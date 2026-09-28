Juventus kulübünün, sözleşmesi elinde olan ve sakatlanan Grabara'nın yerine gelen Neto'nun transferini duyurduğu açıklamayı hatırlayalım: "Norberto Neto yeniden Juventus forması giyecek. Brezilyalı kaleci, 30 Haziran 2027'ye kadar bir kez daha Juventus'a katıldı.





1989 doğumlu Neto, 2015 ile 2017 yılları arasında da Juventus'un formasını giymişti: Toplam 22 maça çıktığı bu iki sezonda 2 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı.





Torino'daki deneyiminin ardından Brezilyalı kaleci, Valencia ve Barcelona arasında İspanya'da beş yıl, Bournemouth ve Arsenal formalarıyla İngiltere'de üç sezon geçirdi ve son olarak geçen sezon Brezilya'da Botafogo'ya döndü.





Yeniden Juventus'a hoş geldin, Norberto!".







