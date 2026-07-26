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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Juventus’ta Luciano Spalletti, Dibu Martinez’den vazgeçmiyor: "Takım değiştirebilir ama bizim akıllıca bir transfer dönemi geçirmemiz gerekiyor." Neler olabilir

Juventus
E. Martinez
Transfers
Aston Villa
M. Di Gregorio
M. Perin

Juventus teknik direktörü, transfer döneminin son ayına dair yol haritasını çizdi

Luciano Spalletti bu sezon öncesi hazırlık dönemindeki ikinci hazırlık maçını geride bıraktı; Basel ile 0-0 berabere kalınmasının ardından, Standard Liege karşısında Miretti'nin golüyle gelen tek farklı bir galibiyet alındı ve yeniden transfer piyasasına odaklandı. Belçika'da oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalarda Juventus teknik direktörü, gelecek hamlelere dair bazı ipuçları verdi ve özellikle öncelikli görülen durumlara değindi. Openda (Lyon'a gitmeye çok yakın) ile Kolo Muani arasındaki bayrak değişiminden, yeni bir kalecinin belirlenmesine kadar uzanan bir tablo söz konusu.


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  • SPALLETTI'NİN AÇIKLAMALARI

    Bu bağlamda, son saatlerde Emiliano Martinez için Aston Villa’yı daha makul taleplere inmeye ikna etme konusunda belirli bir karamsarlık yayılmış olsa da, Spalletti Juventus yönetiminden ne beklediğini anlatırken tereddüt etmiyor: “Şu anda zaten iki kalecimiz var, rekabeti artırmak istiyoruz ve bir tane daha arıyoruz. Göreceğiz, şu anda yeni takımlar bulmaya gidecek çok sayıda oyuncu var. Dibu Martinez de bunlardan biri, muhtemelen takım değiştirebilir, ancak bizim dikkatli ve ölçülü bir transfer dönemi geçirmemiz gerekiyor, çok fazla para harcayabilecek durumda değiliz”. Bunun çevirisi şu: Arjantin Milli Takımı’nın bir numarası mutlak ilk tercih olmaya devam ediyor çünkü Tottenham’dan Guglielmo Vicario, Parma’dan Zion Suzuki, Napoli’den Vanja Milinkovic-Savic ya da Freiburg’dan Noah Atubolu’ya uzanan alternatiflerin aksine, soyunma odasında da kişilik ve karizma seviyesini ciddi biçimde yükseltecek bir isim.

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  • DURUM

    Dibu Martinez'in Aston Villa ile hâlâ uzun süreli bir sözleşmesi var (2029'da sona eriyor), çok kazanıyor (sezon başına 7 milyon euro) ve İngiliz kulübü onun için 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Juventus için fazla, Arjantinlinin maaşına yatırım yapmayı düşünen kulüp, üç yıllık ancak daha düşük rakamlı bir sözleşme planlıyor ve Aston Villa ile 5-6 milyon euroyu aşmayacak bir bedelde anlaşmayı umuyor. Transfer dönemi hâlâ uzun, Martinez Dünya Kupası'nda sonuna kadar ilerledikten sonra şu anda tatilde ve bonservisinin bulunduğu kulüp, oyuncunun en az bir yıldır yeni bir meydan okumayla karşılaşmak için serbest bırakılmayı istediğinin farkında. İtalya'da oynama ve İtalya formasını giyme ihtimali onu özellikle cezbediyor, ancak olası bir sonuca ulaşmak için muhtemelen çok sabır ve arabuluculuk becerisi gerekecek.

  • Di Gregorio ve Perin için neler değişiyor

    Aynı zamanda, Juventus'un kalesini koruyacak muhtemel yeni bir bir numara için birilerinin ona yer açması gerekecek. Hissedilen, Luciano Spalletti'nin Liege'den yaptığı açıklamaların arkasında sportif direktör Massara ile CEO Carnevali'den Di Gegorio ile Perin'den biri için ayrılık yönünde bir çözüm bulmalarını istemesinin de yattığı yönünde. İki kaleci de Toskanalı teknik adamı tam anlamıyla ikna etmiş değil: ilki, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın bilgi aldığı isimlerden biriydi ancak bu ihtimal ilerlemedi; ikincisi ise uzun yıllardır yedek kalmasının ardından daha fazla oynamak istiyor, fakat şu anda hiçbir seçenek özellikle sıcak görünmüyor.

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  • Acele var

    Temmuz ayının sonuna gelinmişken ve ligin başlamasına yaklaşık bir ay kalmışken, Spalletti ile Juventus, Frosinone karşısındaki açılış maçına biraz daha fazla güvenceyle çıkabilmek için en azından kilit mevkilerde birkaç boşluğu doldurmak istiyor. Teknik adamın talep ettiği forvet için yol biraz daha net görünse de kaleci konusunda - tıpkı kanat ve orta saha için yapılabilecek olası takviyelerde olduğu gibi - durum hâlâ hassas bir tıkanma sürecinden geçiyor. Dibu Martinez'in adı ise herkesin gündeminin ilk sırasında yer almaya devam ediyor.

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