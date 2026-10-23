Juventus'ta Zeki Celik ve Nico Gonzalez'in sakatlıklarıyla dertler katlandı. İkili, zaten çok uzun olan sakatlar listesinin son üyeleri. J|medical'da yapılan tetkikler, Celik'in sol biseps femoris kasında, Nico Gonzalez'in ise sağ soleus kasında düşük dereceli lezyon olduğunu ortaya koydu. Henüz Ekim sonundayız ve sezonun bitmesine yedi aydan fazla var. Buna rağmen Juventus'un revirine şimdiden çeşitli nedenlerle tam 16 futbolcu uğradı. Kamil Grabara ve Manuel Locatelli'nin çok ciddi sakatlıklarından McKennie ve Sarr'ın basit yorgunluklarına kadar, arada farklı tür ve ciddiyet derecelerinde pek çok vaka bulunuyor.



