Juventus’un Continassa’daki bugünkü antrenmanından, pazar akşamı Sassuolo deplasmanında oynanacak maç öncesinde olumlu bir gelişme çıkmadı: sakatlıklarının ardından iyileşme sürecinde olan üç oyuncu, Andrea Cambiaso, Weston McKennie ve Pape Sarr, yine takımdan ayrı çalıştı.





Sky Sport'un aktardığına göre, üç oyuncunun bugünden itibaren en azından kısmen grupla çalışmaya dönmesi umuluyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Cambiaso, McKennie ve Sarr’ın üçü de bireysel program dahilinde çalıştı ve pazar akşamı oynanacak maç öncesinde gün gün takip edilmeyi sürdürecek.



