Carnevali ve Massara’nın, Chiellini ve Ottolini’ye ek olarak göreve getirilmesi, uzun süreli bir istikrarın temellerini atma, yeni bir döngü başlatma amacıyla düşünüldü. Henüz birkaç ay önce göreve gelen mevcut yöneticiler, bu günlerde Juventus’un son yıllarda başrolünde olduğu sürekli altüst oluşların yarattığı tüm çelişkileri sahada bizzat gözlemliyor. Durumu anlatmak için birkaç örnek: Zhegrova, Nico Gonzalez, Koopmeiners ve Gatti’nin golleri ve asistleri; bu oyuncular, yazın sadece doğru teklif gelmediği için ayrılmadı. Kolo Muani’nin sezona çok kötü başlaması; Giuntoli tarafından alınan, ardından Comolli’nin peşine düştüğü ve son olarak Carnevali’nin yeniden kadroya kattığı oyuncu için uzun süren takip, şimdilik gol bölgesinde sonuç vermedi; buna Spalletti’nin iğneleyici sözleri de eklendi. Son olarak, Juventus’tan ayrılan neredeyse tüm hücum oyuncuları yeni takımlarında gol atarken, takımın hücumu gol üretemiyor (Vlahovic, Openda, Licina, Adzic ve David).





"Futbolda döngüler vardır; zirvede olduğunuz dönemler olur, zorlandığınız dönemler olur. Bizim hedefimiz ne mi? Kazanmak; lafın pek bir değeri yok. En iyi sonucu almaya çalışmalıyız: Scudetto ve Avrupa Ligi için yarışacak seviyeye gelmek adına hâlâ yapacak çok iş var ve kolay bir turnuva olmasa da Avrupa Ligi bizim için bir fırsat olabilir, fırsata dönüşebilir. Juventus’un olduğundan daha düşük seviyede bir kulübe dönüştüğünü düşünemeyiz. Bir döngünün içindeyiz; zorluklar da olacak, yeniden zirveye dönme fırsatları da", dedi Carnevali bu sabah Radio Rai'ye. İşte, Juventus’un kendi tarihine kıyasla daha düşük seviyedeki bir duruma yerleşmiş olmasının, zihinsel açıdan kulübün yıllardır çıkmakta zorlandığı başlıca tuzak olduğu hissi hakim.