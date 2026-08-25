Eski Atalantalı oyuncu Serie A'yı zaten iyi tanıyor; burada 80 maça çıkıp 4 gol ve 6 asist yaptı. Tecrübeli bir oyuncu ve geçen sezon Bundesliga 2'ye düşen Wolfsburg'dan ayrılmak istiyor. Kağıt üzerinde bu operasyon ya düşük maliyetli bir transfer olarak (Wolsfsburg taleplerinde aşırıya kaçamaz) ya da kiralık olarak gerçekleştirilebilir, ancak bu durumda Maehele'nin 2027'de sona erecek sözleşmesini yenilemesi gerekiyor. Volkswagen kulübündeki maaşı sezon başına yaklaşık 1,9 milyon euro. Maehle ile Olympiacos da ciddi şekilde ilgileniyor