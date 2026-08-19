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Grafica Koopmeiners 2026Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Koopmeiners vakası: maliyetli ve neredeyse satılamaz bir fazlalık. Ama ayrılırsa Kessie gelebilir

Juventus
Transfers
T. Koopmeiners

Carnevali ve Massara için Hollandalının satışı karmaşık: durumu yalnızca bir kiralık transfer çözebilir

Teun Koopmeiners'in Juventus macerası, mayıs sonunda kaldığı yerden yeniden başladı. Nitekim Dünya Kupası bile 1998 doğumlu oyuncunun statüsünü yukarı çekmeye yetmedi; Hollanda ile Japonya, İsveç, Tunus ve Fas'a karşı çıktığı dört maçta ne iyi ne de kötü bir performans sergiledi. Tek dikkat çeken anı, son 16 turunda Fas'a karşı kaybedilen maçta penaltı atışlarında ağları bulması oldu, ancak bu yeterli olmadı; ne Hollanda'nın tur atlamasına, ne Hollandalı orta sahanın sezonunu yeniden değerli kılmaya ne de, hepsinden önemlisi, transfer piyasasında profilini yeniden yükseltmeye.


Torino'ya dönen Koopmeiners, böylece 2025-26 sezonunu Juventus formasıyla (44 maç, 2 gol) bitirdiği yerden tam olarak yeniden başladı: Koop, Luciano Spalletti'nin ideal takımının değişmezlerinden biri değil ve transfer listesinde; Continassa'dan bir çıkış stratejisi bulmak için zor bir çözüm arıyor. Geçen sezondan yola çıkıldığında, Juventus'un ve özellikle de Spalletti'nin Torino'ya gelişinden bu yana Koopmeiners için gerçekten her yolu denediği hissi var; buna sahadaki pozisyonu da dahil. Onu sırtı dönük oynatmaktan kaçınmak için, ki bu geçmiş sezonda özellikle 2024-25 sezonunda kulübede Thiago Motta varken (44 maç, 5 gol) çok sık oynamak zorunda kaldığı ve hoşlanmadığı bir roldü, Spalletti onun pozisyonunu daha geriye çekti ve aynı anda etki alanını genişletti.



  • Resmen bir yedek.

    Koopmeiners bu nedenle hem savunmada (üçlü savunmada stoper, dörtlü savunmada ise sol bek ya da sol stoper olarak), hem de orta sahanın merkezinde görev yaptı, ancak iki rolde de hayal kırıklığı yaratan sonuçlar verdi. Geçen sezon boyunca Hollandalı oyuncunun rolü ve işlevi artık kesin olarak şekillendi: lüks yedek. Bonservisine 54,7 milyon euro ödenen (bonuslar da eklenirse 61 milyon) bir joker. Bremer yoksa Kelly stoperde oynuyor, Koop da solda görev alıyordu. Locatelli ile Thuram’dan biri eksikse, Koop orta sahada oynayabiliyordu. Fiilen bir yedekti. Ve fiilen bu da Juventus tarihinin en pahalı transfer operasyonlarından birinin başarısız olduğunun kabulüydü. Juventus’un sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçları da bu tabloyu doğruladı: Koopmeiners ilk 11 oyuncusu değil ve ihtiyaç olduğunda orta sahada ya da savunmada oynuyor. Ve her şeyden önemlisi, transfer listesinde.


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  • Bonservis ve maaş rakamları

    Juventus'ta 2026-27 sezonunda Koopmeiners'in yeniden yedek olması bekleniyor. Ancak Giovanni Carnevali ile Frederic Massara'nın satmayı denemesi gereken bir yedek. Juventus, artık sona yaklaşan bu transfer döneminde Koopmeiners'i satabilmek için bonservisiyle bir transfer ya da satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama istiyor. Ve zararına satış yapmayı göze alamaz: resmi açıklamada da belirtildiği üzere Hollandalı oyuncu 2024 yılında "dört mali yıla yayılacak şekilde ödenecek 51,3 milyon euro bedelle, ayrıca 3,4 milyon euro ek maliyetle" satın alındı. Eski AZ Alkmaar oyuncusunun 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığı dikkate alındığında, Juventus için bilançodaki yıllık rakam 10,9 milyon euro. Başka bir deyişle, zararına satıştan kaçınmak için 32,9 milyon euro gerekecek. Bugün itibarıyla birilerinin bu rakamı ödeyebileceğini düşünmek çok zor, ocak ayında da yaz döneminde de Türkiye ve Suudi Arabistan'dan bazı çekingen ilgiler olmasına rağmen. Bu transfer döneminin ilk aşamalarında Juventus, Roma ile Mile Svilar için yaptığı girişimde Koopmeiners'i de dahil etmeyi denedi, ancak Roma bu hamleyi geri çevirdi. Ardından, Jhon Lucumì'yi Bologna'dan Juventus'a götüren görüşmelere dahil edilmesi ihtimalinden söz edildi. Ancak orada da somut bir sonuç çıkmadı. Olası alıcıları, bonservis bedelinin yanı sıra 4,5 milyon euroluk maaş da frenliyor. Fiilen, Koopmeiners'in bonservisiyle değil kiralık olarak gönderilmesi yönünde Juventus'un vereceği karar, Hollandalı 8 numaranın gidişini ancak bu şekilde mümkün kılabilir.


  • Kessie’ye yer açabilecek bir fazlalık

    Bugün itibarıyla Koopmeiners, CEO Giovanni Carnevali ile Massara ve Ottolini’nin transfer döneminin son haftalarında çözmesi gereken en çetrefilli dosyalardan birini temsil ediyor. Eski Atalanta oyuncusu, bütçede hâlâ kayda değer bir yük oluşturan bir fazlalık durumunda ve kendisine çözüm bulmak son derece zor görünüyor. Ancak onun satışı, orta sahayı tamamlamak için, belki de Franck Kessie’nin bonservissiz olarak kadroya katılmasıyla, kritik önem taşıyor.





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