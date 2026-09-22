Juventus'un yeni kalecisi için kritik saatler. Tuttosport'un bugün yazdığına göre Juventus, yarına kadar kadroya yeni bir 12 numara, as kaleci Guglielmo Vicario'ya bir alternatif ekleyip eklememeye karar verecek. Grabara'nın yaşadığı ve onu sezonun tamamında sahalardan uzak bırakacak ciddi diz sakatlığı, önemli değerlendirmelerin önünü açtı. Spalletti ile kulüp hazırlıksız yakalanmak istemiyor; 9 yılda 6 maç oynayan Pinsoglio'nun, eski Tottenham ve Empoli oyuncusunun tek yedeği olamayacağını biliyorlar. Yukarıdan gelen yönlendirme net: Düşük maliyetli, tecrübeli bir profil gerekiyor. İhtiyaç anında iç rahatlatacak, güvenilir bir isim aranıyor.
Juventus'ta kaleci tercihi yarına kadar yapılacak: Neto öne çıkıyor
NETO ilk tercih
Bugün itibarıyla pole pozisyonundaki profilNeto; 37 yaşındaki Brezilyalı kaleci, Botafogo deneyiminin ardından sözleşmesiz durumda. Daha önce 2015 ile 2017 yılları arasında Juventus'ta Gigi Buffon'un yedeği olan Neto, kariyerinde Atletico Paranaense, Fiorentina, Valencia, Barcelona, Bournemouth ve Arsenal formalarını da giydi. Torino'da iki lig şampiyonluğu, iki İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandı. Neto herkesin üzerinde uzlaştığı isim gibi görünüyor: Carnevali, Massara ve Ottolini'nin aradığı profile uyuyor ve aynı zamanda, Vicario'nun sorun yaşaması halinde güvenilirlik isteyen Spalletti'nin de olumlu görüşünü alıyor (son iki yılda fıtık nedeniyle ameliyat oldu ve ayak bileğinden sakatlık yaşadı).
Alternatifler
Neto, Juventus'un değerlendirdiği tek isim değil. Son günlerde on kaleci önerildi. Bunlar arasında Cragno, Gomis ve Cillessen'in yanı sıra Bruno Varela ile Sergio Rico da öne çıkıyor; sonuncusu özellikle dikkatle değerlendiriliyor. Tıpkı 2002 doğumlu Adam Stejskal gibi. Stejskal, geçen sezon Wsg Tirol'de ilk 11'in değişmez ismiydi. Ve geçen yıl Leicester'da forma giyen 39 yaşındaki Begovic de gündemde. Begovic, 2020'de Massara tarafından Donnarumma'nın yedeği olması için Milan'a getirilmişti.
Grabara'nın sakatlığı
Juventus, geçen hafta antrenmanda kulübün açıklamasında da belirtildiği üzere sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Grabara'nın yerine 24/48 saat içinde yeni kaleciyi bitirmek istiyor: "Bugün öğleden sonraki antrenman sırasında sağ dizine aldığı burkulma travmasının ardından Kamil Grabara, J|medical'da tanı amaçlı tetkiklerden geçirildi. Yapılan incelemelerde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Futbolcu, tedavi sürecinin belirlenmesi için önümüzdeki günlerde ortopedik konsültasyonlardan geçecek."
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