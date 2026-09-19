Francisco Conceicao artık Juventus'ta dokunulmaz değil. Ya da en azından artık vazgeçilmez değil; 2025-26'da olduğu gibi. Portekizlinin bu sezon başlangıcında da performans açısından en iyilerden biri olduğu düşünüldüğünde bu bir paradoks gibi görünebilir, ancak aslında bir dizi etkenin sonucu: Nico Gonzalez'in dönüşü ve Arjantinlinin Luciano Spalletti'nin takımında giderek kazandığı çok büyük ağırlık, Kerim Alajbegovic'in olumlu etkisi ve tartışılmaz kalitesi, Juventus kadrosundaki çok sayıdaki kanat oyuncusu. Gonzalez ve Alajbegovic'in yanı sıra şu anda Sassuolo'ya attığı dubleyle yeniden çıkışa geçen bir Edon Zhegrova var; Kenan Yildiz ve Jeremie Boga'nın dönüşü de bekleniyor.
Juventus'ta Conceicao formasını yeniden kazanmak zorunda: golü eksik, Premier League'den iki kulüp de durumu takip ediyor
Goller ve asistler
2002 doğumlu eski Porto oyuncusu, Spalletti'nin Juventus'undaki en önemli kozlardan biri, ancak geçmişe kıyasla iç rekabet arttı ve artık rehavete kapılmaya ya da kendini tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak görmeye yer yok. Conceicao, sahadaki yerini ve sürelerini iyi performanslarla garanti altına almak zorunda; bunlar eksik değil, ancak goller hâlâ onun sınırı. Conceicao az gol atıyor ve Juve'ye geldiğinden bu yana ceza sahası çevresindeki verimi düşüş gösterdi: 2024-25'te 40 maçta 7 gol, 2025-26'da 42 maçta 4 gol. Bu sezon ise 5 maçta yıldız futbolcu henüz golle tanışamadı; direk de birkaç kez ona izin vermedi. Dolayısıyla gol, 7 numaranın kesinlikle gelişmesi ve daha etkili hâle gelmesi gereken alanlardan biri. Belki bunu yarın Atalanta ile oynanacak maçta da gösterebilir, çünkü takım içindeki 'rekabet' daha fazla skor üretiyor ve potansiyel olarak Chico'ya kıyasla okunda daha çok gol var. Conceicao ise asistlerle bunu telafi edebilir, ancak orada da gelişim payı var: Portekizli oyuncu sık sık adam eksiltiyor, sonra duruyor ve yeniden adam eksiltiyor. Bu fazladan oyun temposu, rakip savunmaların takım arkadaşlarını daha iyi marke etmesine imkân tanıyor; oysa ilk driblingin hemen ardından yapılacak bir orta, rakibi daha hazırlıksız yakalayabilir.
TRANSFER PİYASASI
Conceicao'nun mevcut durumunu izleyen bir diğer unsur da 'transfer piyasası'; Premier League'de onu kadrosuna katmak isteyebilecek takım sayısı da az değil, Liverpool'dan Manchester United'a kadar. Juventus ile sözleşmesi 2030'da sona erecek olan Conceicao, sezon başına net 3,8 milyon maaş alıyor ve ilk sezonundaki kiralık dönemin ardından 2025'te Juventus tarafından bonservisiyle satın alındı; bu transfer için 30,4 milyonluk yatırım yapıldı. Bir yılın ardından 6,8 milyon amorti edildi, bu sezon da 6,8 milyon daha amorti edilecek: Juventus'un 2027'de Conceicao'yu satarak sermaye kârı elde etmesi için en az 16,8 milyon istemesi gerekecek. Bu rakam doğal olarak, Juventus'a göre 40 milyon euro seviyesinde olan oyuncunun değerinin oldukça altında.
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