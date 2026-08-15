Juventus’ta gündem yalnızca Kessie değil: Brozovic de bonservissiz olarak önerildi

Marcelo Brozovic, Suudi Arabistan’daki macerasını ses getiren bir şekilde noktalamak istedi. Hırvat orta saha oyuncusu, Inter’de geçen uzun yılların ardından 2023 yazında Inter’den ayrılarak Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr’a, Suudi Pro Ligi’ne transfer olmuştu. Geçen sezonun sonunda eski hocası Simone Inzaghi’nin aleyhine şampiyonluğu kazandıktan sonra, 1992 doğumlu oyun kurucu serbest kaldı ve şu anda resmen yeni bir takım arıyor.
Menajerlik şirketi bu günlerde Juventus ile doğrudan bir iletişim kanalı bulmaya çalışıyor ve temaslarda onu yeniden İtalya’ya getirme ihtimali de masaya yatırıldı.