Juventus'un transfer çalışmaları henüz bitmedi. 1 Eylül'de sona erecek son tarihten önce Carnevali ve Massara kadroyu tamamlamak istiyor. Kolo Muani'den farklı özelliklere sahip yeni bir santrfor gerekiyor; ayrıca iki kanatta da oynayabilen bir savunma bekinin eklenmesi de ihtimal dışı değil. Bu doğrultuda La Gazzetta dello Sport yeni bir isim ortaya attı: Juventus'un radarına, Wolfsburg ile 2027'de bitecek bir sözleşmesi bulunan 1997 doğumlu Danimarkalı bek Joakim Mahele girdi.
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Juventus’ta kanat için düşük maliyetli bir fikir: Mahele gündemde
Ne kadara mal oluyor ve ne kadar kazanıyor
Eski Atalantalı oyuncu Serie A'yı zaten iyi tanıyor; burada 80 maça çıkıp 4 gol ve 6 asist yaptı. Tecrübeli bir oyuncu ve geçen sezon Bundesliga 2'ye düşen Wolfsburg'dan ayrılmak istiyor. Kağıt üzerinde bu operasyon ya düşük maliyetli bir transfer olarak (Wolsfsburg taleplerinde aşırıya kaçamaz) ya da kiralık olarak gerçekleştirilebilir, ancak bu durumda Maehele'nin 2027'de sona erecek sözleşmesini yenilemesi gerekiyor. Volkswagen kulübündeki maaşı sezon başına yaklaşık 1,9 milyon euro. Maehle ile Olympiacos da ciddi şekilde ilgileniyor
Wolfsburg'dan Grabara zaten geldi
Dün Wolfsburg'dan, Vicario'nun yedeği resmen geldi. Carnevali ve Massara, Kamil Grabara'nın satın alma opsiyonlu kiralık transferini toplam 12 milyon euro bedelle sonuçlandırdı. Polonyalı kaleci, geçen sezon Wolfsburg formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 71 gol yedi. Clean sheet sayısı ise 4 oldu.
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