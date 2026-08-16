Transferde işlemeyen şeylerin listesi uzun. Her şeyden önce kaleci meselesi var; iş giderek gerçeküstü bir hal alıyor.Alisson, Svilar ve Dibu Martinez fikirleri gündeme geldikten sonra ve Vicario da her zaman alternatif olarak elde tutulurken, Juventus bir anda Suzuki’ye yöneldi; ancak bu transfer bir noktada karmaşıklaştı ve sonunda suya düştü. Son saatlerde çıkan söylentiler Martinez için yeniden girişim olabileceğini söylüyor, ama gerçek şu ki 16 Ağustos itibarıyla, ligin ilk haftasına bir hafta kala, Juventus’un hâlâ yeni bir birinci kalecisi yok. Oysa transferde ilk el atılması gereken konu buydu.





Ayrıca, orta sahada hâlâ bir oyun kurucu eksik ve görünen o ki Juventus, Douglas Luiz’i yeniden değerlendirme girişimine yönelebilir. Bir de Vlahovic’in yedeği hâlâ alınmadı ve bu isim Kolo Muani değil. Fransız oyuncu iyi bir forvet ve iyi bir transfer, ancak hücum hattının tamamında dolaşmayı seviyor; ceza sahası içinde oynayan bir santrfor değil.





Son olarak, eldeki fazlalıklar başlığı var: Openda işi çözüldü, ancak Juventus kadrosunda kulübün artık düşünmediği ve farklı nedenlerle (bonservis bedelinin fazla yüksek olması, maaşın fazla yüksek olması, talip çıkmaması) elden çıkarılması zor görünen uzun bir oyuncu listesi hâlâ duruyor: Di Gregorio, Rugani, Kooomeiners, Arthur, Milik, Zhegrova ve David.



















