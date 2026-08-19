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Federico Gatti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta Gatti, taraftarın sahaya girmesi sırasında aldığı darbe nedeniyle takımdan ayrı çalıştı

Juventus
Serie A
F. Gatti

Continassa’da Milik, Ekhator ve Cambiaso da bireysel çalışma yaptı.

Juventus, bugün de Luciano Spalletti yönetiminde çalışmalara devam etti, ancak Juventus teknik direktörü tüm grupla çalışamadı. Nitekim birkaç oyuncu ayrı bir antrenman programı uyguladı.


Bunlar arasında Federico Gatti de var. Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre savunma oyuncusu, geçen pazartesi ayak bileğine aldığı darbenin etkilerini hâlâ atlatabilmiş değil. Savunmacıya, aile içi hazırlık maçının sonunda bir taraftar çarpmıştı ve tedbir amacıyla kişiye özel bir çalışma programını sürdürdü. Ancak durum, özel bir endişe yaratmıyor.

  • Arkadiusz Milik de hafif bir bel ağrısı nedeniyle takımdan ayrı çalıştı, Jeff Ekhator da öyle. Son olarak Andrea Cambiaso da bireysel program uyguladı; oyuncu ayak bileğindeki bir rahatsızlıkla uğraşıyor. Ancak Juventuslu kanat oyuncusu için iyimserlik hakim: yarın içinde yeniden takımın geri kalanıyla birlikte normal şekilde antrenmanlara dönmesi bekleniyor.


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