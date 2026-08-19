Juventus, bugün de Luciano Spalletti yönetiminde çalışmalara devam etti, ancak Juventus teknik direktörü tüm grupla çalışamadı. Nitekim birkaç oyuncu ayrı bir antrenman programı uyguladı.





Bunlar arasında Federico Gatti de var. Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre savunma oyuncusu, geçen pazartesi ayak bileğine aldığı darbenin etkilerini hâlâ atlatabilmiş değil. Savunmacıya, aile içi hazırlık maçının sonunda bir taraftar çarpmıştı ve tedbir amacıyla kişiye özel bir çalışma programını sürdürdü. Ancak durum, özel bir endişe yaratmıyor.