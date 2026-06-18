Juventus’ta Gudmundsson yeniden gündeme geldi: Bernardo Silva ve Brahim Diaz’ın ardından üçüncü seçenek

Manchester City’deki başarılı serüveninin ardından Real Madrid’e transfer olan Bernardo Silva seçeneğiortadan kalktıktan sonra, Juventus orta saha hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor ve Brahim Diaz’a en uygun alternatifler arasında Albert Gudmundsson’un adı yeniden gündeme geliyor.





Şu anda Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden ve Brezilya'ya karşı oynanan açılış maçında 1-1'lik beraberliğin başrol oyuncularından biri olan Brahim Diaz için transfer görüşmeleri kolay değil. Bunun nedeni, hem oyuncunun Real Madrid'de kalmayı tercih etmesi ve ancak Florentino Perez'in kulübü tarafından "zorlanırsa" ayrılmaya razı olması, hem de transfer bedelinin yüksekliği (en az 35-40 milyon olduğu söyleniyor).