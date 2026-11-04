Kenan Yıldız için önemli günler. Tuttosport'un bugün bildirdiğine göre Türk futbolcu, JMedical'daki uzun çalışma sürecini tamamladı. Sol ayağındaki ağrı hâlâ sürüyor ancak katıldığı son fiziksel testlerde verdiği son derece iyi tepkilerin de gösterdiği gibi, ağrı rahatlıkla tolere edilebilir düzeyde. Bu nedenle gelecek hafta sahada çalışmaya başlaması bekleniyor. Elbette takımdan ayrı çalışacak, ancak bu, dönüşü açısından önemli bir adım. Yine de sahalara dönüşü yakın değil. Onu resmî bir maçta görmek için en az bir ay kadar beklemek gerekecek, fakat ilk adım atıldı. Eski Bayern oyuncusu için acele etmeden ve risk almadan, aşama aşama ilerlenecek. Antrenman yükü günler geçtikçe artırılacak ve vücudunun verdiği tepkilere göre ayarlanacak.
Juventus'ta Kenan Yıldız ne zaman dönüyor? Gelecek hafta sahada çalışmalara yeniden başlayacak
Yıldız ne zaman dönecek?
Her şey yolunda gider ve herhangi bir aksilik yaşanmazsa Yildiz, 14 Aralık’taki Monza maçına veya 19 Aralık’ta Olimpico’da oynanacak Roma karşılaşmasına yetişmek için aralık ayının ilk günlerinde takıma yeniden katılabilecek. Spalletti’nin acelesi yok. Yildiz, eşsiz ve neredeyse yeri doldurulamaz bir oyuncu, ancak Alajbegovic’in gelişimi dönüş takvimini öne çekmeyi gerektirmiyor. Uzun süredir sakat olan oyuncular arasında ilk dönen Türk futbolcu olacak. Locatelli ve Thuram ise en az aralık sonuna kadar J-Medical’da kalacak ve ancak 2027’de görülebilecek.
Yıldız'a ne oldu?
Yildiz bu yıl yalnızca bir maç oynadı: 23 Ağustos'ta Frosinone'ye karşı. Bu, sol ayağındaki beşinci tarak kemiğinin tabanında meydana gelen kırık nedeniyle geçen ağustos ayının sonunda geçirdiği ameliyattan önceki tek ve son maçıydı.
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