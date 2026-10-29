Yönetim (henüz) öyle değil; göreve geleli birkaç ay oldu ve hâlâ yolunu bulmaya çalışıyor. Teknik direktör de (artık?) öyle değil; İtalya Milli Takımı'ndaki macerasının şokunu hiç atlatamamış gibi görünüyor ve Napoli'de herkesi büyüleyen teknik direktörden çok uzak bir görüntü çiziyor. Futbolcuların da öyle olmadığı apaçık ortada; Spalletti'nin kendisi onlar hakkında söylenecek her şeyi söyledi. Juventus'un kaç oyuncusu bugün Inter, Roma ve Como'da ilk 11'de oynardı?

Peki nasıl toparlanacaklar? Öncelikle, bütün oyuncular değiştirilemeyeceğine göre Spalletti üzerine düşünmek gerekiyor. Son haftalarda, teknik direktörün hem taktik açıdan hem de takım içindeki uyum ve hedef birliği bakımından kontrolü kaybettiğini düşündüren çeşitli işaretler var. Önemli maçlar yaklaşıyor ve artık hata payı kalmadı: Toskanalı teknik direktörün kaderi Napoli, AZ ve Fiorentina maçlarına bağlı. Ardından bir ara olacak; değişiklik yapmak için uygun bir zaman.

Ancak mesele yalnızca teknik direktör değil; bu Juventus'ta taraftarların kendilerini görebileceği ve özdeşleşebileceği bir ruh ve bir imaj yok. Başka bir deyişle, Juventus'u temsil edecek, kolayca tanınan ve kulübün kimliğini yansıtan bir yüze duyulan ihtiyaç artıyor. Açık konuşmak gerekirse, Ferrero'nun yerine Del Piero gibi biri.