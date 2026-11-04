Gelecek maçlar AZ Ligi Europa 15:00 JUV

Kenan Yıldız için önemli günler. Tuttosport'un bugün bildirdiğine göre Türk futbolcu, JMedical'daki uzun çalışma sürecini tamamladı. Sol ayağındaki ağrı hâlâ sürüyor ancak katıldığı son fiziksel testlerde verdiği son derece iyi tepkilerin de gösterdiği gibi, ağrı rahatlıkla tolere edilebilir düzeyde. Bu nedenle gelecek hafta sahada çalışmaya başlaması bekleniyor. Elbette takımdan ayrı çalışacak, ancak bu, dönüşü açısından önemli bir adım. Yine de sahalara dönüşü yakın değil. Onu resmî bir maçta görmek için en az bir ay kadar beklemek gerekecek, fakat ilk adım atıldı. Eski Bayern oyuncusu için acele etmeden ve risk almadan, aşama aşama ilerlenecek. Antrenman yükü günler geçtikçe artırılacak ve vücudunun verdiği tepkilere göre ayarlanacak.