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Gianluca Minchiotti
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Juventus'ta Nico Gonzalez'in yeni sözleşmesi yolda: süresi ve yeni maaşının rakamları

Juventus
N. Gonzalez
Transfers
Serie A

Arjantinli oyuncu, gözden çıkarılıp kiralık gönderilecek bir isimden Spalletti için vazgeçilmez bir oyuncuya dönüştü.

Gözden çıkarılan bir oyuncudan kiralığa, ardından vazgeçilmez hale gelmeye ve son olarak 2029'da bitecek mevcut sözleşmesini yenilemeye. 1998 doğumlu Arjantinli Nico Gonzalez'in Juventus'taki hikayesi tam olarak böyle: oyuncunun sözleşme yenileme süreci netleşme aşamasında. Bunu Romeo Agresti, Twitter'da yazdı.


2024 yazında Juventus'a gelen Nico Gonzalez, Cristiano Giuntoli sayesinde kiralama, satın alma ve bonuslar dahil toplam 33 milyon euroluk bir bedelle transfer oldu. Arjantinli oyuncu 2024-25 sezonunu saha ile kulübe arasında geçirdi; bu, Thiago Motta'dan Igor Tudor'a geçişin yaşandığı ve Şampiyonlar Ligi biletinin son haftada alındığı sezondu. Eski Fiorentinalı oyuncu, o sezonda 38 maça çıkıp 5 gol attı; ardından Damien Comolli'nin kararıyla Atletico Madrid'e kiralandı. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'de Nico iyi bir sezon geçirdi; 37 maçta 5 gol kaydetti ve ardından Arjantin ile mükemmel bir Dünya Kupası geçirdi.

  • YENİ SÖZLEŞME

    Bu yaz, Atletico ile Juventus'un bonservisiyle satış için en az 30 milyon talebinde diretmesi nedeniyle duran görüşmelerin ardından, Gonzalez, Luciano Spalletti'nin beğenisini kazanmış şekilde Continassa'ya döndü. Birkaç hafta içinde 31 numara, attığı goller ve her şeyden önce mevcut Juventus'ta çok az kişide varmış gibi görünen kazanan kişiliğiyle kendini kabul ettirdi. Sonunda da ilk 11'de bir forma ve yakın zamanda gelecek bir sözleşme yenilemesi kazandı.


    Yeni sözleşmenin 2030'a kadar olması bekleniyor; maaşının da sezon başına mevcut 3,6 milyon seviyesinden en az 4 milyon avroya (McKennie ve Locatelli gibi), 4,5 milyon avroya kadar çıkma ihtimaliyle (Douglas Luiz ve Koopmeiners gibi) yükselmesi öngörülüyor.



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