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Gianluca Minchiotti
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Juventus'ta Neto yeniden sahnede: "Bu formayı yeniden giymek çok özel bir duygu"

Juventus
N. Neto

Brezilyalı kaleci Juventus'a geri dönüyor: ilk açıklamalar ve resmi duyuru

Juventus’a dönüşünün resmiyet kazanmasının ardından, 2015 ile 2017 yılları arasında da formasını giydiği kulübe geri dönen Norberto Neto, kulübün resmi kanallarına konuştu: "Bu formayı yeniden giymek çok özel bir his. Geri döndüğüm için mutluyum ve bu bölümü birlikte yaşamaya hazırım".




  • Açıklama

    Juventus kulübünün, sözleşmesi elinde olan ve sakatlanan Grabara'nın yerine gelen Neto'nun transferini duyurduğu açıklamayı hatırlayalım: "Norberto Neto yeniden Juventus forması giyecek. Brezilyalı kaleci, 30 Haziran 2027'ye kadar bir kez daha Juventus'a katıldı.


    1989 doğumlu Neto, 2015 ile 2017 yılları arasında da Juventus'un formasını giymişti: Toplam 22 maça çıktığı bu iki sezonda 2 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı.


    Torino'daki deneyiminin ardından Brezilyalı kaleci, Valencia ve Barcelona arasında İspanya'da beş yıl, Bournemouth ve Arsenal formalarıyla İngiltere'de üç sezon geçirdi ve son olarak geçen sezon Brezilya'da Botafogo'ya döndü.


    Yeniden Juventus'a hoş geldin, Norberto!".



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