Jhon Lucumì, Juventus'un yeni savunmacısı, Tuttosport'a verdiği röportajda geçen sezon Bologna forması giydiği dönemde Francisco Conceicao ile arasında yaşanan olayı anlattı: "Conceicao ile atışma mı? Hayır, bunlar sahada kalır ve orada kapanır. Gerçek şu ki hiçbir anda bunu kavga etme niyetiyle yapmadım. Hemen. Maçtan sonra. Konuştuk ve ona, “Kardeşim, kesinlikle hiçbir şey olmadı” dedim. Ardından da, “Bir an olsun sana saygısızlık ettiysem özür dilerim, bunu kötü niyetle yapmadım” dedim». Peki ya o? «Kendisini farklı kılan kişiliğini ve klasını göstererek bana, “Kardeşim, hiçbir şey olmadı, buna önem vermedim: ben kendi maçıma odaklanmıştım” diye cevap verdi. Bunlar gerçekten de sahada kalan şeyler: ben yine de özür diledim, çünkü bazen hoş olmayan ve yanlış yorumlanabilecek durumlar yaşanabiliyor. Video yardımcı olmadı ama her şey orada kapandı. Ve bugün aramızda çok iyi bir ilişki var".



