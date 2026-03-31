Juventus'ta Lukaku ve Darwin Nunez yeniden gündemde: Simone Inzaghi'nin oğlunun Continassa'daki hızlı golü

Juventus, forvet piyasasında seçenekleri değerlendiriyor.





Takımdan ayrılacaklar arasında Polonyalı Arkadiusz Milik'in yanı sıra, en son transfer edilen Kanadalı Jonathan David ve Belçikalı Lois Openda da bulunuyor.





30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Sırp Dusan Vlahovic ile henüz bir uzlaşma sağlanamadı ve oyuncunun bedelsiz olarak ayrılma riski bulunuyor.





Bu nedenle Juventus yönetimi, Fransız Randal Kolo Muani'nin(PSG'den Tottenham'a kiralanmış durumda) olası dönüşünden başlayarak, olası alternatifleri değerlendirmeye başladı, ancak bununla da kalmıyor.





Tuttosport bu bağlamda Robert Lewandowski (Barcelona), Romelu Lukaku (Napoli), Joshua Zirkzee (Manchester United), Mateo Retegui (Al-Qadisiya) ve Darwin Nunez (Al-Hilal) isimlerini gündeme getiriyor.



