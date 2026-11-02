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Juventus v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta McKennie yorgunluk yaşıyor. Alajbegovic ve Cabal'ın durumu

Juventus
W. McKennie
K. Alajbegovic
J. Cabal

Napoli galibiyetinin ardından Juventus'ta sağlık raporu

Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV

Napoli galibiyetinin ertesi günü Juventus’un sakat oyuncularından nispeten iç rahatlatıcı haberler geldi. İlk yarının sonunda oyundan alınan Weston McKennie, kas yorgunluğu yaşadı ve birkaç gün dinlenmesi gerekecek. Amerikalı orta saha oyuncusunun durumu gün gün değerlendirilecek ancak perşembe günü Hollanda’da AZ Alkmaar deplasmanında forma giymesi ciddi şekilde şüpheli. Luciano Spalletti, McKennie’yi pazar günkü Fiorentina deplasmanına yetiştirmeyi hedefliyor ancak orta saha oyuncusunun milli takım arasından sonra dönmesi de ihtimal dahilinde.

  • Alajbegovic ve Cabal iyi durumda.

    Kerim Alajbegovic ve Juan Cabal için iyi haberler: İlki dün dizine aldığı hafif bir darbe, ikincisi ise kramp nedeniyle oyundan çıktı. Ancak ikisinin durumu da endişe yaratmıyor ve önümüzdeki maçlar için Spalletti'nin emrindeler.

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Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV