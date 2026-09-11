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CM grafica Sarr Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Sarr takımla birlikte çalıştı: Sassuolo maçı kadrosunda olacak. McKennie ve Cambiaso'nun son durumu nasıl?

Juventus
P. Sarr
W. McKennie
A. Cambiaso

Senegalli orta saha oyuncusu iyileşti ve takım arkadaşlarıyla birlikte normal şekilde antrenman yaptı

Juventus, pazar akşamı Reggio Emilia’daki Mapei Stadyumu’nda Sassuolo’ya karşı deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Luciano Spalletti’ye sevindiren haber Pape Sarr’dan geldi; Senegalli orta saha oyuncusu bu sabah Continassa’da takımın tamamıyla çalıştı ve Sky Sport’a göre bu nedenle Alberto Aquilani’nin Sassuolo’suna karşı oynanacak maçın kadrosuna alınacak. Senegalli orta saha, Tottenham’dan kalan bazı hafif rahatsızlıklarını atlattı ve fiziksel hazırlık açısından kadronun geri kalanını yakaladı.


Buna karşılık Weston McKennie ile Andrea Cambiaso çalışmalarını yine takımdan ayrı sürdürdü ve Sassuolo maçı öncesinde yetişmeleri daha zor görünüyor: ikisi için de yarınki son idman belirleyici olacak. Amerikalı oyuncu ile kanat oyuncusu, Sassuolo maçı için halen şüpheli durumda ve dönüşlerini gelecek perşembe Nijmegen’e karşı Avrupa Ligi maçında yapabilirler.

  • Juventus’ta sakatlık nedeniyle forma giyemeyen uzun oyuncu listesinde, Sarr, McKennie ve Cambiaso geri dönüşe en yakın üç isim konumunda. Buna karşılık Ekhator, Cabal, Boga, Yildiz, Thuram ve Locatelli’nin iyileşme süreleri daha uzun, bazı durumlarda ise çok daha uzun olacak.

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