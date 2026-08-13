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suzuki psggetty
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus’ta flaş gelişme: Suzuki ihtimali karmaşıklaştı! Transfer suya düşebilir, arayış yeniden başladı

Juventus
Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Z. Suzuki

Transfer neredeyse sonuçlanmış görünüyordu, ancak bugün yaşananlar çarpıcı bir yavaşlamaya yol açtı.

Juventus'ta sezon bitmeden çok önce başlayan bir pembe dizinin final perdesinin kapanması için her şeyin tamamlandığı ve hazır olduğu gerçekten düşünülüyordu. Ancak Luciano Spalletti'ye bu akşam hediye edilecek kaleciyle ilgili tartışma çarpıcı biçimde yeniden alevlendi.


Paris Saint Germain ile Zion Suzuki'nin bedelsiz kiralanması konusunda yapılan anlaşma neredeyse tamamen kapanmıştı; öyle ki onun için sağlık kontrollerinin bile bloke edildiğini söyleyenler vardı. Ancak akşam saatlerinde durum karmaşıklaştı ve bu da Juventus'u yeni bir 1 numara arayışını yeniden başlatmak zorunda bıraktı.

  • Neler oldu

    Daha önce de belirtildiği gibi, iki kulüp arasındaki olumlu temaslar dün akşam saatlerinde sonuçlandı ve Juventus bugün yalnızca nihai onayı bekliyordu. Eksik olan neydi? Suzuki'nin, Fransız kulübünün Parma'dan bonservisiyle transfer edilmesinin ardından onun için düşündüğü nihai projeyi kabul etmesiydi, ancak Il Bianconero'nun direktörü Romeo Agresti'nin edindiği ve aktardığı bilgiye göre bu onay gelmedi ve transfer gerçekleşmedi.

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  • Takip yeniden başlıyor

    Juventus durumu kabullendi ve her ne kadar transfer tamamen suya düşmemiş olsa da, kadroya eklenecek bir kaleci için arayışı yeniden başlatmak üzere transfer piyasasında yeniden harekete geçti. Guglielmo Vicario'nun profili yeniden listenin zirvesine çıktı ve Tottenham ile temaslar yeniden başlayacak, ancak İtalyan kaleci Luciano Spalletti'nin ilk tercihi değil; bu nedenle Lens'ten Risser ya da Freiburg'dan Atubolu gibi diğer isimler de kısa süre içinde yeniden gündeme gelebilir.



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