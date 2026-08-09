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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus'ta flaş gelişme: Bologna, Lucumì için Koopmeiners'i istiyor

Juventus
Transfers
Bologna
T. Koopmeiners
J. Lucumi

Kolombiyalı savunmacı için Juventus ile Bologna arasındaki görüşmelerde yeni gelişme: sürpriz bir takas formülü ortaya çıktı

Juventus, Jhon Lucumì için ısrarını sürdürüyor, ancak Bologna ile görüşmeler karmaşıklığını koruyor. Bologna, savunmacıyı en az 20 milyon euro olarak değerlendiriyor ve nakit kısmını düşürmek için, Gazzetta.it'e göre takasta bir oyuncunun dahil edilmesi ihtimaline kapı araladı: Gazetenin internet baskısının aktardığına göre Bologna, Teun Koopmeiners'i istedi.


Bologna'nın katı tutumunun arkasında net bir neden var: Emilia-Romagna ekibi, Lucumì'nin gelecekteki satışından Genk'e yüzde 20 pay vermek zorunda. Bu nedenle kulüp, ekonomik olarak zarar etme riski yaşamadan savunmacının bonservis bedelini fazla düşüremiyor. Ayrıca yönetim, bir sezon daha takımda kalmayı, karşılığında ise gideceği adresi seçebilme imkanıyla kabul eden oyuncuya verdiği sözü de tutmak istiyor.

  • Sartori faktörü

    Juventus, Lucumì için yaklaşık 10 milyon euro artı bir oyuncuyla ilerlemek istiyor.Juventus, bonservis yükünü azaltmak için olası takas parçası olarak Juan Cabal'ı önerdi, ancak düğüm noktası Genk'e düşecek pay olmaya devam ediyor.


    En ilgi çekici ihtimal tam da Koopmeiners'ın Bologna'ya kiralanması olabilir. Bologna sportif direktörü Giovanni Sartori, Atalanta döneminde İtalya'ya getirdiği orta saha oyuncusunu iyi tanıyor ve oyuncunun ailesinin de takdirini kazanmış durumda. Nitekim Sartori, kardeşi Peer Koopmeiners için de çalışıyor.

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  • Koop'un transferi

    Juventus da kendi cephesinde Teun ile yollarını ayırmaya kararlı, ancak şu ana kadar tatmin edici bulunan teklifler gelmedi. Oyuncu Türkiye'den gelen tekliflerle ilgileniyor gibi görünmüyor, Premier League kaynaklı yoklamalar ise henüz gerçek görüşmelere dönüşmedi. Ayrıca 4,5 milyon euroluk maaşı da rossoblù'nun transfer piyasası açısından bir engel oluşturuyor; ancak Juventus'un maaşın küçük bir kısmını üstleneceği bir kiralama operasyonu daha sürdürülebilir hale getirebilir.

  • Şimdilik Miretti yok

    Fabio Miretti de arka planda kalmaya devam ediyor; Juventus, onu daha sonraki bir aşamada Bologna için değerlendirebilir, ancak şu an itibarıyla Lucumi anlaşmasına dahil edilmesi mümkün görünmüyor.


    Dolayısıyla görüşmeler açık kalmayı sürdürüyor; Juventus’un Bologna’yı ikna edecek doğru formülü bulması gerekiyor. Lucumi hedef, Koopmeiners ise operasyonun önünü açacak anahtar olabilir.


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