Gelecek maçlar AZ Ligi Europa 15:00 JUV

Juventus, yarın AZ Alkmaar deplasmanında oynayacağı maç öncesinde Continassa'da sabah antrenmanı yaptı. Karşılaşma, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak. İyi haberler Weston McKennie ve Juan Cabal'dan geldi. Pazar günü Napoli'ye karşı kazanılan maçtan sakatlık şikâyetleriyle ayrılan iki oyuncu da antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı çalıştıktan sonra gruba katıldı.

Napoli maçında kramp yaşayan Cabal'ın Hollanda deplasmanı öncesinde sorun yaşaması beklenmiyor. Napoli karşısında yorgunluk nedeniyle 45. dakikada oyundan çıkan McKennie konusunda ise Luciano Spalletti, pazar günü Fiorentina deplasmanında oynanacak maçı da göz önünde bulundurarak oyuncuyu AZ karşısında tedbir amaçlı dinlendirip dinlendirmeyeceğine karar verecek.