Bugün itibarıyla pole pozisyonundaki profilNeto; 37 yaşındaki Brezilyalı kaleci, Botafogo deneyiminin ardından sözleşmesiz durumda. Daha önce 2015 ile 2017 yılları arasında Juventus'ta Gigi Buffon'un yedeği olan Neto, kariyerinde Atletico Paranaense, Fiorentina, Valencia, Barcelona, Bournemouth ve Arsenal formalarını da giydi. Torino'da iki lig şampiyonluğu, iki İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandı. Neto herkesin üzerinde uzlaştığı isim gibi görünüyor: Carnevali, Massara ve Ottolini'nin aradığı profile uyuyor ve aynı zamanda, Vicario'nun sorun yaşaması halinde güvenilirlik isteyen Spalletti'nin de olumlu görüşünü alıyor (son iki yılda fıtık nedeniyle ameliyat oldu ve ayak bileğinden sakatlık yaşadı).



