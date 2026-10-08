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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta Ravanelli, Zhegrova'yı övdü: "Bir fenomen, istikrarı yakalarsa en güçlü oyuncu olur, maçların kilidini açar"

Juventus
E. Zhegrova
F. Ravanelli
Serie A

Fabrizio Ravanelli, 1992 ile 1996 yılları arasında Juventus'ta forma giyen eski golcü (160 maç ve 68 gol, bir Scudetto, bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Kupası, bir İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası), Tuttosport'a verdiği röportajda günümüz Juventus'unu değerlendirdi ve özellikle üç oyuncu üzerinde durdu: Zhegrova, Kolo Muani ve Licina (sonuncusu Cremonese'de kiralık olarak oynuyor).


ZHEGROVA HAKKINDA

"Onunla dün konuştum ve ona bir fenomen olduğunu, antrenmanlarda ve Kosova Milli Takımı'nda yaptıklarını maçlarda Juventus'ta da yapması gerektiğini söyledim. İstikrar yakalarsa en güçlü oyuncu olur, maçların kilidini açar. Bana göre 10 gollük bir potansiyeli var ama özellikle de son pasta. Son 20 metreye geldiğinde yıkıcı oluyor ve doğru hamleyi görüyor. O, iyi olmadığı dönemde yargılandı. Bugün iyi durumda ve fark yaratıyor, umarım Cagliari'de de bunu yapabilir".


  • Kolo Muani hakkında

    "Ben 15 gol atacağına inananlardanım, kendisini çok beğeniyorum ve Juventus'ta olmasından da mutluyum. Çok iyi işler yapabilir, ona ligdeki son maçı analiz etmesini tavsiye ederim. Atalanta'ya karşı da o güzel çıkışı yapıp sonra Carnesecchi ile karşı karşıya kaldığında, teknik hareket nedeniyle golü kaçırdı. Spalletti'nin Osimhen'i teknik açıdan nasıl geliştirdiğini, onun için yaptığı tüm çalışmaları hatırlayalım. Onu motive etmek için Kolo Muani'ye ne söylerdim? Son iki maçtaki gibi oynamaya devam etmesini ve ceza sahası önünde soğukkanlı olmasını söylerdim; gelmeyen golün telaşına kapılmadan. Biz forvetler bazen beş maç gol atamayabiliriz, sonra bir kez açıldıktan sonra art arda 5-6 gol atabiliriz. Sakin kalmalı ve ben Cagliari'ye karşı gol atacağına inanıyorum".


  • Licina'da

    "Onu Avustralya'da gördüğümde önemli özelliklerini fark ettim ama kişilik açısından hâlâ çekingen olduğunu da gördüm. Cremonese'ye gittikten sonra Juventus formasının baskısından kurtuldu ve gelecek yıl hazır olabileceğine inanıyorum, çünkü Serie B seni çok geliştiriyor. Sahip olduğu özellikler herkesin gözü önünde, Cremonese'nin lideri olabilir ve takımı Serie A'ya taşıyabilir. Sonrasında da Juventus için bir değer olabileceğine inanıyorum".

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