Juventus, sol kanatta takviye arayışını sürdürürken transfer piyasasını izlemeye devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin listesindeki isimler arasında, geçen yaz döneminde de Juventus'a yakın olan Marsilya'nın 1994 doğumlu oyuncusu Emerson Palmieri yer almaya devam ediyor (sözleşmesi 2027'de sona eriyor). Corriere dello Sport'un haberine göre, Fransız kulübü, maaş bütçesini düşürmek amacıyla bek oyuncusunu düşük bir bonservisle de elden çıkarmaya hazır. Ancak ocak ayı için Juventus'un, şu anda sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve yaz döneminde de ayrılığı değerlendirilen Juan Cabal'ın olası satışı üzerinden de kadroda ve bütçede yer açması gerekiyor.
Juventus’ta sol bek için üç seçenek: Emerson Palmieri’den Abner ve Tagliafico’ya
ABNER
Yakından takip edilen profiller arasında, Lyon forması giyen 2000 doğumlu Brezilyalı kanat oyuncusu Abner de yer alıyor (sözleşmesi 2029'da sona eriyor). Juventus scoutları onu uzun süredir izliyor ve oyuncuyla da Fransız kulübüyle de ilk temasların çoktan kurulduğu belirtiliyor. Dosyanın, Openda operasyonuna ilişkin görüşmeler sırasında da derinlemesine ele alındığı ifade ediliyor; bu süreçte Juventus ile Lyon'un bek oyuncusunun geleceğini görüştüğü öne sürülüyor. Şu an için ortada gerçek bir müzakere yok, ancak önümüzdeki haftalarda Juventus maliyet ve şartları değerlendirmek için yeniden nabız yoklayabilir.
Tagliafico
Son olarak, Lyon forması giyen 1992 doğumlu Arjantinli Nicolás Tagliafico seçeneği de gündemdeki yerini koruyor (sözleşmesi 2027’de sona eriyor). Juventus, onu ağustos sonunda da kadrosuna katmayı denemişti ancak özellikle Cabal’ın ayrılmaması nedeniyle operasyon sonuçlanmamıştı; ayrıca Atletico Madrid’in rekabeti de vardı, ancak o da transferi bitirememişti.
Dolayısıyla aynı ihtiyaç için üç profil öne çıkıyor: sol kanadı güçlendirmek ve Luciano Spalletti’nin elindeki alternatifleri artırmak.
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