Juventus, Alessandro Romano için açık adım attı. Bu ilk hamle, 2006 doğumlu oyuncu için Cagliari ile görüşmelerin başladığını resmileştiriyor: Giovanni Carnevali, Tommaso Giulini ile orta saha oyuncusu hakkında detaylı bilgi almak için birkaç telefon görüşmesi yaptı. Söz konusu oyuncu, Roberto Mancini yönetiminde İtalya Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi.





Juventus'un planı net: Ocak ayında İtalya'dan ve yurt dışından gelen rekabetin önüne geçmeye çalışmak. Carnevali, oyuncu konusunda Inter'den önce davranmak istiyor ve eski Roma oyuncusuna duyduğu güçlü ilgiyi Cagliari'ye iletti. Juventus, Romano'da uzun zamandır aradığı orta saha oyuncusunu, yani oyunun temposunu kaliteyle belirleyebilen ve hâlâ önemli bir gelişim potansiyeline sahip ismi görüyor.