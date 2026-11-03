Gelecek maçlar AZ Ligi Europa 15:00 JUV

Bilançonun onaylanması, yönetim kuruluna iki üye atanması ve sermaye artırımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Juventus'un bugün düzenlenen Hissedarlar Genel Kurulu'nun gündemi bu. 30 Haziran 2026 tarihli bilançoda 66 milyon zarar kaydedilirken, sermaye artırımı 250 milyon olarak belirlendi. Artırım, "sermaye yapısının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesini, stratejik gayrimenkul varlıklarının (başta Allianz Stadium olmak üzere) olası iyileştirmelerini, marka değerinin artırılmasını ve ekonomik-finansal sürdürülebilirliği desteklemek" amacıyla yapılacak. Elkann-Agnelli ailesinin holdingi olan çoğunluk hissedarı Exor, kendi payını (%65,4) ve kullanılmayan rüçhan haklarından doğabilecek payları karşılamayı garanti ediyor.

250 milyonluk sermaye artırımı, sonuçta ocak ayından gelecek yaza kadar transfer piyasasında harcanabilecek yaklaşık 100 milyonluk bir kaynak yaratabilir. Bu, güvenilirliği kanıtlanmış futbolcular için harcanabilecek önemli bir tutar. Açıkça görüldüğü ve Genel Kurul'daki konuşmalarda, özellikle de Juventus Finans Direktörü Stefano Cerrato'nun sözlerinde doğrulandığı üzere, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım Juventus'un mali durumu ve dolayısıyla sportif açıdan gelişimi için hayati önem taşıyor. Bu nedenle, Luciano Spalletti'nin takımının sezon başında yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında, yönetimin sermaye artırımından sağlanacak kaynağın bir bölümünü daha ocak ayında yatırıma dönüştürmesi ihtimal dışı değil.