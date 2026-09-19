2002 doğumlu eski Porto oyuncusu, Spalletti'nin Juventus'undaki en önemli kozlardan biri, ancak geçmişe kıyasla iç rekabet arttı ve artık rehavete kapılmaya ya da kendini tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmeye yer yok. Conceicao, sahadaki yerini ve sürelerini iyi performanslarla garanti altına almak zorunda; bunlar eksik değil, ancak goller hâlâ onun sınırı. Conceicao az gol atıyor ve Juve'ye geldiğinden bu yana ceza sahası çevresindeki verimi düşüş gösterdi: 2024-25'te 40 maçta 7 gol, 2025-26'da 42 maçta 4 gol. Bu sezon ise 5 maçta yıldız futbolcu henüz golle tanışamadı; direk de birkaç kez ona izin vermedi. Dolayısıyla gol, 7 numaranın kesinlikle gelişmesi ve daha etkili hâle gelmesi gereken alanlardan biri. Belki bunu yarın Atalanta ile oynanacak maçta da gösterebilir, çünkü takım içindeki 'rekabet' daha fazla skor üretiyor ve potansiyel olarak Chico'ya kıyasla okunda daha çok gol var. Conceicao ise asistlerle bunu telafi edebilir, ancak orada da gelişim payı var: Portekizli oyuncu sık sık adam eksiltiyor, sonra duruyor ve yeniden adam eksiltiyor. Bu fazladan oyun temposu, rakip savunmaların takım arkadaşlarını daha iyi marke etmesine imkân tanıyor; oysa ilk driblingin hemen ardından yapılacak bir orta, rakibi daha hazırlıksız yakalayabilir.



