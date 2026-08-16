Juventus'ta Lucumì herkesi serbest bırakıyor: Gatti, Cabal ve Rugani yolda

Tuttosport'un aktardığına göre, Daniele Rugani için Monza, Sassuolo ve Udinese'den yoklamalar var; Federico Gatti için ise Marsilya'ya uzanan ihtimal göz ardı edilmemeli. Torino merkezli gazetenin altını çizdiğine göre, şu anda Fransızlar satın alma opsiyonlu kiralamanın ötesine geçmiyor ve bu, Juventus yöneticilerinin onay vereceği bir çözüm değil. Napoli cephesine gelince, her şey Chelsea'den Benoit Badiashile'i kadrosuna katmak için Napoli'nin yürüttüğü görüşmelerin seyrine bağlı. Kesin olan şu ki, 1998 doğumlu İtalyan stoperin durumu belirsizliğini koruyor.