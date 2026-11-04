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McKennie JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’ta McKennie antrenman yapıyor: Amerikalı oyuncunun, Cabal ve Celik’in son durumları

Juventus
Ligi Europa
Alkmaar - Juventus
Alkmaar
W. McKennie

Yarın Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanında oynanacak maç öncesi Continassa'da antrenman

Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV

Juventus, yarın AZ Alkmaar deplasmanında oynayacağı maç öncesinde Continassa'da sabah antrenmanı yaptı. Karşılaşma, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak. İyi haberler Weston McKennie ve Juan Cabal'dan geldi. Pazar günü Napoli'ye karşı kazanılan maçtan sakatlık şikâyetleriyle ayrılan iki oyuncu da antrenmanın ilk bölümünde takımdan ayrı çalıştıktan sonra gruba katıldı.

Napoli maçında kramp yaşayan Cabal'ın Hollanda deplasmanı öncesinde sorun yaşaması beklenmiyor. Napoli karşısında yorgunluk nedeniyle 45. dakikada oyundan çıkan McKennie konusunda ise Luciano Spalletti, pazar günü Fiorentina deplasmanında oynanacak maçı da göz önünde bulundurarak oyuncuyu AZ karşısında tedbir amaçlı dinlendirip dinlendirmeyeceğine karar verecek.

  • Diğer mevcut oyunculara gelince, Zeki Çelik ayrı çalıştı, A takıma dahil edilen isimler ise Elimoghale, Pagnucco, Merola ve Owusu oldu.

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Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV