Juventus'un Sassuolo deplasmanında aldığı yenilgi, Torino ekibinde henüz açık bir krizi tetiklemese de Luciano Spalletti'nin takımının ligin ilk dört haftasında ortaya koyduğu bir dizi sorunu gözler önüne seriyor. Üç aylık ara ve transfer döneminin ardından, hissedilen şu ki Juventus geçen sezonki takımla birebir aynı; buna rağmen kadroda çok sayıda değişiklik yapıldı: karakteri zayıf, taktik fikirleri karışık ve sahaya kötü yansıtan, ayrıca teknik ve mental açıdan ciddi sınırlara sahip bir takım. Ancak adım adım gidelim ve Juventus'un içinden geçtiği bu kötü dönemi yedi maddede analiz edelim; Sarri'nin sezonundan (2019/2020) bu yana dört hafta sonunda bu Juventus'tan daha az puan toplayan tek isim 2021'de Allegri olmuştu. Spalletti 7 puan topladı; bu, Tudor'un (2025) 3 puan ve Motta (2024) ile Pirlo'nun (2020) 1 puan gerisinde.
Çeviri:
Juventus’ta kötü gidişata yolculuk: işlemeyen yedi şey
SAVUNMA
Kaleci sorununu Vicario ile çözen ve bu ilk maçlarda Di Gregorio’ya kıyasla daha büyük bir katkı verebileceğini şimdiden gösteren takım için, Milan maçı ve özellikle Sassuolo karşılaşması birtakım sınırları ve soru işaretlerini ortaya koydu. Bremer-Lucumí ikilisi hâlâ uyum sağlamak ve hareketlerde senkronize olmak zorunda, kulübede ise Gatti forma için bastırıyor, ancak o, Spalletti’nin sevmediği bir futbol anlayışına ait (alçak blok kullanımının ağırlıkta olduğu anlayışa). Kanatlarda, Celik enerji getirdi, Cambiaso ise, sakatlığın da etkisiyle, iki buçuk sezondur olduğu gibi hâlâ bir muamma olmayı sürdürüyor. Bazı yabancı kulüplerin dikkatini çeken çok yönlü joker oyuncu hâlâ bulunabilmiş değil. Ve son olarak Kalulu var; iyi performanslarla endişe verici düşüşleri dönüşümlü olarak sergiliyor; tıpkı Mapei Stadyumu’nda olduğu gibi.
ORTA SAHA
En sorunlu bölge ve sakatlıkların en çok vurduğu yer burası; Locatelli ile Thuram’ın uzun süreli yoklukları bunun başlıca nedeni. Spalletti’nin elinde yalnızca Douglas Luiz, sezona iyi bir başlangıç yapan isimlerden biri olarak, Koopmeiners, geri dönen McKennie (kas sorununun ardından) ve Sarr kaldı. Juventus açısından sorun şu ki Douglas Luiz ile Koopmeiners, transfer döneminin büyük bölümünde elden çıkarılması düşünülen (çok maliyetli) fazlalıklar olarak satılmaya çalışıldı (ama nafile), McKennie ise Kulüpler Dünya Kupası ile Dünya Kupası arasında durmaksızın geçen iki yılın yorgunluğunu hissediyor ve son transfer Sarr da Tottenham’ın kadro fazlası olarak, doğru düzgün bir hazırlık dönemi geçirmeden neredeyse doğrudan Torino’ya geldi. Dolayısıyla bu orta saha, her şeyden çok şartların ortaya çıkardığı bir yapı (Brezilyalı ve Hollandalıyı satmanın imkânsızlığı, daha iyisini almanın zorluğu) ve ancak kısmen yönetimle teknik direktörün tercihleriyle şekillendi.
KANAT OYUNCULARI
Kanatlarda Juventus, hem sayı hem de kalite açısından büyük bir zenginliğe sahip; öyle ki kadronun en yüksek kaliteye sahip oyuncusu olan Yildiz’in sakatlık nedeniyle uzun süreli yokluğunu bile telafi edebileceğini düşünebilir.Yeniden doğan Zhegrova (ancak UEFA listesi dışında...), yeniden bulunan Nico Gonzalez (ancak onun için de Douglas Luiz ve Koopmeiners için yapılan aynı değerlendirme geçerli), her zaman olumlu ama gol bölgesinde çok etkili olmayan Conceicao, çıkışa geçen yetenek Alajbegovic ve güven veren Boga (ancak şu anda sakat) Spalletti’ye pek çok çözüm sunuyor. Belki de fazla, öyle ki oyuncu değişikliklerinde bazı değerlendirme hatalarına da yol açıyor: Sassuolo maçında Zhegrova’nın oyuna girişi, Kosovalı oyuncunun yaptığı duble göz önüne alındığında elbette yerindeydi, ancak Conceicao ve Nico Gonzalez’in aynı anda (Zhegrova ve Woltemade için) oyundan alınması konusunda bazı soru işaretleri sürüyor. Muhtemelen çıkması gereken isim, adeta bir hayalet olan Kolo Muani olmalıydı. Spalletti ise ısrar etti ve maçın ardından Fransız oyuncuya güven vermeyi sürdürmek istediğini açıkladı.
FORVETLER
Asıl sorunlar santrforlardan kaynaklanıyor. Her şeyden önce, Milik dışında, ki kendisi UEFA ve Serie A listelerinin dışında, potansiyel iki ilk 11 oyuncusundan hiçbiri gerçek bir santrfor değil. Kolo Muani de öyle değil; o, Juventus’taki ilk aylarında Vlahovic’le birlikte oynarken yaptığı gibi, gerçek bir forvetin etrafında dolaşmayı seviyor. Woltemade de öyle değil; boyuna ve fizik gücüne rağmen ikinci forvet ya da destek santrfor olarak oynamayı tercih ediyor. Ligdeki bu başlangıçta hayal kırıklığı yaratan Kolo Muani için, neden Juventus’tan tam üç yöneticinin onun peşine düştüğünü sormak gerekiyor: önce onu Torino’ya kiralık olarak getiren ilk isim olan Giuntoli, ardından onu Continassa’ya geri getirmeyi başaramayan Comolli ve son olarak da onu önemli bir bonservis bedeliyle transfer eden Carnevali. Şimdilik karşılıksız bir aşk.
TEKNİK DİREKTÖR
"Olağanüstü bir teknik direktör, mutlak anlamda en iyilerden biri. Teknik direktör değiştirmek benim anlayışımda yok, plan yapmaya ve inşa etmeye çalışmalıyız, zaman tanımak ve sabırlı olmak gerekir; acı lokmaları yutmak zorunda kalınacağını bilerek". Bunu, Sassuolo yenilgisinin ertesi günü Spalletti hakkında konuşan Carnevali söyledi.Spalletti hâlâ kulüp sahiplerinin (Elkann ona hayran) ve yönetimin desteğine sahip, ancak hissiyat bu kredinin sonsuz olmadığı yönünde. Torino'ya gelişinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen, Spalletti'nin Juventus'u hâlâ bir kimliğe sahip değil, takım karakteri yok ve bir maçın farklı bölümlerini yönetme becerisinden yoksun; oysa geçen sezonun bazı anlarında, finaldeki çöküşten önce, bunları öğrenip uygulayabileceğinin sinyallerini vermişti. Bu sezonun başlangıcı ise Spalletti'yi bir yıl geriye götürüyor ve bu noktada onun da, oyun sistemi konusunda da, kendine bazı sorular sormaya başlaması gerekiyor.
HAZIRLIK
Sakatlıklar, sayıca fazla olmaları ve bazı durumlarda ciddi seyretmeleri nedeniyle Juventus’un sezona başlangıcını büyük ölçüde etkiledi. Nedenler farklı; çünkü travmatik sakatlıklardan (Yildiz) geçmişten gelen kas problemlerine (Thuram) ve başka deneyimlerden taşınan küçük rahatsızlıklara (Sarr) kadar uzanan bir tablo var. Ancak belki de işin özeti çıkarıldığında ortak bir nokta bulunabilir. Ve Juventus’un son yıllarda Serie A’da ortalama olarak en fazla sakat futbolcuya sahip takım olmasının nedenlerinden birinin, Continassa’daki sürekli değişimlerde de aranabileceği düşünülebilir. Çünkü üst yönetimde Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli ve Carnevali nasıl art arda geldiyse, kulübede de Allegri, Sarri, Pirlo, yeniden Allegri, Motta, Tudor ve Spalletti görev yaptı; Juventus’un atletik performans antrenörü pozisyonu da sürekli değişimlerle dolu çalkantılı bir süreç yaşadı. Simone Folletti’nin 2014 ile 2019 arasındaki beş yılının ardından, 2019’dan bugüne şu isimler sırasıyla görev aldı: Losi, Ranzato, Bertelli, yeniden Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci ve şimdi de Sinatti. Sürekli değişimler elbette yardımcı olmuyor.
Yönetim
Carnevali ve Massara’nın, Chiellini ve Ottolini’ye ek olarak göreve getirilmesi, uzun süreli bir istikrarın temellerini atma, yeni bir döngü başlatma amacıyla düşünüldü. Henüz birkaç ay önce göreve gelen mevcut yöneticiler, bu günlerde Juventus’un son yıllarda başrolünde olduğu sürekli altüst oluşların yarattığı tüm çelişkileri sahada bizzat gözlemliyor. Durumu anlatmak için birkaç örnek: Zhegrova, Nico Gonzalez, Koopmeiners ve Gatti’nin golleri ve asistleri; bu oyuncular, yazın sadece doğru teklif gelmediği için ayrılmadı. Kolo Muani’nin sezona çok kötü başlaması; Giuntoli tarafından alınan, ardından Comolli’nin peşine düştüğü ve son olarak Carnevali’nin yeniden kadroya kattığı oyuncu için uzun süren takip, şimdilik gol bölgesinde sonuç vermedi; buna Spalletti’nin iğneleyici sözleri de eklendi. Son olarak, Juventus’tan ayrılan neredeyse tüm hücum oyuncuları yeni takımlarında gol atarken, takımın hücumu gol üretemiyor (Vlahovic, Openda, Licina, Adzic ve David).
"Futbolda döngüler vardır; zirvede olduğunuz dönemler olur, zorlandığınız dönemler olur. Bizim hedefimiz ne mi? Kazanmak; lafın pek bir değeri yok. En iyi sonucu almaya çalışmalıyız: Scudetto ve Avrupa Ligi için yarışacak seviyeye gelmek adına hâlâ yapacak çok iş var ve kolay bir turnuva olmasa da Avrupa Ligi bizim için bir fırsat olabilir, fırsata dönüşebilir. Juventus’un olduğundan daha düşük seviyede bir kulübe dönüştüğünü düşünemeyiz. Bir döngünün içindeyiz; zorluklar da olacak, yeniden zirveye dönme fırsatları da", dedi Carnevali bu sabah Radio Rai'ye. İşte, Juventus’un kendi tarihine kıyasla daha düşük seviyedeki bir duruma yerleşmiş olmasının, zihinsel açıdan kulübün yıllardır çıkmakta zorlandığı başlıca tuzak olduğu hissi hakim.
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