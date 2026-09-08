Bu nedenle Juventus'un bu saatlerde bonservisi elinde olan oyuncu pazarına yönelmeyi düşünüp düşünemeyeceği soruluyor; burada çok sayıda fırsat var ve bunların bazıları da son derece ilgi çekici.





Örneğin bonservisi elinde olan orta sahalar arasında, Inter'in eski oyuncusu ve Al-Nassr ile ilişkisinin sona ermesinin ardından şu anda serbest olan Marcelo Brozović yer alıyor. Hâlâ boşa çıkan profiller arasında Milan'ın eski oyuncusu Ismael Bennacer da bulunuyor. Hâlâ takımsız olan diğer isimler arasında Portekizli Renato Sanches ve Juventus'un eski oyuncusu Roberto Pereyra da var.