Anlaşmanın tamamlanması için, BAE Pro League'de transfer döneminin kapanacağı tarih olan gelecek 28 Eylül'e kadar süre var. Torino merkezli gazetenin aktardığına göre, eski Napoli oyuncusuyla ilgilenen, hücum hattını güçlendirmek için pastanın üzerindeki kirazı arayan birkaç Birleşik Arap Emirlikleri kulübü bulunuyor ve bu kulüpler 1994 doğumlu santrfora gözü kapalı yöneliyor.





Hafta içinde temaslar, Juventus yönetimi ile Asyalılar adına çalışan ve olası hızlı bir operasyonun şartlarını değerlendirmek için Polonyalı oyuncuyla da görüşmüş olan bir aracı arasında gerçekleşmiş olabilir.





Juventus ise kendi cephesinde Milik'in satışına kapıyı açmış durumda; uzun yıllardır ciddi sakatlıklarla boğuşan ve yeni transferler Kolo Muani, Woltemade ve Ekhator'un gerisinde kalan oyuncu artık fiilen evde ayrı düşmüş durumda. Hatta Spalletti, onun bonservissiz ya da 1 milyon euroyu aşmayan asgari bir tazminat karşılığında ayrılmasına da izin verirdi. 32 yaşındaki futbolcu Serie A için liste dışı ve sözleşmesinin sona ereceği tarih olan 30 Haziran'a kadar kulüp bilançosunda yıllık net 1,8 milyon euro yük oluşturuyor. Erken fesih ihtimali ise güç kazanmıyor; bu nedenle Juventus, ihtimal karmaşık olsa da oyuncunun bu uzatılmış pencerede satılması için bastırıyor.