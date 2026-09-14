Masada ayrıca, oyuncunun aile kökenleriyle bağlantılı ülkeler olan Karadağ ve Bosna da var. Özellikle Tuttosport'un aktardığına göre, Bosna son haftalarda baskısını artırdı; bunda Licina'nın Cremonese'deki etkili performansı da rol oynadı. Bosna, Kerim Alajbegovic ve Esmir Bajraktarevic gibi gençlerle birlikte onu da kadroya katarak yetenekli bir hücum hattı kurmayı hedefliyor.





Dolayısıyla Licina için Serie B'deki sezon yalnızca gelişim açısından bir vitrin değil; aynı zamanda kariyerinin bir sonraki bölümünü şekillendirecek uluslararası bir seçime giden sıçrama tahtasına da dönüşebilir.



