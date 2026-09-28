Juventus’ta sol bek için üç seçenek: Emerson Palmieri’den Abner ve Tagliafico’ya

Son olarak, Lyon forması giyen 1992 doğumlu Arjantinli Nicolás Tagliafico seçeneği de gündemdeki yerini koruyor (sözleşmesi 2027’de sona eriyor). Juventus, onu ağustos sonunda da kadrosuna katmayı denemişti ancak özellikle Cabal’ın ayrılmaması nedeniyle operasyon sonuçlanmamıştı; ayrıca Atletico Madrid’in rekabeti de vardı, ancak o da transferi bitirememişti.





Dolayısıyla aynı ihtiyaç için üç profil öne çıkıyor: sol kanadı güçlendirmek ve Luciano Spalletti’nin elindeki alternatifleri artırmak.







