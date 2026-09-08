Juventus'un orta sahası lige bu başlangıcın ardından adeta yarı yarıya dağıldı; geçen sezonun iki as oyuncusu da sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Manuel Locatelli (dış menisküs) üç ila altı ay arasında sahalardan uzak kalmak zorunda kalacak, Khephren Thuram ise (patellofemoral sendrom) ocak ayından önce forma giyemeyecek. Bu iki ciddi sakatlığa Weston McKennie ve Pape Sarr'ın kas problemleri de eklendi; hafif düzeyde olsalar da yine de Luciano Spalletti'nin tercihleri açısından can sıkıcı ve sorunlu bir durum yaratıyor. Spalletti'nin elinde merkez orta saha olarak yalnızca Teun Koopmeiners ve Douglas Luiz kaldı.
Çeviri:
Juventus’ta orta saha darmadağın: serbest oyuncu pazarı ve Vinovo’da yetişen küçük Davids Owusu çözümü
Bonservisi elinde olmayan oyuncular
Bu nedenle Juventus'un bu saatlerde bonservisi elinde olan oyuncu pazarına yönelmeyi düşünüp düşünemeyeceği soruluyor; burada çok sayıda fırsat var ve bunların bazıları da son derece ilgi çekici.
Örneğin bonservisi elinde olan orta sahalar arasında, Inter'in eski oyuncusu ve Al-Nassr ile ilişkisinin sona ermesinin ardından şu anda serbest olan Marcelo Brozović yer alıyor. Hâlâ boşa çıkan profiller arasında Milan'ın eski oyuncusu Ismael Bennacer da bulunuyor. Hâlâ takımsız olan diğer isimler arasında Portekizli Renato Sanches ve Juventus'un eski oyuncusu Roberto Pereyra da var.
İç çözüm: Owusu
İç çözümler arasında, 2005 doğumlu Augusto Seedorf Owusu’nun kalıcı olarak A takıma yükseltilmesini öngören seçenek dikkat çekiyor; Luciano Spalletti’nin takımının yaz hazırlık maçlarında da forma giydi. Owusu, kulübün bir değeri; çocukluğundan bu yana Reggiana’ya Primavera döneminde kiralık gittiği kısa parantez dışında Vinovo’nun duvarları arasında yetişen, ardından Next Gen’e ve Continassa’ya uzanan bir oyuncu.
Owusu, merkezde görev yapan box to box bir orta saha, ön liberodan çok bir iç orta saha; top kapma ve ceza sahasına koşu yapma becerisine sahip. 'Seedorf' soyadını taşımasına rağmen Owusu, teknik ve fiziksel özellikleri bakımından Hollandalı bir başka isme, Juventus tarihine geçen bir oyuncuya daha çok benziyor: Edgar Davids. Bu hassas dönemde, ocak ayındaki transfer dönemine kadar, piyasanın yeniden açılmasını beklerken yaşanan acil durumu hafifletmek adına Spalletti için bir çözüm olabilir.
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