Bugün Continassa’daki hazırlık maçında, 12 milli oyuncusundan yoksun Juventus’un Cremonese’ye 1-0 kaybettiği karşılaşmada (Bonazzoli’nin, Licina’nın asistinde attığı golle), Luciano Spalletti için hem olumlu hem de daha az olumlu işaretler vardı. Teknik adamı gülümseten unsurlar arasında Andrea Cambiaso’nun geri dönüşü de yer aldı. Sakatlığını atlatan oyuncu yeniden sahalara döndü ve önce Weston McKennie’nin yanında merkez orta saha pozisyonunda, ardından sağda olmak üzere 66 dakika görev yaptı. Buna karşılık yeni transfer Norberto Neto yoktu; oyuncu hâlâ yeniden kondisyon kazanma sürecinde.





Daha az olumlu haberler ise hücum fazından geldi; yaratılan pozisyon sayısı oldukça düşüktü. Bunun da birçok gerekçesi var: birinci takımdan hazır bulunan az sayıdaki oyuncunun neredeyse tamamı savunmacılardı; McKennie ve Randal Kolo Muani ise istisnaydı. Ayrıca tempo ve yoğunluk da bir antrenman seviyesindeydi. Tüm bu değerlendirmeler bir yana, geriye Juventus’un gol pozisyonu üretmekte, hatta basitçe kaleyi bulacak şut çekmekte bile çok zorlandığı gerçeği kalıyor. Maç boyunca takımın hanesinde iki dışarı giden şut (Amaradio ve Ripani), bir dış direk (Durmisi) ve hatalı bir orta-şut denemesinde tesadüfen gelen bir üst direk vuruşu (Guerra) vardı.







