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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’ta sermaye artırımından transferler için 100 milyon: Kulübün radarındaki beş forvetin isimleri

Juventus
B. Sesko
Transfers
F. Balogun
A. Raimondo

Kolo Muani ve Woltemade ile ilgili zorluklar ve sermaye artırımı, Juventus'u şimdiden ocak ayı transfer dönemine yöneltiyor

Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV

Bilançonun onaylanması, yönetim kuruluna iki üye atanması ve sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Juventus'un bugün düzenlenen Hissedarlar Genel Kurulu'nun gündemi bu. 30 Haziran 2026 tarihli bilançoda 66 milyon zarar kaydedilirken, sermaye artırımı 250 milyon olarak belirlendi. Artırım, "sermaye yapısının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini, stratejik gayrimenkul varlıklarının (başta Allianz Stadium olmak üzere) olası iyileştirmelerini, marka değerinin artırılmasını ve ekonomik-finansal sürdürülebilirliği desteklemek" amacıyla yapılacak. Elkann-Agnelli ailesinin holdingi olan çoğunluk hissedarı Exor, kendi payını (%65,4) ve kullanılmayan rüçhan haklarından doğabilecek payları karşılamayı garanti ediyor.

250 milyonluk sermaye artırımı, sonuçta ocak ayından gelecek yaza kadar transfer piyasasında harcanabilecek yaklaşık 100 milyonluk bir kaynak yaratabilir. Bu, güvenilirliği kanıtlanmış futbolcular için harcanabilecek önemli bir tutar. Açıkça görüldüğü ve Genel Kurul'daki konuşmalarda, özellikle de Juventus Finans Direktörü Stefano Cerrato'nun sözlerinde doğrulandığı üzere, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım Juventus'un mali durumu ve dolayısıyla sportif açıdan gelişimi için hayati önem taşıyor. Bu nedenle, Luciano Spalletti'nin takımının sezon başında yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında, yönetimin sermaye artırımından sağlanacak kaynağın bir bölümünü daha ocak ayında yatırıma dönüştürmesi ihtimal dışı değil.

  • SANTRFOR

    En büyük sorun santrfor mevkisinde. Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade'nin ligdeki gol ortalaması içler acısı: Serie A'da 10 haftada ikisi toplam yalnızca bir gol attı; o gol de Kolo Muani'den geldi. Avrupa Ligi'nde ise durum daha iyi: Alman oyuncu 3, Fransız oyuncu 2 gol kaydetti. İki santrforundan bu kadar düşük bir gol katkısı alan Juventus'un ligde ilk dörde girmeyi hedeflemesi zor görünüyor. Spalletti, ocak transfer dönemi öncesinde ister istemez ikisine de güvenmek zorunda. Ardından ocak ayında, beklenen çıkış gerçekleşmez ve gol ortalaması yükselmezse Juventus, yeniden transfer piyasasına yönelerek bir santrfor aramak zorunda kalacak. Aranan oyuncunun Spalletti'nin istediği özelliklere daha yakın olması (daha açık söylemek gerekirse Vlahovic tarzında olması) ve hepsinden önemlisi, Kolo Muani ile Woltemade'ye kıyasla kale önünde daha yüksek gol tehdidi yaratması gerekecek. Sakatlıkların damga vurduğu sezon başlangıcının ardından geri dönen 2006 doğumlu Jeff Ekhator'un bundan sonra sağlayabileceği katkı da ayrı bir etken.

    Juventus, bu süre zarfında Manchester United'dan Benjamin Sesko ile Monaco'dan Florian Balogun'un durumunu takip edecek: Hem Sloven dokuz numara hem de Amerikalı oyuncu, Juventus'un mevcut iki santrforunda bulunmayan özelliklere sahip. Listede Brian Brobbey de var. Hollandalı forvet, 2002 doğumlu ve Sunderland'de oynuyor. Juventus'un hedefleri arasında Antonio Raimondo da bulunuyor. 2004 doğumlu Frosinone oyuncusu, ligde 9 maçta 8 gol attı. Ancak genç forvetin pazar günü Torino karşısında yaşadığı, ayak bileği bağlarının da etkilendiği sakatlık ve yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak olması, olası transferin kış dönemi yerine gelecek yaza sarkmasına neden olabilir. Son olarak listede Younes Ebnoutalib de yer alıyor. Eintracht Frankfurt'un 2003 doğumlu Alman oyuncusu, bu sezon Bundesliga ve Almanya Kupası'nda çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

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