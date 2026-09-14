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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus'ta Licina uluslararası bir vaka: Hâlâ hangi takım için oynayacağını seçmek zorunda

Juventus
Cremonese
A. Licina

Juventus’un bonservisini elinde bulundurduğu ve Cremonese’ye kiraladığı yetenek, geleceğini hâlâ yazabilir

Adin Licina, Juventus'tan Cremonese'ye kiralanan oyuncu, Cesena deplasmanındaki 2-2'lik maçta sergilediği klas dokunuşlarla dikkat çekti; taç çizgisi üzerindeki şık kontrolü de kısa sürede sosyal medyada viral oldu.


Bayern Münih'ten Juventus'a gelen Licina, İtalya'da ve yurt dışında ilgi çekiyor. Serie B'deki kiralık dönemi, onu hemen Juventus'ta görmek isteyenlerle bu sezonu gelişimini tamamlaması için ideal görenler arasında görüş ayrılığı yaratıyor.


Ancak gündemde olan bir diğer konu da uluslararası geleceği. Almanya'da doğan ve Almanya'nın alt yaş milli takımlarında 15 Yaş Altı'ndan 19 Yaş Altı'na kadar yetişen Licina, A Milli düzeyde hangi ülkeyi temsil edeceğini hâlâ seçebilir. Almanya, prestijli bir seçenek olmaya devam ediyor ancak hücum kanadı pozisyonundaki rekabet son derece yüksek.

  • Masada ayrıca, oyuncunun aile kökenleriyle bağlantılı ülkeler olan Karadağ ve Bosna da var. Özellikle Tuttosport'un aktardığına göre, Bosna son haftalarda baskısını artırdı; bunda Licina'nın Cremonese'deki etkili performansı da rol oynadı. Bosna, Kerim Alajbegovic ve Esmir Bajraktarevic gibi gençlerle birlikte onu da kadroya katarak yetenekli bir hücum hattı kurmayı hedefliyor.


    Dolayısıyla Licina için Serie B'deki sezon yalnızca gelişim açısından bir vitrin değil; aynı zamanda kariyerinin bir sonraki bölümünü şekillendirecek uluslararası bir seçime giden sıçrama tahtasına da dönüşebilir.


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