"Devre arasında teknik direktörümüz daha fazla orta açmamızı söyledi. Woltemade'nin oyuna girmesiyle benim için işler kolaylaştı. Çok pozisyon ürettik. Woltemade sahadayken rakiplerin dikkat etmesi gereken bir oyuncu daha oluyor, ben de daha özgür hareket edebiliyorum."