spalletti'nin koltuğu giderek daha fazla sallanıyor. Juventus, 14 puanla liderin 11, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı sağlayan dördüncü sıranın ise 6 puan gerisinde. Marassi'de Genoa'ya 2-0 yenilen Juventus, zihinsel, teknik ve taktik açıdan neredeyse tamamen dağılmış görünüyordu. Tıpkı on gün önce Lazio'ya karşı evinde alınan 3-0'lık yenilgide olduğu gibi. Ferraris'teki maçın ardından Spalletti takıma karşı çok sert konuştu: "Her şeyden çok azını ortaya koyduk. Şu anda bu oyuncuların tüm bunlara sahip olup olmadığına bakmak gerek." Aynı şekilde sezonun bu ilk bölümünde Certaldolu teknik direktör kendisine karşı da sertti: "Burada kariyerimi iyi bitirme şansımı riske atıyorum, neredeyse 70 yaşındayım."
Juventus'ta Spalletti'nin koltuğu sallantıda: Hemen büyük bir isim mi, yoksa Inzaghi beklenirken geçici bir teknik direktör mü?
Spalletti konusunda değerlendirmeler sürüyor
Kısacası, Juventus'ta önümüzdeki saatlerin ve günlerin teknik direktörün geleceği açısından belirleyici olacağını düşündüren tüm koşullar mevcut. Spalletti'yi seçip sözleşmesini yenileyen kulüp sahipleri ile kararlar alındıktan sonra onu görevde bulan yönetim, şu sıralar ne yapacaklarını değerlendiriyor. Son yıllarda Sarri'den Pirlo'ya, Allegri'den Motta'ya ve son olarak Tudor ile Spalletti'ye uzanan çok sayıda teknik direktör değişikliğinin ardından Elkann'ın belirlediği parola "istikrar". Ancak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan gelecek para Juventus için yıkıcı nitelikte ve önümüzdeki maçlarda durum daha da kötüleşirse sezon ortasında yeni bir değişikliğe gidilmesi muhtemel. Pazar günü evinde Napoli'ye karşı oynayacağı maç bile Spalletti için belirleyici olabilir. Ardından, aradan önce AZ Alkmaar ve Fiorentina maçları var.
CONTE YA DA DESCHAMPS
Spalletti'nin görevden alınması halinde Juventus'un önünde iki yol olacak: Önemli bir teknik direktörle hemen yeni bir dönem başlatmaya çalışmak ya da sezon sonuna kadar takımı geçici bir teknik direktöre emanet etmek. İlk seçenek için gündemdeki isimler Antonio Conte ve Didier Deschamps. Conte sonuç alma konusunda güven veriyor ancak maliyeti yüksek ve transfer konusunda ısrarcı talepleri var. Üstelik kulüp yönetimi, 2014'teki geri adımını ona hâlâ tam olarak affetmiş değil. Conte'nin bu kadar zor duruma düşmüş bir Juventus'u kabul edip etmeyeceğini de görmek gerekiyor: 2025'te Juventus'u reddederek Napoli ile sözleşmesini yenilemeyi tercih etmişti. Deschamps da kazanan bir teknik direktör ve Torino'daki Juventus'la güçlü bir bağı var ancak 2012'den bu yana bir kulüp çalıştırmadı (Marsilya).
Inzaghi beklenirken geçici teknik direktör
Geçici teknik direktörlük için ise en çok öne çıkan isimler Stefano Pioli ve Paulo Sousa. Her ikisi de futbolcu olarak Juventus formasıyla başarılar yaşamış isimler. Pioli, Fiorentina'da iyi geçmeyen bir dönemi geride bıraktı ve yeniden çıkış ararken, Sousa Avrupa'da yeni bir şans arıyor. Sousa, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Shabab Al-Ahli deneyiminin ardından bu fırsatı bekliyor. Juventus takımı geçici bir teknik direktöre emanet ederse bunun nedeni, gelecek sezon için önceden planlanmış belirli bir tercih olacak. Giovanni Carnevali'nin hayalindeki isim, Lazio ve Inter'in eski teknik direktörü olan ve Suudi Arabistan'da Al-Hilal ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Simone Inzaghi.
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