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Yildiz JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta sakatlık rekoru: Tam 16 futbolcu tedavi altında, liste ve nedenleri

Juventus
Serie A
N. Gonzalez
M. Celik

Juventus'ta kötü haberler üst üste geliyor: Sezonun son derece zorlu başlangıcında iki kayıp daha.

Juventus'ta Zeki Celik ve Nico Gonzalez'in sakatlıklarıyla dertler katlandı. İkili, zaten çok uzun olan sakatlar listesinin son üyeleri. J|medical'da yapılan tetkikler, Celik'in sol biseps femoris kasında, Nico Gonzalez'in ise sağ soleus kasında düşük dereceli lezyon olduğunu ortaya koydu. Henüz Ekim sonundayız ve sezonun bitmesine yedi aydan fazla var. Buna rağmen Juventus'un revirine şimdiden çeşitli nedenlerle tam 16 futbolcu uğradı. Kamil Grabara ve Manuel Locatelli'nin çok ciddi sakatlıklarından McKennie ve Sarr'ın basit yorgunluklarına kadar, arada farklı tür ve ciddiyet derecelerinde pek çok vaka bulunuyor.


  • NEDENLERİ

    Bu uzun sakatlık listesinin nedenleri farklı; çünkü travmatik sakatlıklardan (örneğin Yildiz ve Conceicao) önceden var olan kas sorunlarına, oradan da küçük rahatsızlıklara kadar uzanıyor. Bu küçük rahatsızlıklar önceki deneyimlerden kaynaklanıyor (Sarr). Yine de genel tabloya bakıldığında ortak bir nokta bulunabilir. Juventus'un son yıllarda, bu sezonki rekor düzeye varıncaya kadar, Serie A'da ortalama olarak en fazla sakat futbolcuya sahip takım olmasının nedenlerinden birinin de Continassa'da yaşanan sürekli değişimlerde aranabileceği düşünülebilir.

  • Kondisyonerler arasında kaç değişiklik?

    Çünkü üst yönetimde Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli ve Carnevali; teknik direktörlük koltuğunda ise Allegri, Sarri, Pirlo, yeniden Allegri, Motta, Tudor ve Spalletti birbirinin yerini alırken, Juventus'un kondisyonerlik görevinde de sürekli değişimlerle dolu çalkantılı bir süreç yaşandı.Simone Folletti'nin 2014 ile 2019 arasındaki beş yılının ardından, 2019'dan bugüne sırasıyla Losi, Ranzato, Bertelli, yeniden Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci ve şimdi Sinatti görev yaptı. Bu sürekli değişikliklerin elbette faydası yok.

  • LİSTE

    Jérémie Boga – kas sakatlığı

    Juan Cabal – kas sakatlığı

    Andrea Cambiaso – ayak bileği burkulması

    Zeki Celik - kas sakatlığı

    Francisco Conceicao - omuz çıkığı

    Jeff Ekhator – iki ayrı kas sakatlığı

    Federico Gatti - ayak bileği sorunları

    Nico Gonzalez - kas sakatlığı

    Kamil Grabara – çapraz bağ

    Randal Kolo Muani – el parmağında kırık

    Manuel Locatelli – menisküs

    Weston McKennie - kas yorgunluğu

    Arek Milik - kas sorunu

    Pape Sarr - kas yorgunluğu, hazırlıklarda gecikme

    Khéphren Thuram – diz kapağı kondropatisi

    Kenan Yildiz – beşinci ayak tarak kemiğinde kırık



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