Juventus, Jhon Lucumì için ısrarını sürdürüyor, ancak Bologna ile yürütülen görüşmeler karmaşık olmaya devam ediyor. Bologna, savunmacıyı en az 20 milyon euro olarak değerlendiriyor ve nakit kısmını düşürmek için, Gazzetta.it'in haberine göre bir takas formülüne de kapıyı araladı: Bologna, gazetenin internet baskısının aktardığına göre, Teun Koopmeiners'i istedi.





Bologna'nın katı tutumunun arkasında net bir neden var: Emilia-Romagna ekibi, Lucumì'nin gelecekteki satışından Genk'e yüzde 20 pay vermek zorunda. Bu nedenle kulüp, ekonomik açıdan zarar etme riski yaşamadan savunmacının bonservis bedelini fazla düşüremiyor. Yönetim ayrıca, bir sezon daha kalmayı kendi gideceği takımı seçme imkanı karşılığında kabul eden oyuncuya verdiği sözü de tutmak istiyor.