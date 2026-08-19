Teun Koopmeiners'in Juventus macerası, mayıs sonunda kaldığı yerden yeniden başladı. Nitekim Dünya Kupası bile 1998 doğumlu oyuncunun statüsünü yukarı çekmeye yetmedi; Hollanda ile Japonya, İsveç, Tunus ve Fas'a karşı çıktığı dört maçta ne iyi ne de kötü bir performans sergiledi. Tek dikkat çeken anı, son 16 turunda Fas'a karşı kaybedilen maçta penaltı atışlarında ağları bulması oldu, ancak bu yeterli olmadı; ne Hollanda'nın tur atlamasına, ne Hollandalı orta sahanın sezonunu yeniden değerli kılmaya ne de, hepsinden önemlisi, transfer piyasasında profilini yeniden yükseltmeye.





Torino'ya dönen Koopmeiners, böylece 2025-26 sezonunu Juventus formasıyla (44 maç, 2 gol) bitirdiği yerden tam olarak yeniden başladı: Koop, Luciano Spalletti'nin ideal takımının değişmezlerinden biri değil ve transfer listesinde; Continassa'dan bir çıkış stratejisi bulmak için zor bir çözüm arıyor. Geçen sezondan yola çıkıldığında, Juventus'un ve özellikle de Spalletti'nin Torino'ya gelişinden bu yana Koopmeiners için gerçekten her yolu denediği hissi var; buna sahadaki pozisyonu da dahil. Onu sırtı dönük oynatmaktan kaçınmak için, ki bu geçmiş sezonda özellikle 2024-25 sezonunda kulübede Thiago Motta varken (44 maç, 5 gol) çok sık oynamak zorunda kaldığı ve hoşlanmadığı bir roldü, Spalletti onun pozisyonunu daha geriye çekti ve aynı anda etki alanını genişletti.







