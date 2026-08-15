18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
cm grafica brozovic juventus
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus’ta gündem yalnızca Kessie değil: Brozovic de bonservissiz olarak önerildi

Juventus
F. Kessie
M. Brozovic
Transfers
Inter
AC Milan

Inter'in eski orta saha oyuncusu, Suudi Arabistan'daki deneyiminin sona ermesinin ardından sözleşmesiz durumda.

Marcelo Brozovic, Suudi Arabistan’daki macerasını ses getiren bir şekilde noktalamak istedi. Hırvat orta saha oyuncusu, Inter’de geçen uzun yılların ardından 2023 yazında Inter’den ayrılarak Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr’a, Suudi Pro Ligi’ne transfer olmuştu. Geçen sezonun sonunda eski hocası Simone Inzaghi’nin aleyhine şampiyonluğu kazandıktan sonra, 1992 doğumlu oyun kurucu serbest kaldı ve şu anda resmen yeni bir takım arıyor.


Menajerlik şirketi bu günlerde Juventus ile doğrudan bir iletişim kanalı bulmaya çalışıyor ve temaslarda onu yeniden İtalya’ya getirme ihtimali de masaya yatırıldı.

  • Temaslar

    La Stampa'nın aktardığına göre Ali Barat'ın Epic Sports'u birkaç gündür, sadece John Lucumì'nin gelişinin ardından Lloyd Kelly'nin geleceğini anlamak için değil, aynı zamanda Freiburg ile sözleşmesi bir yıl sonra bitecek kaleci Noah Atubolu'yu kale için alternatif olarak önermek amacıyla da CEO Carnevali ile ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor. Ayrıca temaslarda, daha önce de belirtildiği gibi şu anda bonservisi elinde olan ve istediği takıma imza atmakta özgür olan Marcelo Brozovic de Juventus'a önerildi.

    • Reklam

  • Sadece Kessie değil, satış da gerekiyor

    Bir süredir Juventus’a, bir başka eski Serie A ve eski Arabistan oyuncusu olan Franck Kessie de bonservissiz bir seçenek olarak önerildi; Al-Ahli ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan eski Milanlı Fildişi Sahilli oyuncu, Torino’ya gelmeye sıcak bakıyor. Ancak Juventus’un bu bölgede fazla sayıda kadro fazlası oyuncusu bulunuyor ve kulüp, Arthur, Miretti ve Koopmeiners’ten en az biri ayrılmadan yatırım yapamaz ve yapmak da istemiyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin