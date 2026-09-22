2026-27 sezonunun ilk bölümü Juventus için ligde 5 haftada toplanan 10 puanla geride kaldı (3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetin sonucu) - bu puanlar Juventus'u Serie A puan durumunda yedinci sıraya yerleştiriyor -, ve Avrupa Ligi Lig Aşaması'nın ilk haftasında alınan bir galibiyetle, NEC Nijmegen karşısındaki 5-0 sayesinde averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Serie A'da Luciano Spalletti'nin takımı beş haftada 8 gol attı ve kalesinde 4 gol gördü. Juventus'un şu ana kadar lig ve kupada gol atan oyuncu sayısı ise 10 oldu: Celik, Bremer (2), Kolo Muani, Conceicao, Koopmeiners, Alajbegovic, Nico Gonzalez (2), Woltemade, Zhegrova (2) ve Gatti.





Sakat oyuncu sayısı ise rekor düzeyde; bunların bazıları ciddi şekilde sakatlandı: Kolo Muani, McKennie, Locatelli, Boga, Cambiaso, Grabara, Yildiz, Cabal, Ekhator ve Thuram.





Sıralanan veriler ve sayılar, Juventus'un sezona bu başlangıcında nelerin işe yaradığını ve nelerin yaramadığını anlamamızı sağlayan bazı değerlendirmelerin temelini oluşturuyor.