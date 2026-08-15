Juventus’ta gündem yalnızca Kessie değil: Brozovic de bonservissiz olarak önerildi

La Stampa'nın aktardığına göre Ali Barat'ın Epic Sports'u birkaç gündür, sadece John Lucumì'nin gelişinin ardından Lloyd Kelly'nin geleceğini anlamak için değil, aynı zamanda Freiburg ile sözleşmesi bir yıl sonra bitecek kaleci Noah Atubolu'yu kale için alternatif olarak önermek amacıyla da CEO Carnevali ile ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor. Ayrıca temaslarda, daha önce de belirtildiği gibi şu anda bonservisi elinde olan ve istediği takıma imza atmakta özgür olan Marcelo Brozovic de Juventus'a önerildi.