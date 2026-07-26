Bu bağlamda, son saatlerde Emiliano Martinez için Aston Villa’yı daha makul taleplere inmeye ikna etme konusunda belirli bir karamsarlık yayılmış olsa da, Spalletti Juventus yönetiminden ne beklediğini anlatırken tereddüt etmiyor: “Şu anda zaten iki kalecimiz var, rekabeti artırmak istiyoruz ve bir tane daha arıyoruz. Göreceğiz, şu anda yeni takımlar bulmaya gidecek çok sayıda oyuncu var. Dibu Martinez de bunlardan biri, muhtemelen takım değiştirebilir, ancak bizim dikkatli ve ölçülü bir transfer dönemi geçirmemiz gerekiyor, çok fazla para harcayabilecek durumda değiliz”. Bunun çevirisi şu: Arjantin Milli Takımı’nın bir numarası mutlak ilk tercih olmaya devam ediyor çünkü Tottenham’dan Guglielmo Vicario, Parma’dan Zion Suzuki, Napoli’den Vanja Milinkovic-Savic ya da Freiburg’dan Noah Atubolu’ya uzanan alternatiflerin aksine, soyunma odasında da kişilik ve karizma seviyesini ciddi biçimde yükseltecek bir isim.