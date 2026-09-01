2002 doğumlu Pape Matar Sarr, eylül ortasında 24 yaşına girecek. Senegalli olan oyuncu, birkaç yıldır Avrupa’da forma giyiyor: önce Fransa’da, ardından İngiltere’de.





Onu 2020’de Generation Foot’tan Avrupa’ya getiren kulüp Metz oldu. Sarr burada gelişimini sürdürdü ve Ligue 1’deki ilk sezonunda 22 maçta 3 gol attı; ikinci sezonunda ise daha da fazla oynadı: 33 maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.





2022 yazında Tottenham’dan çağrı geldi, ancak Sarr başlangıçta burada çok az süre buldu. Buna karşın sonraki üç sezonda genç Senegalli, hem Premier League’de hem de Avrupa’da Spurs’ün önemli parçalarından biri haline geldi. Buna, 2025’te İngiliz ekibinin Avrupa Ligi’nde zafere ulaşmasını sağlayan yürüyüş de dahil: Pape burada 13 maça çıkıp 2 gol kaydetti.



















