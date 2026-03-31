Juventus'ta Lukaku ve Darwin Nunez yeniden gündemde: Simone Inzaghi'nin oğlunun Continassa'daki hızlı golü

Vlahovic ile henüz bir anlaşmaya varılamayan Juventus, forvet piyasasında seçenekleri değerlendiriyor.

Takımdan ayrılacaklar arasında Polonyalı Arkadiusz Milik'in yanı sıra, en son transfer edilen Kanadalı Jonathan David ve Belçikalı Lois Openda da bulunuyor.


30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Sırp Dusan Vlahovic ile henüz bir uzlaşma sağlanamadı ve oyuncunun bedelsiz olarak ayrılma riski bulunuyor.


Bu nedenle Juventus yönetimi, Fransız Randal Kolo Muani'nin(PSG'den Tottenham'a kiralanmış durumda) olası dönüşünden başlayarak, olası alternatifleri değerlendirmeye başladı, ancak bununla da kalmıyor.


Tuttosport bu bağlamda Robert Lewandowski (Barcelona), Romelu Lukaku (Napoli), Joshua Zirkzee (Manchester United), Mateo Retegui (Al-Qadisiya) ve Darwin Nunez (Al-Hilal) isimlerini gündeme getiriyor.


  • CONTINASSA'YA BASKIN

    Bu akşam Torino Stadyumu'nda Cezayir-Uruguay dostluk maçı oynanacak ve Juventus, Darwin Nunez'i izleyecek.


    Bu arada, yine Tuttosport'a göre, dün Continassa'ya Federico Pastorello'nun sağ kolu ve Simone'nin oğlu olan menajer Tommaso Inzaghi geldi.


    Al-Hilal'in teknik direktörü, geçen yaz transfer döneminde Liverpool'dan 1999 doğumlu, eski Benfica oyuncusu olan Uruguaylı forveti 53 milyon avroya transfer etmişti.


    Suudi kulübünün formasıyla 24 maçta 9 gol atan oyuncu, geçen kış transfer döneminde Al-Ittihad'dan bedelsiz olarak gelen 38 yaşındaki Fransız Karim Benzema'ya yer açmak için kadro dışı bırakıldı.


    Darwin Nunez, Al-Hilal ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulüp ona yıllık 23 milyon euro maaş ödüyor.


