Adin Licina, Juventus'tan Cremonese'ye kiralanan oyuncu, Cesena deplasmanındaki 2-2'lik maçta sergilediği klas dokunuşlarla dikkat çekti; taç çizgisi üzerindeki şık kontrolü de kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Bayern Münih'ten Juventus'a gelen Licina, İtalya'da ve yurt dışında ilgi çekiyor. Serie B'deki kiralık dönemi, onu hemen Juventus'ta görmek isteyenlerle bu sezonu gelişimini tamamlaması için ideal görenler arasında görüş ayrılığı yaratıyor.
Ancak gündemde olan bir diğer konu da uluslararası geleceği. Almanya'da doğan ve Almanya'nın alt yaş milli takımlarında 15 Yaş Altı'ndan 19 Yaş Altı'na kadar yetişen Licina, A Milli düzeyde hangi ülkeyi temsil edeceğini hâlâ seçebilir. Almanya, prestijli bir seçenek olmaya devam ediyor ancak hücum kanadı pozisyonundaki rekabet son derece yüksek.