Fabrizio Ravanelli, 1992 ile 1996 yılları arasında Juventus'ta forma giyen eski golcü (160 maç ve 68 gol, bir Scudetto, bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Kupası, bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası), Tuttosport'a verdiği röportajda günümüz Juventus'unu değerlendirdi ve özellikle üç oyuncu üzerinde durdu: Zhegrova, Kolo Muani ve Licina (sonuncusu Cremonese'de kiralık olarak oynuyor).





ZHEGROVA HAKKINDA

"Onunla dün konuştum ve ona bir fenomen olduğunu, antrenmanlarda ve Kosova Milli Takımı'nda yaptıklarını maçlarda Juventus'ta da yapması gerektiğini söyledim. İstikrar yakalarsa en güçlü oyuncu olur, maçların kilidini açar. Bana göre 10 gollük bir potansiyeli var ama özellikle de son pasta. Son 20 metreye geldiğinde yıkıcı oluyor ve doğru hamleyi görüyor. O, iyi olmadığı dönemde yargılandı. Bugün iyi durumda ve fark yaratıyor, umarım Cagliari'de de bunu yapabilir".



