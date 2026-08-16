Jhon Lucumì'nin Bologna'dan transferi için sağlık kontrolleri ve resmi açıklama beklenirken, Juventus savunma hattında gidecek oyuncular konusunda da harekete geçti. Daniele Rugani, Federico Gatti ve Juan Cabal üçlüsünden en az biri ayrılmaya hazırlanıyor.
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Juventus'ta Lucumì herkesi serbest bırakıyor: Gatti, Cabal ve Rugani yolda
Rugani ve Gatti
Tuttosport'un aktardığına göre, Daniele Rugani için Monza, Sassuolo ve Udinese'den yoklamalar var; Federico Gatti için ise Marsilya'ya uzanan ihtimal göz ardı edilmemeli. Torino merkezli gazetenin altını çizdiğine göre, şu anda Fransızlar satın alma opsiyonlu kiralamanın ötesine geçmiyor ve bu, Juventus yöneticilerinin onay vereceği bir çözüm değil. Napoli cephesine gelince, her şey Chelsea'den Benoit Badiashile'i kadrosuna katmak için Napoli'nin yürüttüğü görüşmelerin seyrine bağlı. Kesin olan şu ki, 1998 doğumlu İtalyan stoperin durumu belirsizliğini koruyor.
Kargaşa
Aynı durum, önümüzdeki günlerde Bologna’ya gidebilecek Juan Cabal için de geçerli ancak bu, Lucumi transferinden ayrı bir konu. Tuttosport’a göre transfer, kiralık formülüyle tamamlanabilir ve Verona’nın eski Kolombiyalı oyuncusu da Bologna’ya gitmeye açık olduğuna dair sinyaller verdi.
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