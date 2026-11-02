Napoli galibiyetinin ertesi günü Juventus’un sakat oyuncularından nispeten iç rahatlatıcı haberler geldi. İlk yarının sonunda oyundan alınan Weston McKennie, kas yorgunluğu yaşadı ve birkaç gün dinlenmesi gerekecek. Amerikalı orta saha oyuncusunun durumu gün gün değerlendirilecek ancak perşembe günü Hollanda’da AZ Alkmaar deplasmanında forma giymesi ciddi şekilde şüpheli. Luciano Spalletti, McKennie’yi pazar günkü Fiorentina deplasmanına yetiştirmeyi hedefliyor ancak orta saha oyuncusunun milli takım arasından sonra dönmesi de ihtimal dahilinde.
Getty Images Sport
Çeviri:
Juventus'ta McKennie yorgunluk yaşıyor. Alajbegovic ve Cabal'ın durumu
Gelecek maçlar
Alajbegovic ve Cabal iyi durumda.
Kerim Alajbegovic ve Juan Cabal için iyi haberler: İlki dün dizine aldığı hafif bir darbe, ikincisi ise kramp nedeniyle oyundan çıktı. Ancak ikisinin durumu da endişe yaratmıyor ve önümüzdeki maçlar için Spalletti'nin emrindeler.
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