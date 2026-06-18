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Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus’ta Gudmundsson yeniden gündeme geldi: Bernardo Silva ve Brahim Diaz’ın ardından üçüncü seçenek

Juventus
A. Gudmundsson
Transfers
Fiorentina

Fiorentina, İzlandalı oyuncuyu 15 milyon avro olarak değerlendiriyor

Manchester City’deki başarılı serüveninin ardından Real Madrid’e transfer olan Bernardo Silva seçeneğiortadan kalktıktan sonra, Juventus orta saha hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor ve Brahim Diaz’a en uygun alternatifler arasında Albert Gudmundsson’un adı yeniden gündeme geliyor.


Şu anda Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden ve Brezilya'ya karşı oynanan açılış maçında 1-1'lik beraberliğin başrol oyuncularından biri olan Brahim Diaz için transfer görüşmeleri kolay değil. Bunun nedeni, hem oyuncunun Real Madrid'de kalmayı tercih etmesi ve ancak Florentino Perez'in kulübü tarafından "zorlanırsa" ayrılmaya razı olması, hem de transfer bedelinin yüksekliği (en az 35-40 milyon olduğu söyleniyor).

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    Gudmundsson'a gelince ise, bu transfer daha kolay olabilir. Maaş bütçesini azaltmayı açıkça hedefleyen Fiorentina, İzlandalı oyuncuyu ayrılacaklar listesine dahil etti ve son haftalarda onu yaklaşık 15 milyon avroluk piyasa değeriyle çeşitli Serie A kulüplerine önerdi.

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  • SPALLETTI KARAR VERİYOR

    Tuttosport’un haberine göre, Continassa’dan gelen bilgilere göre Juventus yönetimi, Luciano Spalletti’nin nihai onayı bekliyor; Spalletti ise transferi onaylamadan önce oyuncunun taktiksel olarak takıma entegrasyonunu titizlikle değerlendirmek istiyor. Spalletti için Gudmundsson, Bernardo Silva ve Brahim Diaz’ın ardından üçüncü tercih olarak görülüyor.