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Matias GALARZA-paraguay-202509(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus’ta oyun kurucu bölgesi için Galarza fikri: Kimdir ve maliyeti ne kadar?

Juventus
Transfers
M. Galarza

Juventus'un transfer hedefleri arasında yeni bir orta saha oyuncusu öne çıktı.

Juventus’un oyun kurucu hattında Güney Amerika esintisi olabilir.Tuttosport'un aktardığına göre, son Dünya Kupası'nın yükselen yeteneklerinden biri için değerlendirmeler sürüyor: Paraguay'ın metronomu Matias Galarza. 2002 doğumlu oyuncu son günlerde Juventus yönetimine önerildi: değerlendirmeler devam ediyor.


Oyun özellikleri açısından bakıldığında ise Juventus kadrosunda oyunu birbirine bağlayıp organize edebilecek bir oyuncu eksik. İşte bu yüzden, Torino gazetesine göre, Spalletti bunu düşünüyor. Üstelik Massara, River'ın onu sadece 6 milyon karşılığında bırakabileceği için oyuncuyu İtalya'ya uygun bir bedelle getirme fırsatı olduğunu biliyor.

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    Şu anda öncelikler farklı (Lucumi ve yeni birinci kaleci ile Kolo Muani’ye bir alternatif), ayrıca bir orta saha oyuncusu daha eklemek için önce Arthur, Koopmeiners ve Miretti gibi isimlerden birinin ayrılması gerekiyor. Bu yüzden adım adım ilerleniyor, ancak dün Avustralya’da Inter’e karşı oynanan hazırlık maçı da orta sahada bir oyun kurucunun bu Juventus’ta eksik olduğunu ortaya koydu.

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  • GALARZA KİMDİR

    2002 doğumlu, Paraguay'ın Asuncion kentinde doğan orta saha oyuncusu Galarza'nın bonservisi River Plate'te bulunuyor, ancak 2026'nın ilk bölümünde ABD'de Atlanta United'da kiralık olarak oynadı. Olimpia Asuncion altyapısında yetişen oyuncu, 18 yaşında Brezilya'da Vasco de Gama'ya transfer oldu ve burada 2021'den 2023'e kadar forma giydi; 58 maçta 5 gol kaydetti (ve 2022'de Coritiba 'da kiralık olarak geçirdiği dönemde 11 maça çıktı). Ardından Arjantin'e geçti; önce Talleres'te (2023'ten 2025'e kadar, 68 maç ve 5 gol), sonra da River Plate 'te 2025'te forma giydi; 14 maçta gol atamadı. Sonrasında Atlanta'ya kiralandı (10 maç ve gol yok). Paraguay Milli Takımı'yla 19 maça çıkıp 4 gol attı.

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