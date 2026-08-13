Juventus'ta sezon bitmeden çok önce başlayan bir pembe dizinin final perdesinin kapanması için her şeyin tamamlandığı ve hazır olduğu gerçekten düşünülüyordu. Ancak Luciano Spalletti'ye bu akşam hediye edilecek kaleciyle ilgili tartışma çarpıcı biçimde yeniden alevlendi.





Paris Saint Germain ile Zion Suzuki'nin bedelsiz kiralanması konusunda yapılan anlaşma neredeyse tamamen kapanmıştı; öyle ki onun için sağlık kontrollerinin bile bloke edildiğini söyleyenler vardı. Ancak akşam saatlerinde durum karmaşıklaştı ve bu da Juventus'u yeni bir 1 numara arayışını yeniden başlatmak zorunda bıraktı.