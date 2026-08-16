Juventus'un 2026-27 Serie A sezonundaki ilk maçına bir hafta kaldı. Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, 23 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da yeni sezonun ilk resmi maçında Frosinone'a konuk olacak. Juve yarın Juventus Next Gen'e karşı aile içi son yaz hazırlık maçına çıkacak, ardından da gelecek pazar öncesinde geri sayım resmen başlayacak. İlk maça yedi gün kala, hem saha içi hem de transfer açısından Juventus'ta neyin işlediğine ve neyin işlemediğine göz atalım.
Çeviri:
Juventus’ta sezon başlangıcına bir hafta kala: saha içinde ve transferde neler işliyor, neler işlemiyor
SAHADA, İŞE YARAYAN ŞEYLER
Juventus'un savunması işliyor, orta saha ve hücum ise daha az. Oynanan tüm hazırlık maçlarında rakiplerine çok az fırsat verdi ve altı hazırlık maçında yalnızca Inter'e karşı gol yedi (iki gol). Orta sahada, Douglas Luiz bu hazırlık kampının en iyileri arasında yer aldı ve sürpriz olmazsa yerini korumaya yakın. Yeni transfer Celik'in ortaya koyduğu karakter ve etkinlik de olumluydu, hücumda ise en etkili ve en girişken isim Conceicao oldu.
SAHA, İŞLEMEYEN ŞEY NE
Kaleci pozisyonu can sıkan bir nokta, özellikle de Di Gregorio açısından. Hem o hem de Perin rakipler tarafından çok fazla zorlanmadı, ancak eski Monza kalecisi Juventus'un sezon öncesi hazırlık döneminde yediği tek iki golü yedi; bunlar Inter'e karşı geldi ve bunu daha da ağırlaştıran iki unsur vardı: Dimarco'nun golünde geç atladı, Diouf'nun golünde ise topu neredeyse kendi başına ağlara gönderen beceriksiz bir kurtarış denemesinde bulundu. Alajbegovic ile Yildiz arasındaki uyumun hâlâ oturması gerekiyor, ancak bunun böyle olması da çok doğal: aynı saha bölgelerinde oynamayı sevdikleri için ikisinin birbirinin alanını daraltma riski var. Son olarak, Juventus'un geçen sezon da yaşadığı asıl sorun: ceza sahası santrforu eksik ve Kolo Muani böyle bir oyuncu değil.
Transferde neler işliyor
Juventus özellikle savunmada iyi işler yaptı; burada Celik ve Lucumí iki önemli güvenceyi temsil ediyor. Eski Roma oyuncusu, çok yönlülüğü ve birden fazla rolde oynayabilme becerisiyle öne çıkıyor; bu, teknik adamların çok sevdiği bir özellik. Eski Bologna oyuncusu ise fiziksellik ve tecrübe garantisi veren bir transfer ve sol ayaklı stoper rotasyonunu tamamlıyor, kâğıt üzerinde Kelly'ye kıyasla daha iyi güvenceler sunuyor. Son olarak, Alajbegovic gelecek adına çok önemli bir hamleyi temsil ediyor ve son yıllarda pahalı ama hayal kırıklığı yaratan birçok transfer nedeniyle canı yanan taraftarların heyecanını yeniden alevlendirebilecek türden bir oyuncu.
Transfer piyasasında yolunda gitmeyen ne?
Transferde işlemeyen şeylerin listesi uzun. Her şeyden önce kaleci meselesi var; iş giderek gerçeküstü bir hal alıyor.Alisson, Svilar ve Dibu Martinez fikirleri gündeme geldikten sonra ve Vicario da her zaman alternatif olarak elde tutulurken, Juventus bir anda Suzuki’ye yöneldi; ancak bu transfer bir noktada karmaşıklaştı ve sonunda suya düştü. Son saatlerde çıkan söylentiler Martinez için yeniden girişim olabileceğini söylüyor, ama gerçek şu ki 16 Ağustos itibarıyla, ligin ilk haftasına bir hafta kala, Juventus’un hâlâ yeni bir birinci kalecisi yok. Oysa transferde ilk el atılması gereken konu buydu.
Ayrıca, orta sahada hâlâ bir oyun kurucu eksik ve görünen o ki Juventus, Douglas Luiz’i yeniden değerlendirme girişimine yönelebilir. Bir de Vlahovic’in yedeği hâlâ alınmadı ve bu isim Kolo Muani değil. Fransız oyuncu iyi bir forvet ve iyi bir transfer, ancak hücum hattının tamamında dolaşmayı seviyor; ceza sahası içinde oynayan bir santrfor değil.
Son olarak, eldeki fazlalıklar başlığı var: Openda işi çözüldü, ancak Juventus kadrosunda kulübün artık düşünmediği ve farklı nedenlerle (bonservis bedelinin fazla yüksek olması, maaşın fazla yüksek olması, talip çıkmaması) elden çıkarılması zor görünen uzun bir oyuncu listesi hâlâ duruyor: Di Gregorio, Rugani, Kooomeiners, Arthur, Milik, Zhegrova ve David.
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