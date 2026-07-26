Luciano Spalletti bu sezon öncesi hazırlık dönemindeki ikinci hazırlık maçını geride bıraktı; Basel ile 0-0 berabere kalınmasının ardından, Standard Liege karşısında Miretti'nin golüyle gelen tek farklı bir galibiyet alındı ve yeniden transfer piyasasına odaklandı. Belçika'da oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalarda Juventus teknik direktörü, gelecek hamlelere dair bazı ipuçları verdi ve özellikle öncelikli görülen durumlara değindi. Openda (Lyon'a gitmeye çok yakın) ile Kolo Muani arasındaki bayrak değişiminden, yeni bir kalecinin belirlenmesine kadar uzanan bir tablo söz konusu.
STANDARD KARŞISINDA MIRETTI'NİN GOLÜ YETTİ: SINIFI GEÇENLER VE SINIFTA KALANLAR