Randal Kolo Muani, Juventus'un Sardinya deplasmanında Cagliari ile 1-1 berabere kaldığı maçta istemese de başroldeydi. Uzun süre Cagliari'nin 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmada Serie A'daki ilk sezon golüyle eşitliği sağladı. Ancak son bölümde maçın dengede kalmasına yol açan en az iki önemli gol fırsatının daha merkezinde yer aldı. Dazn'a konuşan eski Tottenham ve PSG oyuncusu, sonuçtan duyduğu rahatsızlığı doğrularken Woltemade'nin sahada yanında yer almasına ilişkin önemli bir taktik mesaj da verdi.
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Çeviri:
Juventus'ta Kolo Muani: "Sonuç yüzünden gerginim. Woltemade ile daha özgür oynuyorum"
Sonuç nedeniyle gergin
"Maçla ilgili hislerim mi? Bu maçın gidişatından dolayı biraz sinirliyim. Fırsatlar yakaladık, eve 3 puanla dönmeliydik."
Woltemade ile daha fazla alanım var
"Devre arasında teknik direktörümüz daha fazla orta açmamızı söyledi. Woltemade'nin oyuna girmesiyle benim için işler kolaylaştı. Çok pozisyon ürettik. Woltemade sahadayken rakiplerin dikkat etmesi gereken bir oyuncu daha oluyor, ben de daha özgür hareket edebiliyorum."
Mental olarak gole ihtiyacım vardı.
"Bir forvet için gol gelmediğinde işler kolay değil ama herkesin bana güvendiğini hep hissettim. Çalışmak ve yola devam etmek."
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