Juventus’ta oyun kurucu bölgesi için Galarza fikri: Kimdir ve maliyeti ne kadar?

Juventus’un oyun kurucu hattında Güney Amerika esintisi olabilir.Tuttosport'un aktardığına göre, son Dünya Kupası'nın yükselen yeteneklerinden biri için değerlendirmeler sürüyor: Paraguay'ın metronomu Matias Galarza. 2002 doğumlu oyuncu son günlerde Juventus yönetimine önerildi: değerlendirmeler devam ediyor.
Oyun özellikleri açısından bakıldığında ise Juventus kadrosunda oyunu birbirine bağlayıp organize edebilecek bir oyuncu eksik. İşte bu yüzden, Torino gazetesine göre, Spalletti bunu düşünüyor. Üstelik Massara, River'ın onu sadece 6 milyon karşılığında bırakabileceği için oyuncuyu İtalya'ya uygun bir bedelle getirme fırsatı olduğunu biliyor.