Giovanni Carnevali ve Frederic Massara'nın gelişi, Luciano Spalletti'nin görevde kalmasıyla birlikte, Juventus için yeni bir sıfır yılının başlangıcını işaret etti; 2020'den bu yana Serie A şampiyonluğunu kazanamayan bir kulüp ve takım için yeniden doğuşa yönelik bir başka girişim. Bu saatlerde, Juventus 15 yıldır evi olan Juventus Stadyumu'nun yıl dönümünü kutlarken, Juventus tarihindeki bir başka sıfır yılıyla, 2011-12 sezonuyla, Antonio Conte'nin teknik direktörlük koltuğundaki ilk sezonuyla bir karşılaştırma yapmayı sağlayan bir veri var; bu, art arda kazanılan dokuz Serie A şampiyonluğunun ilkiydi. O yıl Juventus iç sahadaki ilk maçını Parma'ya karşı oynadı, bu yıl da aynı şekilde oldu (Milan ile 1-1 berabere kalmadan önce): 15 yıl arayla bu iki maçta Juventus'un sahaya çıktığı iki kadroya bakalım.
Çeviri:
Juventus’ta İtalyanlar ortadan kayboldu: transfer tercihleri ve sakatlıklar arasında oran nasıl yüzde 70’ten yüzde 20’ye düştü, proje çöküyor
KARŞILAŞTIRMA
Juventus-Parma 4-1 2011-12 sezonu
Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie; Marchisio, Pirlo; Pepe (71' Krasic), Matri (53' Vucinic), Del Piero (68' Vidal), Giaccherini. Tek. dir. Conte
Juventus-Parma 2-0 2026-27 sezonu
Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (75' Kelly), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao (75' Cambiaso, 86' Koopmeiners), David (57' Gonzalez), Boga (57' Alajbegovic 6); Kolo Muani. Tek. dir. Spalletti
Hemen göze çarpan veri, mevcut Juventus'a kıyasla 2011-12 Juventus'unda açık şekilde çok daha fazla şampiyon oyuncu bulunmasının yanı sıra, Conte'nin takımındaki İtalyan sayısının Spalletti'ninkine göre çok daha fazla olması: 2011-12 sezonundaki Juventus'ta 14 oyuncunun 10'u (%71), 2026-27 sezonundaki Juventus'ta ise 15 oyuncunun 3'ü (%20).
Sassuolo’da sadece bir İtalyan mı?
Haziran ayında Carnevali'nin mesajı net görünüyordu; Genoa'dan Jeff Ekhator'un transferi de bunu somut olarak destekliyordu: kadrodaki İtalyan oyuncu bileşenini güçlendirmek. Ancak birkaç ay sonra tablo tamamen değişti. Öyle ki pazar akşamı Mapei Stadyumu'nda Sassuolo'ya karşı Luciano Spalletti, ilk 11'de 10 yabancı ve kalede tek İtalyan olarak Guglielmo Vicario'nun yer aldığı bir Juventus sahaya sürebilir.
Bu tersine dönüşte belirleyici olan unsur her şeyden önce sakatlıklar oldu. Manuel Locatelli'nin yaklaşık altı ay sahalardan uzak kalacak olması, Spalletti'yi orta sahadaki en önemli İtalyan referansından mahrum bıraktı. Buna Andrea Cambiaso da eklendi; o da hâlâ ayak bileğindeki sorunlarla uğraşıyor. Ekhator da en az bir buçuk ay forma giyemeyecek.
Transfer tercihleri
Transfer piyasası ayrıca İtalyan oyuncu varlığını daha da azalttı: Fabio Miretti, Mattia Perin ve Michele Di Gregorio Continassa’dan ayrıldı; sonuncusunun yerine de doğrudan Vicario geldi. Böylece Federico Gatti, Daniele Rugani ve Next Gen’in gençleri Augusto Owusu ile Filippo Pagnucco kaldı, ancak sürpriz olmazsa hiçbiri Sassuolo karşısında ilk 11’de başlamayacak.
Bu veri, tarihsel olarak İtalya Milli Takımı’nın en önemli oyuncu kaynağı olan bir kulüp için önemini koruyor ve Juventus, kadro iskeletleriyle İtalya’nın başarılarına belirleyici katkı yaptı. Başlangıç 11’inde 10 yabancı ve yalnızca 1 İtalyan bulunan son Juventus, 28 Şubat 2023’te Torino’ya karşı oynanan derbiydi; o maçta ilk 11’deki tek İtalyan Nicolò Fagioli’ydi. Olağanüstü bir durum: Juventus tarihinde, takımın bir maça ilk 11’inde tek bir İtalyan bile olmadan başladığı hiç yaşanmadı.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun