Juventus'ta Kolo Muani ve Woltemade'yi Lazio karşısında birlikte ilk 11'de oynatma fikri: İşte dışarıda kalabilecek isim

Saatler geçtikçe giderek daha somut hâle gelen bir ihtimal var: Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade'nin pazar akşamı oynanacak Juventus-Lazio maçına birlikte ilk 11'de başlaması. İki Juventuslu forvetin, Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanında Juventus'un kazandığı maçın son bölümünde sahada birlikte bulunması takımın çehresini değiştirdi ve geri dönüşü getirdi. İkisi de gol attı, ikisi de maç ilerledikçe daha iyi oynadı.





Woltemade, ilk yarıda takımın neredeyse tamamı gibi kötü oynamıştı. İkinci yarıda ise sahaya farklı bir istekle çıktı ve 58. dakikada beraberlik golünü attı. Bu, Juventus formasıyla attığı ikinci goldü; ilkini yine Avrupa Ligi'nde NEC'ye karşı penaltıdan kaydetmişti. Ardından 64. dakikada etkisiz Alajbegovic'in yerine oyuna giren Kolo Muani, takıma ve daha iyi, daha etkili hareket etmeye başlayan Woltemade'ye ivme kazandırdı. Fransız oyuncu da 92. dakikada galibiyet golünü attı.



