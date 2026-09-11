Haziran ayında Carnevali'nin mesajı net görünüyordu; Genoa'dan Jeff Ekhator'un transferi de bunu somut olarak destekliyordu: kadrodaki İtalyan oyuncu bileşenini güçlendirmek. Ancak birkaç ay sonra tablo tamamen değişti. Öyle ki pazar akşamı Mapei Stadyumu'nda Sassuolo'ya karşı Luciano Spalletti, ilk 11'de 10 yabancı ve kalede tek İtalyan olarak Guglielmo Vicario'nun yer aldığı bir Juventus sahaya sürebilir.





Bu tersine dönüşte belirleyici olan unsur her şeyden önce sakatlıklar oldu. Manuel Locatelli'nin yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalacak olması, Spalletti'yi orta sahadaki en önemli İtalyan referansından mahrum bıraktı. Buna Andrea Cambiaso da eklendi; o da hâlâ ayak bileğindeki sorunlarla uğraşıyor. Ekhator da en az bir buçuk ay forma giyemeyecek.