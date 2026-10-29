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CM Juventus Inside Spalletti Elkann 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta sezon ekim ayında bitti: Spalletti yolun sonunda, takım üzerindeki kontrolünü kaybetti. Del Piero başkan olmalı

Juventus
L. Spalletti
FEATURES
Opinion

Genoa yenilgisi Juventus'u gerçekle yüzleştiriyor; artık değişiklik yapılması acil bir ihtiyaç.

Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP

"Serie A şampiyonluğu mu? Juventus'un hedefi her zaman kazanmaktır". Bu sözler, John Elkann tarafından bu yıl 17 Ağustos'ta söylendi. Serie A şampiyonluğu açısından bakıldığında, ekim sonunda Juventus için sezonun çoktan bittiği söylenebilir. Kötü bir rekor. Juventus'un önünde İtalya Kupası, Avrupa Ligi ve dördüncü sırayı alarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi kaldı. Ancak Genoa karşısında alınan ve on gün önce Lazio karşısında yaşanan yenilgiye çok benzeyen feci mağlubiyet hâlâ gözler önündeyken, bu hedefler bugün itibarıyla ütopik görünüyor.

Elkann yine de haklı: Kazanmak Juventus'un DNA'sında var ve zaferin peşinden gitmek her zaman kulübün, teknik direktörün ve takımın hedefi olmalı. Sorun şu ki Juventus bugün ışık yılı kadar uzakta, kazanan bir takım modelinden.

  • Yönetim (henüz) öyle değil; göreve geleli birkaç ay oldu ve hâlâ yolunu bulmaya çalışıyor. Teknik direktör de (artık?) öyle değil; İtalya Milli Takımı'ndaki macerasının şokunu hiç atlatamamış gibi görünüyor ve Napoli'de herkesi büyüleyen teknik direktörden çok uzak bir görüntü çiziyor. Futbolcuların da öyle olmadığı apaçık ortada; Spalletti'nin kendisi onlar hakkında söylenecek her şeyi söyledi. Juventus'un kaç oyuncusu bugün Inter, Roma ve Como'da ilk 11'de oynardı?

    Peki nasıl toparlanacaklar? Öncelikle, bütün oyuncular değiştirilemeyeceğine göre Spalletti üzerine düşünmek gerekiyor. Son haftalarda, teknik direktörün hem taktik açıdan hem de takım içindeki uyum ve hedef birliği bakımından kontrolü kaybettiğini düşündüren çeşitli işaretler var. Önemli maçlar yaklaşıyor ve artık hata payı kalmadı: Toskanalı teknik direktörün kaderi Napoli, AZ ve Fiorentina maçlarına bağlı. Ardından bir ara olacak; değişiklik yapmak için uygun bir zaman.

    Ancak mesele yalnızca teknik direktör değil; bu Juventus'ta taraftarların kendilerini görebileceği ve özdeşleşebileceği bir ruh ve bir imaj yok. Başka bir deyişle, Juventus'u temsil edecek, kolayca tanınan ve kulübün kimliğini yansıtan bir yüze duyulan ihtiyaç artıyor. Açık konuşmak gerekirse, Ferrero'nun yerine Del Piero gibi biri.

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Gelecek maçlar
JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP