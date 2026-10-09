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cm grafica romano cagliari 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
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Juventus'ta ocak ayının büyük hedefi Romano: Carnevali, Inter'in önüne geçmek için Giulini'yi arıyor

Cagliari
Juventus
Inter

Cagliari'de Romano yükselişe geçen bir yetenek: 2006 doğumlu oyuncu için Juventus ile Inter arasında kıyasıya rekabet var

Juventus, Alessandro Romano için açık adım attı. Bu ilk hamle, 2006 doğumlu oyuncu için Cagliari ile görüşmelerin başladığını resmileştiriyor: Giovanni Carnevali, Tommaso Giulini ile orta saha oyuncusu hakkında detaylı bilgi almak için birkaç telefon görüşmesi yaptı. Söz konusu oyuncu, Roberto Mancini yönetiminde İtalya Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi.


Juventus'un planı net: Ocak ayında İtalya'dan ve yurt dışından gelen rekabetin önüne geçmeye çalışmak. Carnevali, oyuncu konusunda Inter'den önce davranmak istiyor ve eski Roma oyuncusuna duyduğu güçlü ilgiyi Cagliari'ye iletti. Juventus, Romano'da uzun zamandır aradığı orta saha oyuncusunu, yani oyunun temposunu kaliteyle belirleyebilen ve hâlâ önemli bir gelişim potansiyeline sahip ismi görüyor.

  • Cagliari hattı

    Kişisel anlamda Spezia ile geçirdiği mükemmel sezonun ardından onu İtalya'nın yarısı istiyordu ancak sonunda Romano'yu 6,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna katarmayı başaran taraf Cagliari oldu. Bu isabetli hamle, Cagliari'ye Giulini ile Pisacane'nin en üst düzeyde değerlendirmek istediği teknik ve ekonomik bir değer kazandırdı. Sardinya kulübünün patronunun fikri, Romano için olası teklifleri ancak gelecek yazdan itibaren dinlemeye başlamak yönünde; Juventus ise bu hamleyi ocak ayında öne çekmek istiyor ve 23/25 milyon euroluk bir çek hazırlıyor. Yetecek mi? Muhtemelen hayır ama Juventus ciddi ve işi sonuna kadar götürmek istiyor.

  • INTER, HAZİRAN İÇİN

    Inter, Romano hakkında kapsamlı bir rapor almak ve olası ayrılık şartlarını öğrenmek için Cagliari ve oyuncunun menajeriyle temasa geçen ilk İtalyan takım oldu: Inter'in ilgisi son derece somut, ancak gelecek sezon odaklı. Baccin ve Inter'in transfer ekibi, Romano için hamle yapmadan önce Calhanoglu ile Stankovic'in geleceğinin ne olacağını anlamak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Romano'nun adı Milan'la da anıldı ancak şu an itibarıyla Milan kulübü, İtalya milli takımının orta saha oyuncusunun ekibiyle herhangi bir görüşme başlatmış değil: Bu profile kesinlikle sıcak bakılıyor ama Milan, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için uygun isimlerden oluşan uzun bir listeyi değerlendiriyor.

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