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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus’ta Lazio maçında Kolo Muani ve Woltemade’i birlikte ilk 11’de oynatma fikri. İşte dışarıda kalabilecek isim

Juventus
R. Kolo Muani
N. Woltemade
Serie A

Vigo'da iki forvetin de sahada olduğu son yarım saatte Juventus'un sergilediği iyi performansın ardından Spalletti, ikisini ilk dakikadan itibaren birlikte oynatma ihtimalini değerlendiriyor.

Saatler geçtikçe giderek daha somut hâle gelen bir fikir var: Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade, pazar akşamı oynanacak Juventus-Lazio maçında ilk dakikadan itibaren birlikte sahada olabilir. Juventuslu iki forvetin, Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanında Juventus'un kazandığı maçın son bölümünde birlikte sahada olması takımın çehresini değiştirdi ve geri dönüşü sağladı. İkisi de gol attı, ikisi de maç ilerledikçe daha iyi oynadı.


Woltemade, takımın neredeyse tamamı gibi ilk yarıda kötü oynamıştı. İkinci yarıda ise sahaya farklı bir kararlılıkla çıktı ve 58. dakikada beraberlik golünü attı. Bu, yine Avrupa Ligi'nde NEC'e karşı penaltıdan attığı golün ardından Juventus formasıyla kaydettiği ikinci goldü. Ardından 64. dakikada etkisiz kalan Alajbegovic'in yerine oyuna giren Kolo Muani, takıma ve daha iyi hareket edip daha etkili oynayan Woltemade'ye ivme kazandırdı. Fransız oyuncu 92. dakikada galibiyet golünü attı.


  • Woltemade ne düşünüyor?

    Maçın ardından Woltemade şunları söyledi: "Kolo Muani ile oynamayı seviyorum. Bugün gerçekten iyi oynadık ve o üst üste ikinci maçta gol attı. Capello, maç öncesinde Spalletti'ye Kolo Muani ile benim birlikte oynamamız gerektiğini mi söyledi? Evet, ama teknik direktör ben değilim; ona güveniyorum. Bence gol atmaya devam edersek bunun bize faydası olacaktır".


    Capello'nun önerilerinden bağımsız olarak bu fikir Spalletti'nin aklında. Celta karşısında iyi geçen son yarım saat de Juventus teknik direktörünü Serie A'nın yedinci haftasında pazar günü Lazio ile oynanacak geç maçta ikisini de ilk 11'de sahaya sürmeye ikna edebilir. Bu henüz kesin değil, ancak Spalletti'nin düşündüğü bir seçenek. Maç öncesi basın toplantısında neler söyleyeceğini göreceğiz.

  • KİM DIŞARIDA KALIYOR?

    Kolo Muani ve Woltemade'nin ikisi de ilk 11'de başlarsa kim dışarıda kalabilir? Vigo'da sahaya çıkan kadroya kıyasla Conceicao ile Alajbegovic'ten biri kulübeye çekilebilir. Maç sırasında Kolo Muani veya Woltemade'den birinin değiştirilmesi gerekirse Spalletti'nin elinde Nico Gonzalez ve Boga seçenekleri olacak. Bugün takımla çalışan Boga, bir aydan uzun bir aranın ardından yeniden maç kadrosuna dönebilir.

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