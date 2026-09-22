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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta sınıfı geçenler ve kalanlar: Spalletti, kaçınılabilir sözler ve deha, 20 gollük golcü, Inter ve Roma uzakta

Juventus
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Opinion
Serie A

Juventus’un sezonun ilk bölümünde neler işe yaradı, neler yaramadı

2026-27 sezonunun ilk bölümü Juventus için ligde 5 haftada toplanan 10 puanla geride kaldı (3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetin sonucu) - bu puanlar Juventus'u Serie A puan durumunda yedinci sıraya yerleştiriyor -, ve Avrupa Ligi Lig Aşaması'nın ilk haftasında alınan bir galibiyetle, NEC Nijmegen karşısındaki 5-0 sayesinde averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Serie A'da Luciano Spalletti'nin takımı beş haftada 8 gol attı ve kalesinde 4 gol gördü. Juventus'un şu ana kadar lig ve kupada gol atan oyuncu sayısı ise 10 oldu: Celik, Bremer (2), Kolo Muani, Conceicao, Koopmeiners, Alajbegovic, Nico Gonzalez (2), Woltemade, Zhegrova (2) ve Gatti.


Sakat oyuncu sayısı ise rekor düzeyde; bunların bazıları ciddi şekilde sakatlandı: Kolo Muani, McKennie, Locatelli, Boga, Cambiaso, Grabara, Yildiz, Cabal, Ekhator ve Thuram.


Sıralanan veriler ve sayılar, Juventus'un sezona bu başlangıcında nelerin işe yaradığını ve nelerin yaramadığını anlamamızı sağlayan bazı değerlendirmelerin temelini oluşturuyor.

  • Roma ve Inter başka bir gezegenden

    Puan tablosu elbette yetersiz. Çok sıkışık olduğu ve farkların çok küçük olduğu doğru; liderle arasında yalnızca 3 puan var, ancak önünde beş takım olduğu da bir gerçek ve iki takım daha da aynı puanda: Roma, Inter ve Lazio 13 puan, Cagliari 12, Milan 11, Frosinone 10 (+5 averaj), Juventus 10 (+4) ve Como 10 (+2). Bilançolar çıkarmak için erken, bunu bir kez daha vurguluyoruz, ama objektif veri şu ki Juventus geçen sezonu 6. sırada bitirmişti ve şimdi, beş hafta sonunda, 7. sırada. Puan toplamından çok, en belirgin şey zaten daha güçlü olan iki takımın bulunması ve Yaşlı Hanım'dan daha donanımlı olmasıydı (Roma ve Inter), ve transfer döneminin ardından ilk maçlardan sonra Juventus ve diğer rakiplerle aralarındaki farkı artırmış gibi görünüyorlar. Roma ile Inter arasında Olimpico'da oynanan 2-2'lik maçın kalitesi de bugün Gasperini ve Chivu'nun takımları ile diğerlerinin tamamı arasındaki farkın bir vitrini niteliğinde. Juventus ise şu anda puan tablosunun üst bölümünde yer alan diğer takımlarla rekabet edebilir.

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  • 20 gollük golcü eksik

    Bir diğer dikkat çekici veri de atılan goller. Spalletti'nin takımı şu ana kadar adeta bir gol kooperatifi olduğunu gösteriyor. Juventus'ta da geçen sezon olduğu gibi birçok oyuncu gol atıyor, ancak az gol atılıyor. Ve hepsinden önemlisi, potansiyel olarak 20 gol barajını aşabilecek bir forvetten eser yok. Kısacası, Juventus'ta ne bir Malen (ligde şimdiden 6 gole ulaştı) ne de bir Lautaro Martinez (4 gol) var. Bu, Kolo Muani'yi Torino'ya geri getiren bir transfer döneminin sonucu. Kolo Muani sezona çok kötü başladıktan sonra son iki maçta (NEC ve Atalanta) toparlanma işaretleri verdi. Woltemade de aynı şekilde kötü bir sezonun ardından geldi ve Fransız oyuncu gibi o da saf bir santrfordan çok ikinci forvet (veya destek forvet) özellikleri taşıyor.

  • Sınıfı geçenler ve kalanlar

    Bireysel olarak şu ana kadar en çok öne çıkan isimlerNico Gonzalez, Douglas Luiz, Bremer oldu (ancak Sassuolo’daki duraklamayla birlikte), Vicario ve Alajbegovic.Zhegrova zaman zaman bazı ışıklar verdi, Conceicao ise son maçta nihayet yeniden bulduğu gol dışında çok fazla topla buluşsa da bunu çoğu zaman yeterince somut şekilde değerlendiremedi. Lucumì henüz daha fazla güvenle kendini kabul ettirebilmiş değil, Kalulu ise geçen sezona kıyasla biraz gerilemiş görünüyor ve Koopmeiners her zamanki kusurlarını ve bazı artılarını gösteriyor (bir gol ve bir asist). Kendini bulmakta zorlanan Kolo Muani ve hâlâ sudan çıkmış balık gibi duran Woltemade hakkında ise zaten konuştuk.


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  • SPALLETTI FARK YARATSIN

    Unutulması gerekenler arasında etkileyici sayıdaki sakatlıkların bulunduğunu, bu etkenin Carnevali ile Massara’yı bu saatlerde bile boştaki kaleciler arasından bir isim bulmaya zorladığını bir kez daha vurguladıktan sonra, bu değerlendirmeyi Spalletti hakkında iki sözle tamamlayalım. Medyayla ilişkilerinde, ilk maçın ardından Kolo Muani hakkında yaptığı kötü espriyi yapmayabilirdi ("İki yıldır oynamıyor, bir sebebi vardır"), bu söz muhtemelen istediği tipte bir santrfora sahip olamamanın öfkesiyle söylendi. Sonuç olarak Fransız oyuncu sonraki üç maçta daha da kötü oynadı, ardından son iki maçta toparlandı. Sahada ise kulübün hizmetine sunduğu kadro yapısı ve sakatlıklar, Spalletti’yi bir süredir görmediğimiz en iyi versiyonunu yeniden bulmaya zorluyor. "Carnevali’yi hayal kırıklığına uğratmayacağım ve onun istediği kişi olacağım, gelişeceğim", teknik adam Sassuolo yenilgisinin ardından yönetimin güvenini aldıktan sonra böyle konuştu. Ardından gerçekten de yeni bir şeyler görüldü; NEC ve Sassuolo karşısında maçların bazı bölümlerinde üçlü savunma ve dörtlü orta saha gibi. Ama daha fazlasına ihtiyaç var: daha güçlü rakiplere karşı, çok sayıda sakat varken ve birinci sınıf yıldızlar olmadan (özellikle hücumda), Spalletti’den, 2022-23’te Napoli’de harika bir şekilde yaptığı gibi, fikirleri ve dehasıyla fark yaratması bekleniyor.


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