Gözden çıkarılan bir oyuncudan kiralığa, ardından vazgeçilmez hale gelmeye ve son olarak 2029'da bitecek mevcut sözleşmesini yenilemeye. 1998 doğumlu Arjantinli Nico Gonzalez'in Juventus'taki hikayesi tam olarak böyle: oyuncunun sözleşme yenileme süreci netleşme aşamasında. Bunu Romeo Agresti, Twitter'da yazdı.





2024 yazında Juventus'a gelen Nico Gonzalez, Cristiano Giuntoli sayesinde kiralama, satın alma ve bonuslar dahil toplam 33 milyon euroluk bir bedelle transfer oldu. Arjantinli oyuncu 2024-25 sezonunu saha ile kulübe arasında geçirdi; bu, Thiago Motta'dan Igor Tudor'a geçişin yaşandığı ve Şampiyonlar Ligi biletinin son haftada alındığı sezondu. Eski Fiorentinalı oyuncu, o sezonda 38 maça çıkıp 5 gol attı; ardından Damien Comolli'nin kararıyla Atletico Madrid'e kiralandı. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'de Nico iyi bir sezon geçirdi; 37 maçta 5 gol kaydetti ve ardından Arjantin ile mükemmel bir Dünya Kupası geçirdi.