Saatler geçtikçe giderek daha somut hâle gelen bir fikir var: Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade, pazar akşamı oynanacak Juventus-Lazio maçında ilk dakikadan itibaren birlikte sahada olabilir. Juventuslu iki forvetin, Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanında Juventus'un kazandığı maçın son bölümünde birlikte sahada olması takımın çehresini değiştirdi ve geri dönüşü sağladı. İkisi de gol attı, ikisi de maç ilerledikçe daha iyi oynadı.





Woltemade, takımın neredeyse tamamı gibi ilk yarıda kötü oynamıştı. İkinci yarıda ise sahaya farklı bir kararlılıkla çıktı ve 58. dakikada beraberlik golünü attı. Bu, yine Avrupa Ligi'nde NEC'e karşı penaltıdan attığı golün ardından Juventus formasıyla kaydettiği ikinci goldü. Ardından 64. dakikada etkisiz kalan Alajbegovic'in yerine oyuna giren Kolo Muani, takıma ve daha iyi hareket edip daha etkili oynayan Woltemade'ye ivme kazandırdı. Fransız oyuncu 92. dakikada galibiyet golünü attı.



