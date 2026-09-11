Juventus, pazar akşamı Reggio Emilia’daki Mapei Stadyumu’nda Sassuolo’ya karşı deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Luciano Spalletti’ye sevindiren haber Pape Sarr’dan geldi; Senegalli orta saha oyuncusu bu sabah Continassa’da takımın tamamıyla çalıştı ve Sky Sport’a göre bu nedenle Alberto Aquilani’nin Sassuolo’suna karşı oynanacak maçın kadrosuna alınacak. Senegalli orta saha, Tottenham’dan kalan bazı hafif rahatsızlıklarını atlattı ve fiziksel hazırlık açısından kadronun geri kalanını yakaladı.





Buna karşılık Weston McKennie ile Andrea Cambiaso çalışmalarını yine takımdan ayrı sürdürdü ve Sassuolo maçı öncesinde yetişmeleri daha zor görünüyor: ikisi için de yarınki son idman belirleyici olacak. Amerikalı oyuncu ile kanat oyuncusu, Sassuolo maçı için halen şüpheli durumda ve dönüşlerini gelecek perşembe Nijmegen’e karşı Avrupa Ligi maçında yapabilirler.