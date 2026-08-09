Juventus, Jhon Lucumì için ısrarını sürdürüyor, ancak Bologna ile görüşmeler karmaşıklığını koruyor. Bologna, savunmacıyı en az 20 milyon euro olarak değerlendiriyor ve nakit kısmını düşürmek için, Gazzetta.it'e göre takasta bir oyuncunun dahil edilmesi ihtimaline kapı araladı: Gazetenin internet baskısının aktardığına göre Bologna, Teun Koopmeiners'i istedi.





Bologna'nın katı tutumunun arkasında net bir neden var: Emilia-Romagna ekibi, Lucumì'nin gelecekteki satışından Genk'e yüzde 20 pay vermek zorunda. Bu nedenle kulüp, ekonomik olarak zarar etme riski yaşamadan savunmacının bonservis bedelini fazla düşüremiyor. Ayrıca yönetim, bir sezon daha takımda kalmayı, karşılığında ise gideceği adresi seçebilme imkanıyla kabul eden oyuncuya verdiği sözü de tutmak istiyor.