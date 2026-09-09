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Cambiaso JuventusGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta McKennie, Cambiaso ve Sarr'ın son durumu: antrenmandan son gelişmeler

Juventus
W. McKennie
A. Cambiaso
Serie A

Sassuolo maçı öncesinde gözlem altında tutulan oyuncular

Juventus’un Continassa’daki bugünkü antrenmanından, pazar akşamı Sassuolo deplasmanında oynanacak maç öncesinde olumlu bir gelişme çıkmadı: sakatlıklarının ardından iyileşme sürecinde olan üç oyuncu, Andrea Cambiaso, Weston McKennie ve Pape Sarr, yine takımdan ayrı çalıştı.


Sky Sport'un aktardığına göre, üç oyuncunun bugünden itibaren en azından kısmen grupla çalışmaya dönmesi umuluyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Cambiaso, McKennie ve Sarr’ın üçü de bireysel program dahilinde çalıştı ve pazar akşamı oynanacak maç öncesinde gün gün takip edilmeyi sürdürecek.


  • Şu anda, McKennie, Cambiaso ve Sarr'ın durumu belirsizliğini koruyor ve siyah-yeşillilerle oynanacak maçta Luciano Spalletti'nin, daha ciddi sakatlıklarla boğuşan Yildiz, Thuram, Ekhator, Cabal, Locatelli ve Boga'dan da elbette yararlanamayacağı belirtiliyor.


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