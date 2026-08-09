Juventus’ta oyun kurucu bölgesi için Galarza fikri: Kimdir ve maliyeti ne kadar?

2002 doğumlu, Paraguay'ın Asuncion kentinde doğan orta saha oyuncusu Galarza'nın bonservisi River Plate'te bulunuyor, ancak 2026'nın ilk bölümünde ABD'de Atlanta United'da kiralık olarak oynadı. Olimpia Asuncion altyapısında yetişen oyuncu, 18 yaşında Brezilya'da Vasco de Gama'ya transfer oldu ve burada 2021'den 2023'e kadar forma giydi; 58 maçta 5 gol kaydetti (ve 2022'de Coritiba 'da kiralık olarak geçirdiği dönemde 11 maça çıktı). Ardından Arjantin'e geçti; önce Talleres'te (2023'ten 2025'e kadar, 68 maç ve 5 gol), sonra da River Plate 'te 2025'te forma giydi; 14 maçta gol atamadı. Sonrasında Atlanta'ya kiralandı (10 maç ve gol yok). Paraguay Milli Takımı'yla 19 maça çıkıp 4 gol attı.