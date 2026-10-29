"Serie A şampiyonluğu mu? Juventus'un hedefi her zaman kazanmaktır". Bu sözler, John Elkann tarafından bu yıl 17 Ağustos'ta söylendi. Serie A şampiyonluğu açısından bakıldığında, ekim sonunda Juventus için sezonun çoktan bittiği söylenebilir. Kötü bir rekor. Juventus'un önünde İtalya Kupası, Avrupa Ligi ve dördüncü sırayı alarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi kaldı. Ancak Genoa karşısında alınan ve on gün önce Lazio karşısında yaşanan yenilgiye çok benzeyen feci mağlubiyet hâlâ gözler önündeyken, bu hedefler bugün itibarıyla ütopik görünüyor.
Elkann yine de haklı: Kazanmak Juventus'un DNA'sında var ve zaferin peşinden gitmek her zaman kulübün, teknik direktörün ve takımın hedefi olmalı. Sorun şu ki Juventus bugün ışık yılı kadar uzakta, kazanan bir takım modelinden.