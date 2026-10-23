Juventus'ta Zeki Celik ve Nico Gonzalez'in sakatlıklarıyla dertler katlandı. İkili, zaten çok uzun olan sakatlar listesinin son üyeleri. J|medical'da yapılan tetkikler, Celik'in sol biseps femoris kasında, Nico Gonzalez'in ise sağ soleus kasında düşük dereceli lezyon olduğunu ortaya koydu. Henüz Ekim sonundayız ve sezonun bitmesine yedi aydan fazla var. Buna rağmen Juventus'un revirine şimdiden çeşitli nedenlerle tam 16 futbolcu uğradı. Kamil Grabara ve Manuel Locatelli'nin çok ciddi sakatlıklarından McKennie ve Sarr'ın basit yorgunluklarına kadar, arada farklı tür ve ciddiyet derecelerinde pek çok vaka bulunuyor.
Juventus'ta sakatlık rekoru: Tam 16 futbolcu tedavi altında, liste ve nedenleri
NEDENLERİ
Bu uzun sakatlık listesinin nedenleri farklı; çünkü travmatik sakatlıklardan (örneğin Yildiz ve Conceicao) önceden var olan kas sorunlarına, oradan da küçük rahatsızlıklara kadar uzanıyor. Bu küçük rahatsızlıklar önceki deneyimlerden kaynaklanıyor (Sarr). Yine de genel tabloya bakıldığında ortak bir nokta bulunabilir. Juventus'un son yıllarda, bu sezonki rekor düzeye varıncaya kadar, Serie A'da ortalama olarak en fazla sakat futbolcuya sahip takım olmasının nedenlerinden birinin de Continassa'da yaşanan sürekli değişimlerde aranabileceği düşünülebilir.
Kondisyonerler arasında kaç değişiklik?
Çünkü üst yönetimde Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli ve Carnevali; teknik direktörlük koltuğunda ise Allegri, Sarri, Pirlo, yeniden Allegri, Motta, Tudor ve Spalletti birbirinin yerini alırken, Juventus'un kondisyonerlik görevinde de sürekli değişimlerle dolu çalkantılı bir süreç yaşandı.Simone Folletti'nin 2014 ile 2019 arasındaki beş yılının ardından, 2019'dan bugüne sırasıyla Losi, Ranzato, Bertelli, yeniden Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci ve şimdi Sinatti görev yaptı. Bu sürekli değişikliklerin elbette faydası yok.
LİSTE
Jérémie Boga – kas sakatlığı
Juan Cabal – kas sakatlığı
Andrea Cambiaso – ayak bileği burkulması
Zeki Celik - kas sakatlığı
Francisco Conceicao - omuz çıkığı
Jeff Ekhator – iki ayrı kas sakatlığı
Federico Gatti - ayak bileği sorunları
Nico Gonzalez - kas sakatlığı
Kamil Grabara – çapraz bağ
Randal Kolo Muani – el parmağında kırık
Manuel Locatelli – menisküs
Weston McKennie - kas yorgunluğu
Arek Milik - kas sorunu
Pape Sarr - kas yorgunluğu, hazırlıklarda gecikme
Khéphren Thuram – diz kapağı kondropatisi
Kenan Yildiz – beşinci ayak tarak kemiğinde kırık
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