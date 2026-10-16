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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta Kolo Muani ve Woltemade'yi Lazio karşısında birlikte ilk 11'de oynatma fikri: İşte dışarıda kalabilecek isim

Juventus
R. Kolo Muani
N. Woltemade
Serie A

Juventus'un Vigo'daki maçın son yarım saatinde, iki forveti de sahadayken sergilediği iyi performansın ardından Spalletti, ikisini ilk dakikadan itibaren birlikte oynatma ihtimalini değerlendiriyor.

Saatler geçtikçe giderek daha somut hâle gelen bir ihtimal var: Randal Kolo Muani ve Nick Woltemade'nin pazar akşamı oynanacak Juventus-Lazio maçına birlikte ilk 11'de başlaması. İki Juventuslu forvetin, Avrupa Ligi'nde Celta Vigo deplasmanında Juventus'un kazandığı maçın son bölümünde sahada birlikte bulunması takımın çehresini değiştirdi ve geri dönüşü getirdi. İkisi de gol attı, ikisi de maç ilerledikçe daha iyi oynadı.


Woltemade, ilk yarıda takımın neredeyse tamamı gibi kötü oynamıştı. İkinci yarıda ise sahaya farklı bir istekle çıktı ve 58. dakikada beraberlik golünü attı. Bu, Juventus formasıyla attığı ikinci goldü; ilkini yine Avrupa Ligi'nde NEC'ye karşı penaltıdan kaydetmişti. Ardından 64. dakikada etkisiz Alajbegovic'in yerine oyuna giren Kolo Muani, takıma ve daha iyi, daha etkili hareket etmeye başlayan Woltemade'ye ivme kazandırdı. Fransız oyuncu da 92. dakikada galibiyet golünü attı.


  • WOLTEMADE NE DÜŞÜNÜYOR?

    Maçın ardından Woltemade şu değerlendirmeyi yaptı: "Kolo Muani ile oynamayı seviyorum. Bugün gerçekten iyi oynadık ve o üst üste ikinci maçta gol attı. Capello maç öncesinde Spalletti'ye Kolo Muani ile birlikte oynamamız gerektiğini mi söyledi? Evet, ama teknik direktör ben değilim; ona güveniyorum. Bence gol atmaya devam edersek bunun bize faydası olur".


    Capello'nun önerilerinden bağımsız olarak bu fikir Spalletti'nin aklında. Celta karşısındaki son yarım saatte sergilenen iyi oyun da Juventus teknik direktörünü Serie A'nın yedinci haftasında pazar günü oynanacak Lazio maçında iki oyuncuya da ilk 11'de yer vermeye ikna edebilir. Bu henüz kesin değil, ancak Spalletti'nin düşündüğü bir seçenek. Maç öncesi basın toplantısında neler söyleyeceğini göreceğiz.

  • Kim dışarıda kalıyor?

    Kolo Muani ve Woltemade'nin ikisi de ilk 11'de başlarsa kim dışarıda kalabilir? Vigo'da sahaya çıkan ilk 11'e kıyasla Conceicao ve Alajbegovic'ten biri yedek kulübesine geçebilir. Maç sırasında Kolo Muani veya Woltemade'den birini değiştirmek gerekirse Spalletti'nin Nico Gonzalez ve Boga seçenekleri olacak. Bugün takımla çalışan Boga, bir aydan uzun bir aranın ardından yeniden maç kadrosuna dönebilir.

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