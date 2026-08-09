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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta flaş gelişme: Bologna, Lucumì karşılığında Koopmeiners'i istiyor

Juventus
Transfers
Bologna
T. Koopmeiners
J. Lucumi

Kolombiyalı savunmacı için Juventus ile Bologna arasındaki görüşmelerde yeni gelişme: sürpriz bir takas formülü ortaya çıktı

Juventus, Jhon Lucumì için ısrarını sürdürüyor, ancak Bologna ile yürütülen görüşmeler karmaşık olmaya devam ediyor. Bologna, savunmacıyı en az 20 milyon euro olarak değerlendiriyor ve nakit kısmını düşürmek için, Gazzetta.it'in haberine göre bir takas formülüne de kapıyı araladı: Bologna, gazetenin internet baskısının aktardığına göre, Teun Koopmeiners'i istedi.


Bologna'nın katı tutumunun arkasında net bir neden var: Emilia-Romagna ekibi, Lucumì'nin gelecekteki satışından Genk'e yüzde 20 pay vermek zorunda. Bu nedenle kulüp, ekonomik açıdan zarar etme riski yaşamadan savunmacının bonservis bedelini fazla düşüremiyor. Yönetim ayrıca, bir sezon daha kalmayı kendi gideceği takımı seçme imkanı karşılığında kabul eden oyuncuya verdiği sözü de tutmak istiyor.

  • Sartori faktörü

    Juventus, Lucumì için yaklaşık 10 milyon euro artı bir oyuncuyla anlaşmaya varmak istiyor. Juventus, Juan Cabal'ı maliyeti düşürmek için olası bir takas unsuru olarak önerdi, ancak düğüm noktası Genk'e düşen pay olmaya devam ediyor.


    En ilgi çekici ihtimal, Koopmeiners'in Bologna'ya kiralanması olabilir. Bologna sportif direktörü Giovanni Sartori, Atalanta döneminde İtalya'ya getirdiği orta saha oyuncusunu iyi tanıyor ve oyuncunun ailesinin de takdirini kazanmış durumda. Nitekim Sartori, kardeşi Peer Koopmeiners için de çalışıyor.

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  • Koop'un transferi

    Juventus ise kendi cephesinde Teun ile yollarını ayırmak istiyor, ancak şu ana kadar tatmin edici bulunan teklifler gelmedi. Oyuncu, Türkiye'den gelen tekliflere ilgi gösteriyor gibi görünmüyor; Premier League kaynaklı yoklamalar ise henüz somut görüşmelere dönüşmedi. Ayrıca 4,5 milyon euroluk maaşı da Bologna'nın transfer piyasası açısından bir engel oluşturuyor, ancak Juventus'un maaşın küçük bir kısmını karşılayacağı bir kiralama operasyonu daha sürdürülebilir hale getirebilir.

  • Şimdilik Miretti yok

    Fabio Miretti de arka planda kalmayı sürdürüyor; Juventus onu daha sonra Bologna için değerlendirebilir, ancak şu anda Lucumi transferine dahil edilmesi mümkün görünmüyor.


    Bu nedenle görüşmeler açık kalmayı sürdürüyor; Juventus'un Bologna'yı ikna edecek doğru formülü bulması gerekiyor. Hedef Lucumi, operasyonun kilidini açacak isim ise Koopmeiners olabilir.


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